В Николаевской ОВА не подтвердили освобождение всей области от войск РФ: "Кинбурнская коса до сих пор оккупирована"

В Николаевской ОВА опровергли сообщение народного депутата и секретаря парламентского комитета по вопросам национальной обороны и разведки Романа Костенко о "полном освобождении" области от российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Кинбурнская коса – это тоже Николаевская область, и она, к сожалению, тоже находится под оккупацией. И последствия этой оккупации этого заповедника будут катастрофическими, к сожалению. И на восстановление этого природного парка понадобятся, пожалуй, десятилетия", – отметил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 10 ноября народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны и разведки, который с первых дней полномасштабного вторжения принимает участие в обороне Николаевщины, Роман Костенко сообщил, что Николаевская область "полностью освобождена".

