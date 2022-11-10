РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12069 посетителей онлайн
Новости
1 417 1

11 ноября по всей Украине будут действовать плановые отключения, аварийные не предусматриваются

світло,світла,відключення,віялові

Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, с 05:00 до 23:00 отключения ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Читайте также: Если блэкауты электричества будут продолжаться, то ВВП упадет на 39%, - Минэкономразвития

Наибольший объем ограничений будет введен в столице и области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Автор: 

Укрэнерго (661) отключение света (430)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.11.2022 21:30 Ответить
 
 