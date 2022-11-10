Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали перед саммитом G20, - Белый дом

Белый дом подтвердил запланированную встречу и содержательные переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на Бали перед началом саммита G20.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, распространенном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден встретится с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Бали (Индонезия) 14 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудят усилия по поддержке и углублению линий связи между США и КНР, ответственного управления конкуренцией, а также взаимодействия в вопросах, где совпадают общие интересы, "особенно в отношении транснациональных проблем, влияющих на международное сообщество".

Оба лидера также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов, отметили в Белом доме.