Флаг Украины над ранее оккупированным населенным пунктом еще не означает полного освобождения, - Минобороны

війна

В Минобороны пояснили, что населенный пункт считается освобожденным только после выполнения двух условий: сначала ВСУ должны закрепиться, а затем провести стабилизационные мероприятия.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Маляр отметила, что флаг Украины над ранее оккупированным населенным пунктом еще не означает, что его полностью освободили.

"Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас это обычно воспринимают, если есть флаг, если военные сфотографировали флаг, то освободили", - добавила замминистра.

Смотрите также: ВСУ освободили Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонской и Николаевской областей. ВИДЕО

Она отметила, что об освобождении можно говорить, когда ВСУ закрепились и провели стабилизационные меры. По ее словам, в Снигиревке часть сделана, а часть еще нет. Поэтому Генштаб пока не делает официальных заявлений.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны освободили 12 населенных пунктов.

10 ноября ВСУ подтвердили, что освободили Снигиревку. Затем - села Евгеньевку и Бобровый Кут.

В Херсонской области сине-желтые флаги подняли в Киселевке, Борозенском, Станиславе и Павловке.

Читайте также: На правом берегу Днепра остаются войска РФ, ВСУ готовы к коварным действиям врага, - ОК "Південь"

увольнение (2701) Маляр Анна (412) Херсонская область (5117)
О, так! Військові не можуть казати про звільнення населених пунктів, бо це не додає рейтингу дєрьмаковській зелені!
Я вірив, вірю й буду вірити словам воїнів, а не блазням різного калібру (хоч би яку посаду те тіло не займало).
10.11.2022 21:54 Ответить
Означає що клоун ще не втік.
10.11.2022 21:47 Ответить
Это верно. Но немного о смешном(или грустном, для кого как): выясняется, что товарищ генерал суровикин настолько суровый мужчина, что таки подкрашивает брови, а среди коллег носит почетное погонялово «мамзель». Бывают же чудеса на свете…
10.11.2022 21:48 Ответить
Означає що клоун ще не втік.
10.11.2022 21:47 Ответить
думаєш як втече знімуть?
10.11.2022 22:07 Ответить
Прапор означає що в цьому н/п кацапам звізда. Палюбому.
показать весь комментарий
Ізвінітє, што вмєшиваюсь в ваш мощьний монолоґ, но у вас уси отклєілісь!
10.11.2022 22:26 Ответить
🤣 згоден, то не монолог. То моновисєр!
10.11.2022 22:57 Ответить
І все ж таки, мене бентежить питання, яке я задаю всим просвєтльонним свідкам кровавих пліток шеколада проізвоцтва ліпєцкой хвабрікі - хто ж той Месія?
10.11.2022 23:02 Ответить
Это верно. Но немного о смешном(или грустном, для кого как): выясняется, что товарищ генерал суровикин настолько суровый мужчина, что таки подкрашивает брови, а среди коллег носит почетное погонялово «мамзель». Бывают же чудеса на свете…
10.11.2022 21:48 Ответить
Офіційно-то так! Але як-то кажуть "прапор України в населеному пункті ще не означає повного визволення" та "відсутність прапора України в населеному пункті ще не означає повного визволення". Проте "є нюанс"
10.11.2022 21:51 Ответить
О, так! Військові не можуть казати про звільнення населених пунктів, бо це не додає рейтингу дєрьмаковській зелені!
Я вірив, вірю й буду вірити словам воїнів, а не блазням різного калібру (хоч би яку посаду те тіло не займало).
10.11.2022 21:54 Ответить
Ну нічого, ловля крис, може бути день-два, бо надалі їх ставатиме менше
10.11.2022 21:56 Ответить
є ще питання розмінування, для Снігірьовки обіцяють два тижні
10.11.2022 22:09 Ответить
..міни да, гриби, діти...добре хоч поки снігу нема
10.11.2022 22:15 Ответить
Посада заступника міністра оборони ще не означає що людина професійна і взагалі розуміє що каже. Маляр повертайся в " стосується кожного" консультувати вагітних трансгендерів які "залетіли" від померлого діда який виявився її зниклим сином .
10.11.2022 21:59 Ответить
.. а обозначет тупой ПиАр предвыборной кампании на крови
10.11.2022 22:58 Ответить
Вона ще чимось у МО займається? А у самого МО які функції? Останні дні - бенефіс коментарів Маляр і Рєзнікова...
11.11.2022 09:38 Ответить
 
 