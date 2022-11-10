США пришлют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, содержащий ракеты для систем ПВО, - Салливан (обновлено)
США пришлют Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня Соединенные Штаты объявляют об очередном пакете помощи в сфере безопасности для Украины, включая важный вклад в противовоздушную оборону", - сказал Салливан журналистам в четверг.
Этот пакет, в частности, будет включать ракеты для систем ПВО HAWK и Avenger.
"Это усиление противовоздушной обороны будет решающим для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для атак на важнейшие объекты гражданской инфраструктуры", - подчеркнул советник Байдена.
На сайте Пентагона появился список вооружения, входящего в пакет на $400 млн:
- ракеты для ЗРК HAWK;
- четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 21 000 155 мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 10000 120-мм минометных снарядов;
- 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;
- 400 гранатометов;
- стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- взрывное оборудование для расчистки помех;
- защитное снаряжение для прохладной погоды.
"В условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины, дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты HAWK, которые будут модернизированы за счет средств инициативы по содействию безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки HAWK, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой. Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов", - отметили в Пентагоне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без допомоги зброєю .. асфальтом ми хєр би отбилися...
У нас ЗМІ чи інших інформаційних опублікувань від Республіканців не було ніколи. Всі скандали які були пов'язані з американцями були від демонократів.
2/3 виробництва зброї під республіканцями, вони нам би в кредиті чи через заміну зі складів передали х20-х50 від того що на зараз від демонів. Чому? Тому що світова гра - це не про республіканців, це "світовий жандарм" демонократії. Ми багато чого не знаемо як ті ж звичайні американці, але на хвилиночку, багато наших бабусь знає про Ермака, Безуглу, справу Кривоноса та ін?
Что это еще за глупости вы пишите? Оружие, как и все остальное в США производят, частные компании, которые имеют один интерес - прибыль, не зависимо от того, каких политических воззрений придерживаются их руководство.
непопулярне чтиво для манкуртів
Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции
#Джон Перкинс
"Администрация Байдена отказалась передать Украине беспилотники Gray Eagle MQ-1C"
https://www.kasparov.ru/material.php?id=636C8BA658970
Я просто к тому, что обсуждалось, а значит были надежды.
Хотя военную хитрость никто не отменял, можно обещать и не поставить, а можно отказать и втихую поставить. Это не моя догадка, это я подсмотрел в комментариях.
Так что, поживём - увидим.
В своём выступлении Байден подтвердил, что он отказал дать самолеты.
и «увязал зимний период» с переговорами Украина офис.
После его приезда в Украину он это лично подтвердил.
Теперь понятно в чем была цель визита- « предложить Украине быть более гибкой с Путиным».
Это тема переговоров...О мире...о зимнем периоде перемирия, и наверняка ещё что то.
АА Пионтковский так же высказал предположение, что он просил выпустить войска из Херсона без жесткого добивания.