Производство военной техники и боеприпасов: "Укроборонпром" и Минобороны Чехии создают совместный оборонный кластер
Оборонные предприятия Украины и Чехии создадут общий оборонный кластер.
Об этом говорится в совместном заявлении "Укроборонпрома" и Министерства обороны Чешской Республики о создании оборонного кластера, передает Цензор.НЕТ.
9 ноября Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера в соответствии с достигнутыми на прошлой неделе договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой.
Создание оборонного кластера предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.
Для реализации этих планов будут привлекаться ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международные финансовые доноры.
"Чехия станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", - отметил Томаш Копечный, заместитель министра обороны Чешской Республики.
а можно бамажки почитати..бо віри немає..
я б хотів вірити що ми вже однією ногою в нато
це таке собі міністерство в міністерстві але міністерству не підпорядковане
контролюється з банкової
тому зрозуміло яка кінцева мета цієї організації
гроші виділені головнокомандувачу та нач. генштабу для потреб ЗСУ розподіляє та
витрачає хузнахто.
і тому безпілотники хузна якої якості закуповуються у арахамії по ціні найкращих світових брендів
тому свої заводи та фабрики без замовлень а всякий металолом закупляється по всьому світу
від Чехії виступає МО а від нас ХУЗНАХТО в кавичках