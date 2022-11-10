РУС
В Николаевской ОВА не подтвердили освобождение всей области от войск РФ: "Кинбурнская коса до сих пор оккупирована"

В Николаевской ОВА опровергли сообщение народного депутата и секретаря парламентского комитета по вопросам национальной обороны и разведки Романа Костенко о "полном освобождении" области от российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Кинбурнская коса – это тоже Николаевская область, и она, к сожалению, тоже находится под оккупацией. И последствия этой оккупации этого заповедника будут катастрофическими, к сожалению. И на восстановление этого природного парка понадобятся, пожалуй, десятилетия", – отметил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 10 ноября народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны и разведки, который с первых дней полномасштабного вторжения принимает участие в обороне Николаевщины, Роман Костенко сообщил, что Николаевская область "полностью освобождена".

Смотрите также: Николаевщина полностью освобождена от российских захватчиков. ВИДЕО

+11
З тієї коси куди тікати, бував я там...пісок кущі болото море
10.11.2022 20:21 Ответить
+9
Тільки но два прильоти, суки... Прям як на початку війни.
10.11.2022 20:19 Ответить
+7
зануди
10.11.2022 20:23 Ответить
Тільки но два прильоти, суки... Прям як на початку війни.
10.11.2022 20:19 Ответить
Первомайск тоже долбят твари
10.11.2022 20:22 Ответить
У, *****....
10.11.2022 20:28 Ответить
вот бы отсечь рашистов на Кинбурне. Но нет у нас для этого десантного флота
10.11.2022 20:20 Ответить
Амери нам передали 40 бронекатерів. Думаю, шо можлива якась і морська операція з десантом. Як варіант.
10.11.2022 20:41 Ответить
З тієї коси куди тікати, бував я там...пісок кущі болото море
10.11.2022 20:21 Ответить
рашистов с косы на крайний случай их ржавые корыта могут эвакуировать. Но пока они на Хуторах стоят Очакову покоя не будет
10.11.2022 20:24 Ответить
корита да, но без брони...про Очаков да, есть такое...
10.11.2022 20:29 Ответить
Фактично так і є, невеликий «клаптик», що межує виключно з Херсонщиною суходолом трішки зачекає.
10.11.2022 20:22 Ответить
З коси кошмарять Очаків і фактично перекривають Дніпро-Бузький лиман. З неї ж пускають мопеди, так що коса має стратегічне значення
11.11.2022 01:33 Ответить
Знущаєтесь? Поки Херсонщину не звільнять, а саме Скадовський район так і буде. Їх з району «коси» запускають інколи, не сприймайте буквально, що безпосередньо з коси (що входить в Миколаївську обл)
11.11.2022 09:32 Ответить
зануди
10.11.2022 20:23 Ответить
Тадараси.
10.11.2022 20:42 Ответить
Державну дачу для Зеленського на косі почали будувати до війни
10.11.2022 20:32 Ответить
Серйозно?
10.11.2022 20:36 Ответить
На Арабатській косі. Там де була дача хрущова. Трошкі попутав.
10.11.2022 20:43 Ответить
А, ну справа інша...
10.11.2022 20:45 Ответить
Джерело: Комаров, "Мандруй Україною". Світло вимкнули, пізніше знайду.
10.11.2022 21:24 Ответить
Кличте Богдану!
10.11.2022 20:36 Ответить
Так. З активно-реактивним снярядом на 60 км. Але ж, той ******** асфальт.
10.11.2022 20:45 Ответить
Чому мій улюблений новинний сайт продовжує, всупереч закону, показувати москальські мапи?
10.11.2022 20:51 Ответить
Чогось згадалися персонажі "Ревізора" Бобкін і Добкін.
- Я первый узнал!
- Нет! Я первый узнал!
10.11.2022 20:56 Ответить
-Я расскажу!
-Э, не пе­ре­би­вай­те, Петр Ива­но­вич, по­жа­луй­ста, не пе­ре­би­вай­те; вы не рас­ска­же­те, ей-богу не рас­ска­же­те: вы при­ше­пе­ты­ва­е­те; у вас, я знаю, один зуб во рту со сви­стом...(с)
10.11.2022 21:16 Ответить
А что Юг Николаевской области в районе Баратовки-Лиманца освобожден?
11.11.2022 00:18 Ответить
 
 