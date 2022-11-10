РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12000 посетителей онлайн
Новости Война
6 879 31

Министры обороны Британии, Нидерландов и Латвии выступили против какого-либо давления на Украину относительно переговоров с РФ

воллес

Несколько европейских министров обороны заявили, что Украина не должна ощущать никакого давления относительно вступления в мирные переговоры с Россией.

Об этом они заявили на заседании Совместного экспедиционного форума 10 стран в Эдинбурге в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бен Уоллес, министр обороны Британии, заявил, что именно Украина должна решить, хочет ли она вести какие-то мирные переговоры, и что западные государства должны помочь Украине "бороться за свое право выбора" без "пистолета у ее головы со стороны Кремля".

"Мы хотим, чтобы Украина могла обсуждать, решать ли этот вопрос с позиции силы, а не с позиции слабости. И это нынешнее направление движения", - добавил Уоллес.

Читайте также: Великобритания передает Украине около 1000 зенитных ракет

Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов, поддержала слова Уоллеса, отметив, что "важно, что в этот момент Украина знает, что она может рассчитывать на нас", и что Украина побеждает с помощью тренировок, предоставленных западными странами.

Она подчеркнула, что для Украины война является экзистенциальной, поэтому необходимо продолжать борьбу против российского вторжения. "Если Россия прекратит воевать, война закончится, но если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет", - сказала она.

Артис Пабрикс, вице-премьер-министр и министр обороны Латвии, призвал скептически относиться к любым российским предложениям о мирных переговорах на данном этапе конфликта. Предложение не может быть настоящим, если "в то же время они бомбардируют гражданское население", и что именно Россия "несет ответственность" за войну в целом. По его мнению, Киев не обязан стремиться к прекращению боевых действий при нынешних обстоятельствах.

Автор: 

Великобритания (5091) Латвия (1378) Нидерланды (1632) Уоллес Бен (186) Пабрикс Артис (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
В кремлі попередили: якщо Київ й надалі буде відмовлятися від переговорів, ми ще й з Запорізьської області підемо...
показать весь комментарий
10.11.2022 19:32 Ответить
+20
Можемо, припустити, що хтось, з вазеленської адміністрації, вже веде перемовини, і Захід попереджає про це українців.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:39 Ответить
+15
Україна не повинна відчувати жодного тиску щодо вступу в мирні переговори з Росією

Мені одному здається, що останнім часом цю формулу надто часто (і тааак значуще!) стали повторювати і підкреслювати лідери та політики багатьох країн?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В кремлі попередили: якщо Київ й надалі буде відмовлятися від переговорів, ми ще й з Запорізьської області підемо...
показать весь комментарий
10.11.2022 19:32 Ответить
SWIHI !
показать весь комментарий
10.11.2022 19:44 Ответить

Даєш Білгородську Народну Республіку?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:57 Ответить
Цікаво, а хто тисне, могли б і назвати. А може наш президент сам хоче перемовин.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:35 Ответить
Не хотів, а тут після візиту Салівана різко захотів?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:40 Ответить
адміністрація байдена (обама).
показать весь комментарий
10.11.2022 22:21 Ответить
Україна не повинна відчувати жодного тиску щодо вступу в мирні переговори з Росією

Мені одному здається, що останнім часом цю формулу надто часто (і тааак значуще!) стали повторювати і підкреслювати лідери та політики багатьох країн?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:35 Ответить
Можемо, припустити, що хтось, з вазеленської адміністрації, вже веде перемовини, і Захід попереджає про це українців.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:39 Ответить
"оман"-2?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:42 Ответить
Цілком вірогідно.
На це вказують підозрілий вільний вивід військових з'єднань рашистів з т.з. «оперативного оточення» на правобережжі Дніпра, про яке заявляли ще влітку після стягування сил агресора на південь з Криму, зокрема на правий берег. Це анонсувалося як «геніальний хід» ГШ по заманюванню рашистської армії у «котел» для їх наступного «перемелювання» там, обрізавши від логістики та постачання, для чого і витратили десятки ракет до Хаймарс щоб завдати ударів по Антонівському та Каховському мостах.
Про ймовірні домовленості заявив і рашиський фюрер, заспокоюючи своїх фашистів, мовляв всім спокійно, відвід військ з Херсона відбувається за якимось планом.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:32 Ответить
І на додачу, якщо заява Байдена про ймовірний компроміс між Україною та кацапами не є фейком, то це свідчить про сепаратні домовленості між зеленими колаборантами та рашистами за спиною у США та інших західних союзників.
На тлі цього: "Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з Росією", де під Україною Байден мав на увазі український народ.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:40 Ответить
Так. Згоден... рузьких з правоберіжжя тихенько відпустилди...така собі вже типична для зермака зрада пошепки... В АНтонівський міст ВСУ - бач - влучило. А в понтонівський тижнями не могли влучити ? Це сказочкі діда ухилиста.
показать весь комментарий
11.11.2022 08:19 Ответить
right, friend. stake on yermak, weak chain link..
показать весь комментарий
11.11.2022 08:27 Ответить
угу..нас таких невідчувантів багато..
показать весь комментарий
10.11.2022 19:39 Ответить
Хитро каZZапсіни тепер ведуть себе - мов, сматрітє, ми аткрити к пєрєгаворам! Єта всьо кієвскій рєжим не хочет дагаварівацца!
показать весь комментарий
10.11.2022 19:38 Ответить
Проблемо не в переговорах, а тому що на них обнюговорювати. Кордони 91го, полонені, репарації і т.д., а компромісом хай буде Білгород.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:33 Ответить
Намёки еківоки -- якась нездорова канітєль .
показать весь комментарий
10.11.2022 19:43 Ответить
Это ты на каком языке пишешь??? Не будет никаких переговоров пока рашисты не уйдут из Украины. Потом переговоры будут с двумя вопросами - обмен пленными и размеры репарации. Точка
показать весь комментарий
10.11.2022 19:48 Ответить
Світова закуліса вже дістала .
показать весь комментарий
10.11.2022 20:10 Ответить
Саливан просто известный ватник и урод. И неспроста ходят слухи, что нашего пианиста опять принуждают постучать по клавишам.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:03 Ответить
Никакого давления быть не может, переговоры запрещены законодательно.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:13 Ответить
Яким саме законом? РНБО начене законодавчий орган.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:34 Ответить
Изыди сепар.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:42 Ответить
Пропозиція не може бути справжньою, якщо "в той же час вони бомбардують цивільне населення", і Джерело:
показать весь комментарий
10.11.2022 20:14 Ответить
Зная зелю , допускаю, что давление на Украину по переговорам может осуществляться по его личной просьбе. Бо уход от ответственности - любимый трюк всех уклонистов
показать весь комментарий
10.11.2022 22:06 Ответить
раз є такі заяви таких людей, значить є і тиск
показать весь комментарий
10.11.2022 22:27 Ответить
Украина будет идти только вперед или Украину уничтожат при любых других раскладах! Украина борется, а такие заявления про переговоры - играют на Россию и пытаются деморализовать Украину. Это очень плохо так поступать! до злости просто на тех, кто играет на Россию.

показать весь комментарий
10.11.2022 22:43 Ответить
США не знают что такое агрессия другой страны на их территорию поэтому позволяют давать Украине глупые,неуместные советы насчет переговоров с агрессором. При этом когда Беенладен сделал теракт:США без колебаний начала войну и оккупировала 2 страны:Ирак с его 4 аврмией в мире по количеству солдат и Афганистан-что стоило США молее триллиона долларов суммарно и достаточно больших потерь своих солдат. Свое горе ощущается в тысячу раз острее чем горе Украины которая потеряла в тысячу раз больше чем США от Бенладена-если говорить о человеческих жертвах +материальные потери
показать весь комментарий
10.11.2022 22:47 Ответить
Те що говорять штати це для їхнього внутрішнього споживача . Війна всіх напружує. Вони ніби дають поради . Але перемовини це справа самих українців. І тепер все буде залежати на скільки виростуть рахунки наших велічайших комадувачів і радників.
показать весь комментарий
11.11.2022 05:33 Ответить
ЦЕ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ПРИВОДОМ
показать весь комментарий
11.11.2022 01:03 Ответить
 
 