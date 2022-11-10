США пришлют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, содержащий ракеты для систем ПВО, - Салливан (обновлено)

США пришлют Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют об очередном пакете помощи в сфере безопасности для Украины, включая важный вклад в противовоздушную оборону", - сказал Салливан журналистам в четверг.

Этот пакет, в частности, будет включать ракеты для систем ПВО HAWK и Avenger.

"Это усиление противовоздушной обороны будет решающим для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для атак на важнейшие объекты гражданской инфраструктуры", - подчеркнул советник Байдена.

На сайте Пентагона появился список вооружения, входящего в пакет на $400 млн:

ракеты для ЗРК HAWK;

четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

21 000 155 мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

10000 120-мм минометных снарядов;

100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;

400 гранатометов;

стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;

взрывное оборудование для расчистки помех;

защитное снаряжение для прохладной погоды.

"В условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины, дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты HAWK, которые будут модернизированы за счет средств инициативы по содействию безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки HAWK, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой. Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов", - отметили в Пентагоне.