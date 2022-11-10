РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11871 посетитель онлайн
Новости Война
7 185 13

Минобороны о Херсоне: В России есть несколько сценариев действий, все зависит от ситуации на фронте

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

У российских оккупантов есть несколько сценариев действий во временно оккупированной Херсонской области, они принимают решение "в последний момент".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, россияне одновременно демонстрируют несколько вещей — намерение отводить войска из Херсона и одновременное усиление своего присутствия на временно оккупированных территориях.

"У них есть несколько сценариев, они в последний момент решают, что делать, ориентируются на динамическую ситуацию и решают", — сказала Маляр.

Читайте также: Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ

Она отметила, что любые заявления и даже действия РФ стоит рассматривать как элемент тактики и стратегии, не делать поспешных выводов о ситуации на фронте и следить за динамикой событий.

"У нас продолжается постепенное освобождение территорий, войска продвигаются на востоке и юге. Большинство ждет взрывных новостей, но динамика войны не позволяет это делать. Поверьте, что интенсивность боевых действий не уменьшается", — резюмировала замминистра.

Автор: 

армия РФ (20331) Минобороны (9546) Херсон (3019) Маляр Анна (412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
я тоже так думаю 😂
показать весь комментарий
10.11.2022 19:49 Ответить
+7
показать весь комментарий
10.11.2022 20:00 Ответить
+2
отріцатєльноє наступлєніє показує на мапі 😂
показать весь комментарий
10.11.2022 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я тоже так думаю 😂
показать весь комментарий
10.11.2022 19:49 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 20:00 Ответить
отріцатєльноє наступлєніє показує на мапі 😂
показать весь комментарий
10.11.2022 20:04 Ответить
100%
показать весь комментарий
10.11.2022 20:34 Ответить
https://youtu.be/j2j2QCS-eZ4 подивіться, просто до кінця - повний деградант
показать весь комментарий
10.11.2022 19:58 Ответить
та и так понятно с одного берега будут ровнять другой... поэтому надо их и там доставать и гнать дальше
показать весь комментарий
10.11.2022 20:01 Ответить
Це дійсно підводний камінь, треба бути дуже обережним!
путло куплений хитрими китайцями з метою ослаблення болотной і легкого заволодіння території.
Ванюша -кричи УРРА я в мире ггемон!
показать весь комментарий
10.11.2022 20:07 Ответить
Никалаев бомбят
показать весь комментарий
10.11.2022 20:08 Ответить
падлы
показать весь комментарий
10.11.2022 20:10 Ответить
Чому у Вас нік "через дупу"? (перепрошую)
показать весь комментарий
10.11.2022 20:19 Ответить
Иди в дупу )
показать весь комментарий
10.11.2022 20:27 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 20:17 Ответить
Їі-бо!
Якщо навіть росію стовкти на гімно, вона витягне з безлічі сценаріїв потрібний і гордо заявить, що ось цей план саме це й передбачав!
показать весь комментарий
10.11.2022 20:43 Ответить
 
 