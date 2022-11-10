США располагают данными, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом, - СМИ
Соединенные Штаты наблюдали за российскими военно-морскими судами, которые в течение последних недель готовились к возможному испытанию новой торпеды с ядерным зарядом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом CNN сообщил американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.
По данным США, среди кораблей, участвовавших в подготовке ядерного испытания, была подлодка с крылатыми ракетами "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон".
В течение последней недели США зафиксировали выход российских судов из полигона в Северном Ледовитом море и их возвращение в порт без проведения испытаний. Американская разведка считает, что это может свидетельствовать о технических трудностях россиян.
"Это можно рассматривать как часть общей картины и недавней военной практики России, которая отправила плохо подготовленные и недостаточно оснащенные войска в Украину. Военная промышленность России переживает трудные времена, и мы также видим, что западные санкции в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны быть продлены", - считает источник CNN.
В США считают, что Россия может повторить попытку испытать торпеду, но отмечают, что воды в районе в скором времени начнут покрываться льдом, что ограничит временное окно проведения такой операции.
Торпеда "Посейдон" - это ядерный беспилотный подводный аппарат, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерная силовая установка придает "Посейдону" практически безграничную дальность полета. Американские чиновники ранее указывали, что главная цель "Посейдона" - вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов США.
Разработка "Посейдона" продолжалась годами со скептическими оценками официальных лиц НАТО. Считается, что некоторые испытания проводились еще в 2015 году, но запусков с "Белгорода" никогда не было. В начале октября разведка НАТО, по данным СМИ, предупредила союзников о возможном испытании суперторпеды.
Как известно, Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".
P.S. До речі, бажаю їм вдалих випробувань. Таким самих як і на "курську"....
- а белгород утонул )"
- Чего тебе надо? Мы же с тобой нормально рассчитались!
- Да я не об этом! Вы можете мне огород полить тем самым что лили зимой ещё раз? Вот у меня какая картоха уродилась! (показав картоплю по два кг вагою)
Справа в тому що нейтралізатором для цього окислювача виступає 25% розчин аміаку Вийшло прекрасне азотне добриво! Правда - в тій картоплі нітратів - аж зашкалює!
Но об этом никто не расскажет.