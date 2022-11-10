Мобилизованных из Курской области вернули в Россию после того, как их жены приехали на границу с Украиной и угрожали уехать за мужьями на фронт, - СМИ. ВИДЕО

Мобилизованных жителей Курской области вернули в воинскую часть после того, как их жены приехали на границу с Украиной и потребовали вернуть мужей из передовой в Луганскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOTA Vision.

Командование части распорядилось вернуть мобилизованных в часть и теперь, по данным SOTA Vision, решает, нужно ли их признавать дезертирами.

После приезда в пограничные Валуйки в Белгородской области жены мобилизованных из Курской области записали видеообращение, в котором заявили, что они готовы отправиться на фронт и вывозить военных на попутках.

Сестра одного из мобилизованных сообщила "Можем объяснить", что их мужчин "отправляют на передовую и бросают в мясо" без вещей первой необходимости, информирует Настоящее Время. Их жены и сестры расселились в Валуйках и пытались добиться от начальства части эвакуации военных.

Женам мобилизованных также сообщили, что губернатор Курской области Роман Старовойт обратился за содействием в разрешении ситуации в Минобороны и военную прокуратуру, а затем отправился в Москву на встречу Владимиру Путину, где будет уговаривать вернуть мужей с передовой.

9 ноября родственники мобилизованных воронежцев, также приехавших в Валуйки, заявили, что выезжают за ними в город Старобельск Луганской области. По словам женщин, представители командования обещали им, что их родственников привезут в Валуйки, но этого так и не произошло.

Ранее родные мобилизованных воронежцев обратились к местным властям.

Ранее издание "Верстка" со ссылкой на родственников мобилизованных рассказало о больших потерях, которые понесли мобилизованные из Воронежской области в начале ноября под Макеевкой на Луганщине.