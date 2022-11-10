Оккупант о плане попасть домой: "Сам себя стрельну, денег получу ляма три и спокойно уеду", - перехват ГУР. АУДИО

Военнослужащий РФ рассказывает о своем плане легко получить деньги и уехать домой с войны в Украине.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Да пох#й, сам себя стрельну и все. Денег получу ляма три еще и домой спокойно уеду с отсрочкой. Рябята, которые уже здесь были, мне рассказывали, как все правильно сделать, грамотно. Легкое ранение получить, за это бабки и домой нах#й. Пол года отсрочки дается", - поделился планами оккупант.

