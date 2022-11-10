РУС
Если родные пленных хотят побыстрее их освободить из плена – дайте нам сделать это в тишине, - Маляр

маляр

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к родным и близким украинских воинов, которые находятся в российском плену, и подчеркнула, что публичные выступления и чрезмерное внимание вредят процессу обмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом она сказала во время брифинга представителей Сил обороны и безопасности Украины.

"Мы с вами и мы делаем все возможное, чтобы освободить наших героев. Каждый обмен пленными и возвращение наших защитников и защитниц домой - это результат длительной работы, за которой стоит кропотливая работа работы команды людей силовых ведомств", - отметила Маляр.

Она отметила, что эта тема очень чувствительна.

"Если хотите помочь быстрее освободить из плена родных – дайте нам сделать это в тишине и передавайте информацию с персональными данными ваших близких только в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Динамика в процессе обмена пленными есть и в пределах разрешенного мы эту информацию освещаем", – сказала заместитель Министра обороны Украины.

Маляр добавила, что на сайте Министерства обороны Украины можно найти все необходимые контакты государственных институтов, куда близкие пленных могут передавать персональные данные пропавших без вести родственников.

+17
Знаем мы цену вашей "тишины"... Цемах и вагнеровцы вам, зеленым, еще поперек горла станут
10.11.2022 16:12 Ответить
+11
Тіхушніки зелені... Це найстаршніший ваш кошмар, якщо інформація про ваші "договорняки" ставтиме відомою суспільству.
10.11.2022 16:36 Ответить
+9
Цікаво, що коли зелена нечість починає *******, про те, що нам хтось збирається надати літаки, балістичні ракети, зенітні установки, танки і т.д., ніхто не пропонує їм заткнутися!
10.11.2022 16:22 Ответить
10.11.2022 16:12 Ответить
На фейсі скільки лівих акаунтів з проханням допомогти повернути полонених....думаєте,що хтось почитає і поверне? Фото,адреси ...війна любить тишу і Маляр має рацію.
10.11.2022 16:38 Ответить
Краще б вона мала мозок За які звитяги вона на посаді ЗАСТУПНИКА міністра оборони
10.11.2022 16:42 Ответить
корабельна сосна зеленського і його днопартійців.
10.11.2022 16:55 Ответить
В загальному випадку, вона б МАЛА рацію. Але з зеленими воно так не працює. Навіть до списків на обмін не включають.
Як би не "кіпіш" рідних і близьких, зелені б досі ******* гуманітарку "у тиші", а полонені тихо б сиділи.
10.11.2022 16:45 Ответить
маляр має бізнес на війні!
10.11.2022 16:56 Ответить
не прямо, она сказала, шо состоялись публічні виступи.
10.11.2022 16:21 Ответить
Цікаво, що коли зелена нечість починає *******, про те, що нам хтось збирається надати літаки, балістичні ракети, зенітні установки, танки і т.д., ніхто не пропонує їм заткнутися!
10.11.2022 16:22 Ответить
Ви все робите в тиші. Результат на ліТцо.
До речі, ви "азовсталівців", хіба, в полон віддали? Евакуювали ж, за особистою домовленністю презЕдента.
10.11.2022 16:31 Ответить
Тіхушніки зелені... Це найстаршніший ваш кошмар, якщо інформація про ваші "договорняки" ставтиме відомою суспільству.
10.11.2022 16:36 Ответить
Хай рідні полонених вдома плачуть і ніде не розповідають, що їх сини чи чоловіки в полоні, а влада як має їх почути?
10.11.2022 16:40 Ответить
Та ви такі *****,вам тільки втихаря щось творити! Ми вже бачимо наслідки розмінування Півдня України! Робіть те що від вас народ вимагає,а не своїшашлички та корпоративи....
Спустіться на землю,після війни ми вас всіх як клопів передавимо!
10.11.2022 16:52 Ответить
Как понять в тишине???Вы меня простите,но у колеги по работе,племяник был в Мариуполе.....Не хочу даже писать за все переживания....но нашли его в плену.Опять же промолчу,сколько ушло здоровья узнать что он жив.......И когда они видят что его командиры в Турции,а остальные многие в кацапских лагерях...Молчать сложно.Я не сомниваюсь что делаеться всё возможное и МО и дипломатами.Но как просить родных о тишине........
10.11.2022 17:10 Ответить
Нажаль 73% привели до влади зелених тварюк, які все ******* робити в тиші. І поки ці потвори при владі, повірте, нічого не зміниться. Шашлики, гуманітарка, росія не нападе, азовсталівці, ситуація на нулі - тиша від зелених, гроші на першому місці, дуже добре в деяких випадках навіть відмиваються.
10.11.2022 18:09 Ответить
А чому командири в Турції, а не в Україні ? Тому що Зеля та СН бояться неприємних запитань з боку цих командирів. А навіщо він сказав їм здатися?
10.11.2022 18:48 Ответить
Як і завжди - «…неначасі…». Як би не суспільство то зЄлена влада і не згадувала б про полонених . У влади тільки одне на розумі , збагачення і самовихваляння на брехливому пропагандиському марафоні.
10.11.2022 18:14 Ответить
Коли тиша, то вони нічого не роблять, тільки наші гроші крадуть.
10.11.2022 18:42 Ответить
Десь чув недавно, що якщо про полоненого в медіа починається "шумиха" - його припиняють катувати, типу у такого полоненого зростає "вага" і вім має більше шансів на визволення т.я. рашисти вважаюсь, що за такого полоненого можна більше виторгувати.
І ця мразина це знає.
10.11.2022 18:46 Ответить
От же ж суки. Як ті мухи зелені - всі на одну кучу зеленого лайна.
10.11.2022 18:51 Ответить
Якось не гарно((((
10.11.2022 19:30 Ответить
ГЗелені покидьки звичайно ******* «в тиші» і без громадської уваги мародери і не нести жодної відповідальності за свої про*оби. Тому Малярка хай іпальце краще заткне, в нас не рашка, щоб родичів полонених затикати.
10.11.2022 20:44 Ответить
скоро буде рашка. повна узурпація влади відбулась наприкинці літа, наразі всі силовики підконтрольні ермаку. окрім залужного, але і його скоро приберуть, спроби були уже не раз.
10.11.2022 20:58 Ответить
 
 