Если родные пленных хотят побыстрее их освободить из плена – дайте нам сделать это в тишине, - Маляр
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к родным и близким украинских воинов, которые находятся в российском плену, и подчеркнула, что публичные выступления и чрезмерное внимание вредят процессу обмена.
Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом она сказала во время брифинга представителей Сил обороны и безопасности Украины.
"Мы с вами и мы делаем все возможное, чтобы освободить наших героев. Каждый обмен пленными и возвращение наших защитников и защитниц домой - это результат длительной работы, за которой стоит кропотливая работа работы команды людей силовых ведомств", - отметила Маляр.
Она отметила, что эта тема очень чувствительна.
"Если хотите помочь быстрее освободить из плена родных – дайте нам сделать это в тишине и передавайте информацию с персональными данными ваших близких только в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Динамика в процессе обмена пленными есть и в пределах разрешенного мы эту информацию освещаем", – сказала заместитель Министра обороны Украины.
Маляр добавила, что на сайте Министерства обороны Украины можно найти все необходимые контакты государственных институтов, куда близкие пленных могут передавать персональные данные пропавших без вести родственников.
Як би не "кіпіш" рідних і близьких, зелені б досі ******* гуманітарку "у тиші", а полонені тихо б сиділи.
До речі, ви "азовсталівців", хіба, в полон віддали? Евакуювали ж, за особистою домовленністю презЕдента.
Спустіться на землю,після війни ми вас всіх як клопів передавимо!
І ця мразина це знає.