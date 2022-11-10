Более половины военных РФ все еще находятся на правом берегу Херсонской области. Затем их могут бросить на Донбасс, - ГУР МО
Более половины российских военных, дислоцированных на правом берегу Херсонской области, все еще остаются там, а выведенные оккупанты, вероятно, будут переброшены потом на Донбасс.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Скибицкий сказал, что более половины российских войск, дислоцированных на правом берегу, все еще там – по предыдущим оценкам, общая численность оккупантов в этом районе составляет около 20 000 человек.
Представитель ГУР сказал, что сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, не участвовавших в активных боевых действиях, логистику и боеприпасы. Сейчас, по словам Скибицкого, уходят только отдельные боевые части.
"Самая последняя информация, которой мы располагаем: 4-я тактическая военная база якобы переведена на левый берег. Остальные все еще там, сражаются, ведут боевые действия с целью обеспечить прикрытие для отхода других", – сказал представитель ГУР.
По словам Скибицкого, россияне отступают от второй линии обороны, на которую они были отброшены украинскими войсками в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона – и, по его словам, "время покажет", захотят ли они оборонять город.
Скибицкий считает, что россияне отступят на левый берег реки и займут оборонительные позиции, чтобы защитить Крым. Перед отступлением армия РФ заминировала местность, отметил он.
Представитель ГУР прогнозирует, что отведенные войска РФ затем будут переброшены на Донбасс, который сейчас является приоритетным для оккупантов. Он исключает, что сейчас у россиян есть возможность открыть новый фронт наступления, например, из Беларуси.
Звісно перекинуть, тому треба якомога більше їх ********** зараз. І деякі наші підрозділи з півдня також зможемо перекинути на інші напрямки
...де вони частками повиснуть на правій березі. Чи на осиці.
-Зачем?
-Кум тоже с войны уже приехал
Як сказав би поручик Ржевський, "каламбурєц"...
По обіді.
)))
Хоча б на учорашню новину.
Може, з кремлю гарикнули, що ниньки "нєвтєму", "нє в соотвєтствії с гєнєральной лінієй партії".
Дон Диров зараз взагалі дуже нестабільній емоційно - підозрюю, що й "Незалежна Ічкерія" могла нагадати про себе з-за кордону. То ж вазомоторика та ректальне підвищення температури детектед.
Міністерство оборони США надає 400 мільйонів доларів додаткової допомоги для України!
Пакет насамперед включає:
🔻ракети для систем ППО HAWK;
🔻4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
🔻********** для HIMARS;
🔻21 000 155-мм артилерійських снарядів;
🔻500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
🔻10 000 120-мм мінометних мін;
🔻100 високомобільних машин (HMMWV);
🔻400 гранатометів;
🔻стрілецька зброю, оптику та понад 20 000 000 набоїв до неї;
🔻підривна техніка та засоби захисту від холоду.
Кацапи вже зрозуміли, що ЗСУ не зупиняться і кацапам ЗСУ не зупинити.
Если бы генерала Суровикина назначили пораньше, то российская армия дошла бы уже до Ростова.
По факту Херсон стає містом тиром.Якщо ЗСУ там затримуються буде біда ,місто начнуть стирати артою.Скоріше за все буде дуже багато сюрпризів від ЗСУ які ми навіть не очікуємо.