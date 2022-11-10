РУС
США пришлют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, содержащий ракеты для систем ПВО, - Салливан (обновлено)

США пришлют Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют об очередном пакете помощи в сфере безопасности для Украины, включая важный вклад в противовоздушную оборону", - сказал Салливан журналистам в четверг.

Этот пакет, в частности, будет включать ракеты для систем ПВО HAWK и Avenger.

"Это усиление противовоздушной обороны будет решающим для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для атак на важнейшие объекты гражданской инфраструктуры", - подчеркнул советник Байдена.

Читайте: Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией после визита советника Байдена Салливана, - Politico

На сайте Пентагона появился список вооружения, входящего в пакет на $400 млн:

  • ракеты для ЗРК HAWK;
  • четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 21 000 155 мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10000 120-мм минометных снарядов;
  • 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;
  • 400 гранатометов;
  • стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • взрывное оборудование для расчистки помех;
  • защитное снаряжение для прохладной погоды.

"В условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины, дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты HAWK, которые будут модернизированы за счет средств инициативы по содействию безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки HAWK, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой. Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов", - отметили в Пентагоне.

оружие (10399) США (27726) Салливан Джейк (259)
+18
Амерам-черговий респект...
10.11.2022 20:55 Ответить
+12
отож !!! гуртом і ***** бити по ратицям і клєшєнкам легше...
без допомоги зброєю .. асфальтом ми хєр би отбилися...
10.11.2022 20:58 Ответить
+6
ЗРК Авенджер зер гут,как у нас,"нацистов",принято).
10.11.2022 21:15 Ответить
https://t.me/grey_zone/15743
10.11.2022 20:59 Ответить
Качкарівка,Милове, на середині дороги до Чорнобаївки.....зона невизначена або там іде ЗСУ.
10.11.2022 21:01 Ответить
Не так, Качкарівка і Милове вони по Дніпру вниз до Берислав, а ось Чорнобаївку уже занесли в сіру зону. А це майже Херсон. Там ідуть з усіх сторін і гострі кути уже заокруглюються. Ви не дивіться карту,ви почитайте там
11.11.2022 11:52 Ответить
Если верить тому что сообщает генштаб, то ***** накапливает ракеты, чтоб нанести массированный удар. Нужно как можно быстрее обучать военных работать на этом ПВО и сохранять хладнокровие.
10.11.2022 21:03 Ответить
Нужно ракеты, чтобы долетали до мацквы
показать весь комментарий
хіба Avenger передавали? ***** якась.
показать весь комментарий
Не все озвучують. І правильно роблять )
показать весь комментарий
сьогодні день щедрості?
показать весь комментарий
Краплю так, це для Байдена проти Республіканців через "вибори", забити ЗМІ та голови тих хто підтримує демонократів.
У нас ЗМІ чи інших інформаційних опублікувань від Республіканців не було ніколи. Всі скандали які були пов'язані з американцями були від демонократів.

2/3 виробництва зброї під республіканцями, вони нам би в кредиті чи через заміну зі складів передали х20-х50 від того що на зараз від демонів. Чому? Тому що світова гра - це не про республіканців, це "світовий жандарм" демонократії. Ми багато чого не знаемо як ті ж звичайні американці, але на хвилиночку, багато наших бабусь знає про Ермака, Безуглу, справу Кривоноса та ін?
10.11.2022 21:56 Ответить
2/3 виробництва зброї під республіканцями,"

Что это еще за глупости вы пишите? Оружие, как и все остальное в США производят, частные компании, которые имеют один интерес - прибыль, не зависимо от того, каких политических воззрений придерживаются их руководство.
11.11.2022 00:01 Ответить
Хто не згоден з чим коментарем: просто подумайте або даже краще відкрийте Вікіпедію про "роботу" МВФ як вони втрутились в країни там через 2-3 роки критично падає ВВП, в частини війни і так далі... Теж саме що зараз з нашою Ненькою.
показать весь комментарий
забув добавити
непопулярне чтиво для манкуртів

Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции
#Джон Перкинс
11.11.2022 00:25 Ответить
ЗРК Авенджер зер гут,как у нас,"нацистов",принято).
показать весь комментарий
Но есть и плохие новости.
"Администрация Байдена отказалась передать Украине беспилотники Gray Eagle MQ-1C"

https://www.kasparov.ru/material.php?id=636C8BA658970
10.11.2022 21:24 Ответить
А ты их видел? Эти беспилотники Орлы почти как полноценная авиация по типу f 15 ,их бы и так никто не дал бы.Так что тут неожиданностей нету нифига.
показать весь комментарий
Только на фотографии.
Я просто к тому, что обсуждалось, а значит были надежды.
Хотя военную хитрость никто не отменял, можно обещать и не поставить, а можно отказать и втихую поставить. Это не моя догадка, это я подсмотрел в комментариях.
Так что, поживём - увидим.
10.11.2022 21:51 Ответить
К сожалению это ещё не все...

В своём выступлении Байден подтвердил, что он отказал дать самолеты.

и «увязал зимний период» с переговорами Украина офис.
показать весь комментарий
.... С переговорами Украина-РФ.
показать весь комментарий
Эээх...(
показать весь комментарий
не увязывал он ничего, зачем вы выдумываете?
показать весь комментарий
Спасибо США!
показать весь комментарий
Саливан это Саливан.

После его приезда в Украину он это лично подтвердил.
Теперь понятно в чем была цель визита- « предложить Украине быть более гибкой с Путиным».
Это тема переговоров...О мире...о зимнем периоде перемирия, и наверняка ещё что то.

АА Пионтковский так же высказал предположение, что он просил выпустить войска из Херсона без жесткого добивания.
показать весь комментарий
Дайте хотя бы одно логическое обоснование, зачем Салливану (США) просить за сруснявых ваевак? И чем объясняются тяжелые бои, прямо сейчас, сию минуту , под Херсоном?
показать весь комментарий
