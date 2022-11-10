РУС
Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали перед саммитом G20, - Белый дом

Белый дом подтвердил запланированную встречу и содержательные переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на Бали перед началом саммита G20.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, распространенном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден встретится с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Бали (Индонезия) 14 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Читайте также: США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению, - Байден

Отмечается, что лидеры обсудят усилия по поддержке и углублению линий связи между США и КНР, ответственного управления конкуренцией, а также взаимодействия в вопросах, где совпадают общие интересы, "особенно в отношении транснациональных проблем, влияющих на международное сообщество".

Оба лидера также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов, отметили в Белом доме.

І це ДУЖЕ важливо для України.
10.11.2022 19:09 Ответить
+6
o4EH6 HOROHSAJ OWOST6 !@
10.11.2022 19:09 Ответить
+4
Міністри оборони трьох країн проти будь-якого тиску на Україну щодо переговорів з РФ

Декілька європейських міністрів оборони заявили, що Україна не повинна відчувати жодного тиску щодо вступу в мирні переговори з Росією. Про це вони заявили на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн в Единбурзі в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Бен Воллес, міністр оборони Британії, заявив, що саме Україна повинна вирішити, чи хоче вона вести будь-які мирні переговори, і що західні держави повинні допомогти Україні "боротися за своє право вибору" без "пістолета біля її голови з боку Кремля".
"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати, чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це нинішній напрямок руху", - додав Воллес.

Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів, підтримала слова Воллеса, зазначивши, що "важливо, що в цей момент Україна знає, що вона може розраховувати на нас", і що Україна перемагає за допомогою тренувань, наданих західними країнами.Вона підкреслила, що для України війна є екзистенційною, тому необхідно продовжувати боротьбу проти російського вторгнення. "Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, але якщо Україна припинить воювати, України більше не буде", - сказала вона.

Артіс Пабрікс, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Латвії, закликав скептично ставитися до будь-яких російських пропозицій щодо мирних переговорів на даному етапі конфлікту. Пропозиція не може бути справжньою, якщо "в той же час вони бомбардують цивільне населення", і що саме Росія "несе відповідальність" за війну в цілому. На його думку, Київ не зобов'язаний прагнути до припинення бойових дій за нинішніх обставин.
https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/10/russia-ukraine-war-live-news-kyiv-wary-of-moscows-retreat-from-kherson-us-general-estimates-100000-russian-military-casualties#top-of-blog
10.11.2022 19:23 Ответить
o4EH6 HOROHSAJ OWOST6 !@
10.11.2022 19:09 Ответить
І це ДУЖЕ важливо для України.
10.11.2022 19:09 Ответить
#************* (с)
10.11.2022 19:10 Ответить
Шо - Тайвань здаватиме?
10.11.2022 19:18 Ответить
Побольше пирог есть.
10.11.2022 19:34 Ответить
Скорище сопливого имперца откинуте!
10.11.2022 19:35 Ответить
Домовляться, як кацапію ділити, рухаючись один назустріч одному.
10.11.2022 19:19 Ответить
Лавров буде виступати на Балі віртуально онлайн. Тобто буде присутній в електронному вигляді.
Тобто для рашки буде Е-Балі.
10.11.2022 19:20 Ответить
Ну от з наступного дня, після зустрічі і фсьо....
10.11.2022 19:25 Ответить
Тре перетерти -- не починати ж зараз . З рашкою потрібно розібратись .
показать весь комментарий
10.11.2022 19:37 Ответить
#*************
10.11.2022 19:42 Ответить
https://youtu.be/j2j2QCS-eZ4 - можна розібрати проти кого, кого і що він хоче?
10.11.2022 19:46 Ответить
 
 