11 ноября по всей Украине будут действовать плановые отключения, аварийные не предусматриваются
Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.
Как отмечается, с 05:00 до 23:00 отключения ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.
Наибольший объем ограничений будет введен в столице и области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
