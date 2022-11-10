РУС
Более половины военных РФ все еще находятся на правом берегу Херсонской области. Затем их могут бросить на Донбасс, - ГУР МО

скібіцький

Более половины российских военных, дислоцированных на правом берегу Херсонской области, все еще остаются там, а выведенные оккупанты, вероятно, будут переброшены потом на Донбасс.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Скибицкий сказал, что более половины российских войск, дислоцированных на правом берегу, все еще там – по предыдущим оценкам, общая численность оккупантов в этом районе составляет около 20 000 человек.

Представитель ГУР сказал, что сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, не участвовавших в активных боевых действиях, логистику и боеприпасы. Сейчас, по словам Скибицкого, уходят только отдельные боевые части.

Читайте также: Уоллес об отступлении России из Херсона: Увидим – поверим

"Самая последняя информация, которой мы располагаем: 4-я тактическая военная база якобы переведена на левый берег. Остальные все еще там, сражаются, ведут боевые действия с целью обеспечить прикрытие для отхода других", – сказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, россияне отступают от второй линии обороны, на которую они были отброшены украинскими войсками в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона – и, по его словам, "время покажет", захотят ли они оборонять город.

Скибицкий считает, что россияне отступят на левый берег реки и займут оборонительные позиции, чтобы защитить Крым. Перед отступлением армия РФ заминировала местность, отметил он.

Представитель ГУР прогнозирует, что отведенные войска РФ затем будут переброшены на Донбасс, который сейчас является приоритетным для оккупантов. Он исключает, что сейчас у россиян есть возможность открыть новый фронт наступления, например, из Беларуси.

разведка (4220) Херсон (3019) Скибицкий Вадим (294) Херсонская область (5117)
+19
10.11.2022 21:22 Ответить
+15
Мало хто з кацапів допливе до середини Дніпра. З унітазом.
10.11.2022 21:27 Ответить
+12
Хроника деградации

@sergeenko_i

·

https://twitter.com/sergeenko_i/status/1590448035737501696 22 ч

Если бы генерала Суровикина назначили пораньше, то российская армия дошла бы уже до Ростова.
10.11.2022 21:42 Ответить
можуть кинути -і крапка..
10.11.2022 21:08 Ответить
10.11.2022 21:18 Ответить
Пишут, что кацапы переправляются и технику перевозят, а о том, что их уничтожают на переправе ничего нет. Конечно, будет кого перебрасывать на Донбасс. Отступающих наших кацапы безжалостно расстреливали и добивали.
10.11.2022 21:39 Ответить
10.11.2022 21:34 Ответить
Віталій Кім щойно загадково натякнув, що наші вже в Чорнобаївці
10.11.2022 21:49 Ответить
Тільки, будь ласка, в чорних цалафанових пакєтах.
10.11.2022 21:09 Ответить
Хаймарсів їм на посошок!
https://twitter.com/LoliPop85551922/status/1590771317959454722
10.11.2022 21:10 Ответить
Вау, і довго йому знадобилось часу, щоб зробити такий висновок?
Звісно перекинуть, тому треба якомога більше їх ********** зараз. І деякі наші підрозділи з півдня також зможемо перекинути на інші напрямки
10.11.2022 21:10 Ответить
Рашисты даже вывозят зверей из зоопарка в Херсоне. Между прочем зверей ворует сепар Олег Зубков директор крымского парка *тайган*. На которого почему то не наложены санкции и он свободно и неоднократно ездил в Европу.
10.11.2022 21:10 Ответить
Не на часі.
10.11.2022 21:22 Ответить
Дбр.вечір
10.11.2022 21:33 Ответить
Навзаєм.
10.11.2022 21:42 Ответить
Скажіть мені, якщо змога - чи не зустрічався вам "дератизатор"? пропав десь, а конче потрібен, я в усіх питаюся...
10.11.2022 21:45 Ответить
Якось не зустрічав. Та і на ніки не звертаю особливої уваги.
11.11.2022 07:46 Ответить
Вышел уже? То ж были закрыли его в этом году по криминалу и реальный срок накинули. А то, что животных спасает, то это хорошо - всё равно наши будут. Вместе с Крымом.
10.11.2022 21:56 Ответить
половина військових РФ все ще на правому березі Херсонської області. Потім їх можуть кинути на Донбас

...де вони частками повиснуть на правій березі. Чи на осиці.
10.11.2022 21:11 Ответить
10.11.2022 21:20 Ответить
-Пускай возьмет и правый.
-Зачем?
-Кум тоже с войны уже приехал
10.11.2022 21:28 Ответить
ось я у мами спитаю "на правому березі" - "на правій березі" вчителі укр.вони такі
10.11.2022 21:34 Ответить
Це алюзія на учорашню новину: після влучної бавовни рашисти, що обідали, повисли на навколішніх деревах.
10.11.2022 21:38 Ответить
бе́резі - бере́зі
Як сказав би поручик Ржевський, "каламбурєц"...
10.11.2022 21:40 Ответить
А про тих , що на березах я вчора чував - оригінальний спосіб - обід на березах
10.11.2022 21:43 Ответить
Та на деревах вони вже спочивали.
По обіді.
)))
10.11.2022 21:47 Ответить
Так, так - то я не точно, якби-то - подав
10.11.2022 21:48 Ответить
Алюзія? а приклад
10.11.2022 21:41 Ответить
Алюзія - це натяк або на твір, або на щось відоме.
Хоча б на учорашню новину.
10.11.2022 21:44 Ответить
А ось(там не довго)https://youtu.be/j2j2QCS-eZ4 - що це?
10.11.2022 21:50 Ответить
Гуййозна...
Може, з кремлю гарикнули, що ниньки "нєвтєму", "нє в соотвєтствії с гєнєральной лінієй партії".
Дон Диров зараз взагалі дуже нестабільній емоційно - підозрюю, що й "Незалежна Ічкерія" могла нагадати про себе з-за кордону. То ж вазомоторика та ректальне підвищення температури детектед.
10.11.2022 21:58 Ответить
І я такої думки - зараз він думає про Закаєва...останній нещодавно відкрито заявив про свої наміри, а крім того, як старший за віком(а це там важливо, як ніде) висловив думку, що рамзанчик - ще маленький хлопчик, який йому запам"ятався, коли сам закаєв був вже прем"єр-міністром Ічкерії...І ще - підрозділи Ічкерії зараз тренуються на полі бої тут по договору, в складі. Договір між Єльциним та Дудаєвим про самостійність Ічкерії на руках у Закаєва, так щоооо.......ку-ку
10.11.2022 22:03 Ответить
Як же ж нам усім файно спиться від того, що їм усім спиться зле!
10.11.2022 22:08 Ответить
Вони вороги....Конкин - ти вбив людину, Жеглов - я вбив бандита
10.11.2022 22:11 Ответить
Вони набагатогірші за просто бандитів. Бандити вкрай рідко бувають носіями такої звірячої ненависті.

10.11.2022 22:16 Ответить
Ломброзо, якби дочекався до такого - на замовлення людства певно описав би цей випадок
10.11.2022 22:22 Ответить
Ломброзо й описував подібне. До того ж, він аж надто пов'язував злочинні нахили із зовнішністю. І як на глум, багато з його описів зовнішності носія злочинної ідеї льогко ілюструються портретами звичайних пересічних росіян!
10.11.2022 22:27 Ответить
Так вже було під Киевом
10.11.2022 21:12 Ответить
Реакція ПУТІНА на Херсон / Каже про "жест доброї волі"https://www.youtube.com/watch?v=36wKbOKX0Os
10.11.2022 21:13 Ответить
Нажаль, те що відійшло з-під Києва зайшло до Лисичанську та Кремінної ((
10.11.2022 21:15 Ответить
от і кажу...та сволота буде перекинута на інші ділянки фронту
10.11.2022 21:21 Ответить
У порівнянні з Києвом ситуація на щастя інша! Ми маємо тримати "Волинський фронт" завдячуючи бульбофюреру, а з-під Херсона левову частину техніки та війська можемо переводити на інші напрямки! Але я впевнений, що Залужний ліпше за мене знає
10.11.2022 21:43 Ответить
10.11.2022 21:12 Ответить
В Херсон нужно заходить вместе с западными журналистами, которые будут снимать и все показывать в прямой эфир на весь мир, что натворили в городе русско-фашистские оккупанты, а так же, как будет встречать местное население ЗСУ.
10.11.2022 21:13 Ответить
Да хоч в сраку. Ій бо всього пропало
10.11.2022 21:13 Ответить
10.11.2022 21:14 Ответить
🇺🇸➡️🇺🇦
Міністерство оборони США надає 400 мільйонів доларів додаткової допомоги для України!

Пакет насамперед включає:

🔻ракети для систем ППО HAWK;
🔻4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
🔻********** для HIMARS;
🔻21 000 155-мм артилерійських снарядів;
🔻500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
🔻10 000 120-мм мінометних мін;
🔻100 високомобільних машин (HMMWV);
🔻400 гранатометів;
🔻стрілецька зброю, оптику та понад 20 000 000 набоїв до неї;
🔻підривна техніка та засоби захисту від холоду.
10.11.2022 21:16 Ответить
Скоріш за все, нікуди не перекинуть, інакше лівий берег нікому буде обороняти. Можуть, підкріпити район Нової Каховки чи Запоріжський напрям.
Кацапи вже зрозуміли, що ЗСУ не зупиняться і кацапам ЗСУ не зупинити.
10.11.2022 21:18 Ответить
Отже,потопити як щурів на переправі.
10.11.2022 21:21 Ответить
Мало хто з кацапів допливе до середини Дніпра. З унітазом.
10.11.2022 21:27 Ответить
Кажуть вони стали вумніші і самі цінні штуки, тобто сральники передали в авнгарді колони, ідущей на х..уй
10.11.2022 21:39 Ответить
10.11.2022 21:22 Ответить
100% що свинопсів з лівого берега перегонять на Донбас. А все краще буде сидіти на лівобережжі охороняти коридор на Крим, обстрілювати Запоріжжя, Кривий ріг, Дніпровську область. Не відомо чи захочуть вони тепер щось розсікати (на Одесу, на Полтаву) але ми іх до весни з правого берега навряд чи виколупаємо. Хіба що чимось далекобійним викльовувати по зернятку в темпі 24\7
10.11.2022 21:24 Ответить
10.11.2022 21:28 Ответить
так нам тепер шо, організувати доставку тих залізяк до вас у москву, чи куди???
10.11.2022 21:36 Ответить
а куди долетять по траекторії, туди й доставити, головне, щоб їм усе вернулося
10.11.2022 22:53 Ответить
Це стратегічний запас озброєння ЗСУ.
10.11.2022 23:51 Ответить
40 тис.вагонов, ето прелестно, но там будуть задіяні одесити, а їм треба шушики, тобто еньги, енежки
10.11.2022 21:38 Ответить
Ніхто не знаю,що вони робитимуть.Дивно інше,що вони оголосили ,що відходять.А не логічніше було б нічого не оголошувати ,а тихо втекти?Ну не тихо,а як вийде.Але де тут пояснення якесь?
10.11.2022 21:27 Ответить
10.11.2022 21:30 Ответить
Посипалася московія і її армія на правому березі Хекрсонської області. А чому не всі опинилися на лівому березі? Бо немає чим і як їх переправити.
10.11.2022 21:41 Ответить
10.11.2022 21:42 Ответить
Їх треба знищувати максимально.Нам дорого коштують такі відходи.Але також потрібно розуміти там під Херсоном залишилась кадрова елітка русні.Синки шишок генералів і т.і.Тому вони здають так хутко Херсон.
По факту Херсон стає містом тиром.Якщо ЗСУ там затримуються буде біда ,місто начнуть стирати артою.Скоріше за все буде дуже багато сюрпризів від ЗСУ які ми навіть не очікуємо.
10.11.2022 21:51 Ответить
Не буде такого. У нас арта б'є далі і точніше. Тому вся їхня арта буде виведена майже на межі Криму. Буде приблизно те що у Миколаєві. Але скоріше за все краще, тому що великих міст на границі з Кримом немає, значить немає де ховати арту, а враховуючи що скоро зникне "зеленка" яка ще в Херсонській області тримається, то взагалі незрозуміло де вони арту зможуть сховати.
10.11.2022 22:15 Ответить
Хлопці, який Донбас? Якщо орки не підірвуть дамбу то дорога до Криму відкрита. З правого берега HIMARS будуть перекривати територію до Армянська. З Чаплинки вже евакуювали гелікоптери які там базувались, та техніку.
10.11.2022 22:08 Ответить
поэтому надо их максимально уничтожать пользуясь моментом, но зе их выпускает по каким-то договорнякам
11.11.2022 01:52 Ответить
 
 