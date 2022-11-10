Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали перед саммитом G20, - Белый дом
Белый дом подтвердил запланированную встречу и содержательные переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на Бали перед началом саммита G20.
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, распространенном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Байден встретится с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Бали (Индонезия) 14 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры обсудят усилия по поддержке и углублению линий связи между США и КНР, ответственного управления конкуренцией, а также взаимодействия в вопросах, где совпадают общие интересы, "особенно в отношении транснациональных проблем, влияющих на международное сообщество".
Оба лидера также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов, отметили в Белом доме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто для рашки буде Е-Балі.
Декілька європейських міністрів оборони заявили, що Україна не повинна відчувати жодного тиску щодо вступу в мирні переговори з Росією. Про це вони заявили на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн в Единбурзі в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Бен Воллес, міністр оборони Британії, заявив, що саме Україна повинна вирішити, чи хоче вона вести будь-які мирні переговори, і що західні держави повинні допомогти Україні "боротися за своє право вибору" без "пістолета біля її голови з боку Кремля".
"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати, чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це нинішній напрямок руху", - додав Воллес.
Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів, підтримала слова Воллеса, зазначивши, що "важливо, що в цей момент Україна знає, що вона може розраховувати на нас", і що Україна перемагає за допомогою тренувань, наданих західними країнами.Вона підкреслила, що для України війна є екзистенційною, тому необхідно продовжувати боротьбу проти російського вторгнення. "Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, але якщо Україна припинить воювати, України більше не буде", - сказала вона.
Артіс Пабрікс, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Латвії, закликав скептично ставитися до будь-яких російських пропозицій щодо мирних переговорів на даному етапі конфлікту. Пропозиція не може бути справжньою, якщо "в той же час вони бомбардують цивільне населення", і що саме Росія "несе відповідальність" за війну в цілому. На його думку, Київ не зобов'язаний прагнути до припинення бойових дій за нинішніх обставин.
https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/10/russia-ukraine-war-live-news-kyiv-wary-of-moscows-retreat-from-kherson-us-general-estimates-100000-russian-military-casualties#top-of-blog