Минобороны о Херсоне: В России есть несколько сценариев действий, все зависит от ситуации на фронте

У российских оккупантов есть несколько сценариев действий во временно оккупированной Херсонской области, они принимают решение "в последний момент".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, россияне одновременно демонстрируют несколько вещей — намерение отводить войска из Херсона и одновременное усиление своего присутствия на временно оккупированных территориях.

"У них есть несколько сценариев, они в последний момент решают, что делать, ориентируются на динамическую ситуацию и решают", — сказала Маляр.

Читайте также: Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ

Она отметила, что любые заявления и даже действия РФ стоит рассматривать как элемент тактики и стратегии, не делать поспешных выводов о ситуации на фронте и следить за динамикой событий.

"У нас продолжается постепенное освобождение территорий, войска продвигаются на востоке и юге. Большинство ждет взрывных новостей, но динамика войны не позволяет это делать. Поверьте, что интенсивность боевых действий не уменьшается", — резюмировала замминистра.