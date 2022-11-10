РУС
Производство военной техники и боеприпасов: "Укроборонпром" и Минобороны Чехии создают совместный оборонный кластер

Оборонные предприятия Украины и Чехии создадут общий оборонный кластер.

Об этом говорится в совместном заявлении "Укроборонпрома" и Министерства обороны Чешской Республики о создании оборонного кластера, передает Цензор.НЕТ.

9 ноября Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера в соответствии с достигнутыми на прошлой неделе договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой.

Создание оборонного кластера предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Читайте также: В Украине налажено производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, - Резников

Для реализации этих планов будут привлекаться ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международные финансовые доноры.

"Чехия станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", - отметил Томаш Копечный, заместитель министра обороны Чешской Республики.

военно-промышленный комплекс (256) Чехия (1782) Укроборонпром (1240)
Топ комментарии
+5
укроборонпром, це сама шкідлива організація для ЗСУ
це таке собі міністерство в міністерстві але міністерству не підпорядковане
контролюється з банкової
тому зрозуміло яка кінцева мета цієї організації
гроші виділені головнокомандувачу та нач. генштабу для потреб ЗСУ розподіляє та
витрачає хузнахто.
і тому безпілотники хузна якої якості закуповуються у арахамії по ціні найкращих світових брендів
тому свої заводи та фабрики без замовлень а всякий металолом закупляється по всьому світу
10.11.2022 19:40 Ответить
+4
+4
Укроборонпром було створено януковочем для нехитрого переміщення державних коштів у кишеню "гаранта". Влада змінюеться, але хто ж заріже "дійну корову"?
10.11.2022 20:03 Ответить
Хитровы.ные рашисты герани с помощью краски производят. Нам похоже можно наделать оружия любого калибра и дальности.
10.11.2022 19:30 Ответить
це добре.
я б хотів вірити що ми вже однією ногою в нато
10.11.2022 19:32 Ответить
Дайбі, дайбі...
10.11.2022 19:37 Ответить
Укроборонпром було створено януковочем для нехитрого переміщення державних коштів у кишеню "гаранта". Влада змінюеться, але хто ж заріже "дійну корову"?
10.11.2022 20:03 Ответить
а виклик написаний в самому заголовку
від Чехії виступає МО а від нас ХУЗНАХТО в кавичках
10.11.2022 19:43 Ответить
Дерьмаком запахло...
10.11.2022 20:01 Ответить
засмерділо...
10.11.2022 20:10 Ответить
 
 