11 ноября по всей Украине будут действовать плановые отключения, аварийные не предусматриваются

Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, с 05:00 до 23:00 отключения ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Читайте также: Если блэкауты электричества будут продолжаться, то ВВП упадет на 39%, - Минэкономразвития

Наибольший объем ограничений будет введен в столице и области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.