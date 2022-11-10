РУС
Мобилизованных из Курской области вернули в Россию после того, как их жены приехали на границу с Украиной и угрожали уехать за мужьями на фронт, - СМИ. ВИДЕО

Мобилизованных жителей Курской области вернули в воинскую часть после того, как их жены приехали на границу с Украиной и потребовали вернуть мужей из передовой в Луганскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOTA Vision.

Командование части распорядилось вернуть мобилизованных в часть и теперь, по данным SOTA Vision, решает, нужно ли их признавать дезертирами.

После приезда в пограничные Валуйки в Белгородской области жены мобилизованных из Курской области записали видеообращение, в котором заявили, что они готовы отправиться на фронт и вывозить военных на попутках.

Сестра одного из мобилизованных сообщила "Можем объяснить", что их мужчин "отправляют на передовую и бросают в мясо" без вещей первой необходимости, информирует Настоящее Время. Их жены и сестры расселились в Валуйках и пытались добиться от начальства части эвакуации военных.

Женам мобилизованных также сообщили, что губернатор Курской области Роман Старовойт обратился за содействием в разрешении ситуации в Минобороны и военную прокуратуру, а затем отправился в Москву на встречу Владимиру Путину, где будет уговаривать вернуть мужей с передовой.

9 ноября родственники мобилизованных воронежцев, также приехавших в Валуйки, заявили, что выезжают за ними в город Старобельск Луганской области. По словам женщин, представители командования обещали им, что их родственников привезут в Валуйки, но этого так и не произошло.

Ранее родные мобилизованных воронежцев обратились к местным властям.

Ранее издание "Верстка" со ссылкой на родственников мобилизованных рассказало о больших потерях, которые понесли мобилизованные из Воронежской области в начале ноября под Макеевкой на Луганщине.

Они не то что не говорят война зло. Они даже окупированные территории называют *освобожденными*. Тоесть ети твари не каются а просто жалуются что ихних мужей бьют и не дают им беспрепятственно мародерить
Вони говорять, що чоловіки м'ясо, але не говорять, що війна зло.
Мерзоти, кажуть що їх свинособак кинули на передову "без речей першої необхідності". А якщо б з цими речами, то все норм? Їдьте-їдьте тварі, сдохнете разом зі своїми вибл@дками а нових лічінок свинособак вже не народите.
бяда... КНР воювати відмовилася... доведеться воювати БНР і ВНР. Можливо, між собою...
это челендж!
Путен, путен, путен!!! Ти наш сцарь! Ми тєбє вєрім!
Вони говорять, що чоловіки м'ясо, але не говорять, що війна зло.
Они не то что не говорят война зло. Они даже окупированные территории называют *освобожденными*. Тоесть ети твари не каются а просто жалуются что ихних мужей бьют и не дают им беспрепятственно мародерить
100%
може, декотрі і хотіли б, але... їх просто змішають з гівном, хоча вони і так у гівні, може навіть розуміють...
Тоже это слово (осв. тер.) резануло слух, как и регулярные ночные обстрелы, где я живу. СДОХНИТЕ!!!
та добре що хоч так говорять. а як будуть говорити щось проти війни, то самі в автозаки попадуть. )
Можете не дивуваться - моя дружина вичитала в Інтернет, що влада України ще в березні оголосила, що віддадуть полоненого просто так, якщо по нього приїдуть батьки чи дружина За всю весну, літо і по сьогодні приїхали тільки ШЕСТЕРО!!!
Бабий бунт на рассее это таки страшно для чиновников.
Всі сили, які є благаю - діждати того дня, коли стіна...ні - суперстіна відмежує нас від цих звіроподібних прийшлих потвор
а бабы у них намноого духовитей мужиков будут..даже в командных видах спорта заметил ..гандбол волейбол и тд..ведут себя уверенно ..а мужики это пипец..особенно в футболе ..раньше когда болел за них до того мандражируют ..характера духа ноль..
Жіночки!
Не туди заїхали - тра було б до кремлю!
І пам'ятайте:

Як побачиш пітуна -
Бий його, як таргана!
Ви, бачиш - знову в них погане начальство, звільнені території, вся проблема тільки в забезпеченні...
Як завше.

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

(М.Е.Салтыков-Щедрин)
Забили царя потом

Но ничего не поменялось
Как не поменялось?
К корыту же пришли и зачавкали совсем другие свиньи!
царь хароший
Да, при чому цар, цар там у Масквє, а хенерали, начальство тут, че делается
"Царь" ссыкло полное

Даже это видео про выход из Херсона показали специально

Типа "военные решили" так

А он не причем )
мабуть вже не встигнуть нарожати..
о, не встиг
Мы пойдем на ОСВОЖДЕННУЮ територию....ЯКУ, ПЛЯТЬ, ЗВІЛЬНЕНУ???? Від кого, ви припливли???
О курвы, "на освобождённой территории", ***!
Вторая бабская армия твою мать мира
Поехали в Украину за стиралками и унитазами а уходят голые и тащат только ноги и раненных
Мерзоти, кажуть що їх свинособак кинули на передову "без речей першої необхідності". А якщо б з цими речами, то все норм? Їдьте-їдьте тварі, сдохнете разом зі своїми вибл@дками а нових лічинок свинособак вже не народите.
їдьте, там ще не всі купи мяса розгребли - там подивитесь шо до чого
Дивно. Їм що, біла Лада не потрібна?
Мобики бывшие на фронте уже убийцы, и они законная цель на территории любой страны. Каким образом они погибнут, нам пофиг, так и передайте этим барышням.
Я ж казав--нехай би з мусорними кульками приїхали ,та позабирали тих трупів своїх з полів.
бабий бунт
яжмамка яж овуляшка жена ватного куколда подбяркой
щось я не бачу у цих кацапсячих самиць пакетів для сміття. куди ці мерзенні почвари будуть складати чмобіків?
Так, розумію, ''єто'' тут просто ман'чели, а їм не хватає
Эти твари не понимают ,что они преступники ,а их мужья убийцы, которые должны быть уничтожены
Единственные мужики на рассее это бабы, но и они ******.
Вот такая гендерная неразбериха из-за лишней хромосомы.
КНР, ВНР, БНР зі столицями відповідно у Курську, Воронежі та Білгороді вже на часі?
Дурні баби., залишаться без "жигулів"...
свиноматки не просто так на передовую рвутся - хотят проконтролировать, чтобы мужья стиралки с унитазами не пропили до своей кончины
На коліна сучки рашистські перед ху"лом, бабла хотіли підзаробити, щоб ви отримали своїх рашистів у чорних пакетах. СЛАВА ЗСУ,смерть окупантам!
Звиздец , и не одна не сказала , что против войны . Помогать они приехали идиотки
А ніхто не помітив, як вона сказала "на освобожденной территории"? Тобто ця самка ватна не вважає територію України захопленою. Для неї вона "освобожденная". І її хвилює тільки те, що іі самця без броні та шолома на передову відправили. А якби він був забезпечений всім необхідним, то і не поворушилася б. Писал б йому СМС-ки з побажаннями "скорее освобождать наши территории от нацистов и возвращаться домой с победой".
Мабуть просто більшість як і я ,не дивились відео і що там ця свинособака булькотіла на бурятському . Написаного в новині досить щоб зрозуміти що це за мерзоти.
дык в конце еще "пойдем помогать им" да и освобожденные (от людей вероятно) территории - это конечно да. в общем не только лишь кацапы но и кацапки скоро проявят себя в полной мере (и должны будут ответить)
******* наче б то з розумними очима, наче...
хоче йти за своїм уйобком на ОСВОБОЖДЬОННУЮ територію
кончена ватна мразота...
Зря своя кацапня не пропустила их на "асвабажденые територии ". Может ВСУ удалось бы замочить не только отходящих мобиков, а и со всеми самками и приплодом. Для надежности.
Чтоб вы здохли ваши ребята и вы с вашими ребятами.
Вернут, вернут. В черных пакетах...
Кацапские генералы воюют в стиле жукова - забрасывают противника мясом.
Ані прівєзлі мужйам шапкі шоб ні мьорзл
Коня на скаку, остановит
и мужа из фронта вернет !
