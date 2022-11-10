Зеленский и Сунак обсудили Херсон: Нужно сохранять осторожность, пока над городом не будет поднят украинский флаг (обновлено)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции в преддверии важных международных мер", - говорится в сообщении.

В то же время офис премьера Великобритании сообщил, что стороны обсудили заявления РФ об отступлении из Херсона и вопросе поддержки Украины Британией.

"Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного города Херсон продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и подтвердил слабость российского военного наступления, но было бы правильно продолжать проявлять осторожность, пока над городом не будет поднят украинский флаг" - говорится в сообщении

Премьер-министр Британии высоко оценил храбрость украинских вооруженных сил и подтвердил непреклонную военную, экономическую и политическую поддержку Великобритании. Сунак подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать дальнейшую военную помощь, включая еще 1000 ракет класса "земля-воздух" и более 25 000 зимних комплектов для войск, предназначенных для экстремально холодной зимы.

Читайте: Британия заморозила российские активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, - Reuters