Если родные пленных хотят побыстрее их освободить из плена – дайте нам сделать это в тишине, - Маляр

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к родным и близким украинских воинов, которые находятся в российском плену, и подчеркнула, что публичные выступления и чрезмерное внимание вредят процессу обмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом она сказала во время брифинга представителей Сил обороны и безопасности Украины.

"Мы с вами и мы делаем все возможное, чтобы освободить наших героев. Каждый обмен пленными и возвращение наших защитников и защитниц домой - это результат длительной работы, за которой стоит кропотливая работа работы команды людей силовых ведомств", - отметила Маляр.

Она отметила, что эта тема очень чувствительна.

"Если хотите помочь быстрее освободить из плена родных – дайте нам сделать это в тишине и передавайте информацию с персональными данными ваших близких только в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Динамика в процессе обмена пленными есть и в пределах разрешенного мы эту информацию освещаем", – сказала заместитель Министра обороны Украины.

Читайте: Выступление Шойгу и Суровикина – это типичный пример российской пропаганды, - Минобороны

Маляр добавила, что на сайте Министерства обороны Украины можно найти все необходимые контакты государственных институтов, куда близкие пленных могут передавать персональные данные пропавших без вести родственников.