Враг продолжает оборудование обороны на левом берегу Днепра и ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 10.11.2022.

"Слава Украине! Идут 260 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, за прошедшие сутки, на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. Похожая ситуация и на направлении Первомайске-Херсон, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

Ударам врага подверглись районы населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечье, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Колодезное;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямпольевка и Лиман;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздольевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковьевка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Орехов и Степное.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам непосредственно подверглись Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.

В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население.

Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления военнослужащих. Как особенность отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия - их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий.

Идет подготовка мобилизованных военных учебных заведений на территории Российской Федерации. Так, по имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов.

Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.