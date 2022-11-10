На правом берегу Днепра остаются войска РФ, ВСУ готовы к коварным действиям врага, - ОК "Південь"

В Херсонской области россияне частично отводят войска, но на правом берегу Днепра остаются их подразделения, поэтому ВСУ готовы к любым коварным действиям врага.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы тщательно наблюдаем за происходящим в состоянии врага на Херсонщине, как они меняют свои позиции, для чего и к чему готовятся. Можем констатировать, что они частично уводят свои вооружения и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежа обороны, и наличие оружия и техники", – сказала Гуменюк.

Говоря о возможном обманном маневре россиян, она отметила, что Силы обороны знают о коварстве врага, поэтому готовы к любому развитию событий.

Относительно информации о минировании врагом Херсона Гуменюк отметила, что это стала практика оккупантов, которые они уже демонстрировали в разных регионах Украины.

"Мы были готовы к таким минированиям и с местным населением проводилась работа на освобожденных территориях. Осознаем, что это может быть и здесь. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, работающими на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут находиться под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей", - подчеркнула Гуменюк.