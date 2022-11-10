Министры обороны Британии, Нидерландов и Латвии выступили против какого-либо давления на Украину относительно переговоров с РФ

Несколько европейских министров обороны заявили, что Украина не должна ощущать никакого давления относительно вступления в мирные переговоры с Россией.

Об этом они заявили на заседании Совместного экспедиционного форума 10 стран в Эдинбурге в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бен Уоллес, министр обороны Британии, заявил, что именно Украина должна решить, хочет ли она вести какие-то мирные переговоры, и что западные государства должны помочь Украине "бороться за свое право выбора" без "пистолета у ее головы со стороны Кремля".

"Мы хотим, чтобы Украина могла обсуждать, решать ли этот вопрос с позиции силы, а не с позиции слабости. И это нынешнее направление движения", - добавил Уоллес.

Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов, поддержала слова Уоллеса, отметив, что "важно, что в этот момент Украина знает, что она может рассчитывать на нас", и что Украина побеждает с помощью тренировок, предоставленных западными странами.

Она подчеркнула, что для Украины война является экзистенциальной, поэтому необходимо продолжать борьбу против российского вторжения. "Если Россия прекратит воевать, война закончится, но если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет", - сказала она.

Артис Пабрикс, вице-премьер-министр и министр обороны Латвии, призвал скептически относиться к любым российским предложениям о мирных переговорах на данном этапе конфликта. Предложение не может быть настоящим, если "в то же время они бомбардируют гражданское население", и что именно Россия "несет ответственность" за войну в целом. По его мнению, Киев не обязан стремиться к прекращению боевых действий при нынешних обстоятельствах.