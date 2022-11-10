Минобороны о Херсоне: В России есть несколько сценариев действий, все зависит от ситуации на фронте
У российских оккупантов есть несколько сценариев действий во временно оккупированной Херсонской области, они принимают решение "в последний момент".
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По ее словам, россияне одновременно демонстрируют несколько вещей — намерение отводить войска из Херсона и одновременное усиление своего присутствия на временно оккупированных территориях.
"У них есть несколько сценариев, они в последний момент решают, что делать, ориентируются на динамическую ситуацию и решают", — сказала Маляр.
Она отметила, что любые заявления и даже действия РФ стоит рассматривать как элемент тактики и стратегии, не делать поспешных выводов о ситуации на фронте и следить за динамикой событий.
"У нас продолжается постепенное освобождение территорий, войска продвигаются на востоке и юге. Большинство ждет взрывных новостей, но динамика войны не позволяет это делать. Поверьте, что интенсивность боевых действий не уменьшается", — резюмировала замминистра.
путло куплений хитрими китайцями з метою ослаблення болотной і легкого заволодіння території.
Ванюша -кричи УРРА я в мире ггемон!
Якщо навіть росію стовкти на гімно, вона витягне з безлічі сценаріїв потрібний і гордо заявить, що ось цей план саме це й передбачав!