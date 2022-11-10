Флаг Украины над ранее оккупированным населенным пунктом еще не означает полного освобождения, - Минобороны

В Минобороны пояснили, что населенный пункт считается освобожденным только после выполнения двух условий: сначала ВСУ должны закрепиться, а затем провести стабилизационные мероприятия.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Маляр отметила, что флаг Украины над ранее оккупированным населенным пунктом еще не означает, что его полностью освободили.

"Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас это обычно воспринимают, если есть флаг, если военные сфотографировали флаг, то освободили", - добавила замминистра.

Смотрите также: ВСУ освободили Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонской и Николаевской областей. ВИДЕО

Она отметила, что об освобождении можно говорить, когда ВСУ закрепились и провели стабилизационные меры. По ее словам, в Снигиревке часть сделана, а часть еще нет. Поэтому Генштаб пока не делает официальных заявлений.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны освободили 12 населенных пунктов.

10 ноября ВСУ подтвердили, что освободили Снигиревку. Затем - села Евгеньевку и Бобровый Кут.

В Херсонской области сине-желтые флаги подняли в Киселевке, Борозенском, Станиславе и Павловке.

Читайте также: На правом берегу Днепра остаются войска РФ, ВСУ готовы к коварным действиям врага, - ОК "Південь"