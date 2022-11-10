Мобилизованных из Курской области вернули в Россию после того, как их жены приехали на границу с Украиной и угрожали уехать за мужьями на фронт, - СМИ. ВИДЕО
Мобилизованных жителей Курской области вернули в воинскую часть после того, как их жены приехали на границу с Украиной и потребовали вернуть мужей из передовой в Луганскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOTA Vision.
Командование части распорядилось вернуть мобилизованных в часть и теперь, по данным SOTA Vision, решает, нужно ли их признавать дезертирами.
После приезда в пограничные Валуйки в Белгородской области жены мобилизованных из Курской области записали видеообращение, в котором заявили, что они готовы отправиться на фронт и вывозить военных на попутках.
Сестра одного из мобилизованных сообщила "Можем объяснить", что их мужчин "отправляют на передовую и бросают в мясо" без вещей первой необходимости, информирует Настоящее Время. Их жены и сестры расселились в Валуйках и пытались добиться от начальства части эвакуации военных.
Женам мобилизованных также сообщили, что губернатор Курской области Роман Старовойт обратился за содействием в разрешении ситуации в Минобороны и военную прокуратуру, а затем отправился в Москву на встречу Владимиру Путину, где будет уговаривать вернуть мужей с передовой.
9 ноября родственники мобилизованных воронежцев, также приехавших в Валуйки, заявили, что выезжают за ними в город Старобельск Луганской области. По словам женщин, представители командования обещали им, что их родственников привезут в Валуйки, но этого так и не произошло.
Ранее родные мобилизованных воронежцев обратились к местным властям.
Ранее издание "Верстка" со ссылкой на родственников мобилизованных рассказало о больших потерях, которые понесли мобилизованные из Воронежской области в начале ноября под Макеевкой на Луганщине.
Не туди заїхали - тра було б до кремлю!
І пам'ятайте:
Як побачиш пітуна -
Бий його, як таргана!
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
(М.Е.Салтыков-Щедрин)
Но ничего не поменялось
К корыту же пришли и зачавкали совсем другие свиньи!
Даже это видео про выход из Херсона показали специально
Типа "военные решили" так
А он не причем )
Вот такая гендерная неразбериха из-за лишней хромосомы.
хоче йти за своїм уйобком на ОСВОБОЖДЬОННУЮ територію
кончена ватна мразота...
и мужа из фронта вернет !