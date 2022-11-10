РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12069 посетителей онлайн
Новости Война
4 488 18

Оккупант о плане попасть домой: "Сам себя стрельну, денег получу ляма три и спокойно уеду", - перехват ГУР. АУДИО

Военнослужащий РФ рассказывает о своем плане легко получить деньги и уехать домой с войны в Украине.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Да пох#й, сам себя стрельну и все. Денег получу ляма три еще и домой спокойно уеду с отсрочкой. Рябята, которые уже здесь были, мне рассказывали, как все правильно сделать, грамотно. Легкое ранение получить, за это бабки и домой нах#й. Пол года отсрочки дается", - поделился планами оккупант.

Читайте: Более половины военных РФ все еще находятся на правом берегу Херсонской области. Затем их могут бросить на Донбасс, - ГУР МО

армия РФ (20331) разведка (4220) перехват (351)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
в голову стрельни
показать весь комментарий
10.11.2022 22:02 Ответить
+8
Ага, твое начальство не глупее тебя, за легкое ранение деньги уже вроде как перестали давать. Так что стрелять придется в голову.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:04 Ответить
+4
"...і домой спокойно уєду..."
Угу, у чорному мішку.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в голову стрельни
показать весь комментарий
10.11.2022 22:02 Ответить
Командиру своєму нехай же ж в голову стріляє, орк-стрєлкун цей.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:13 Ответить
Так то й буде якраз "льохкоє".
Він туди лишень жере, а для мізків в тому організмі місця не знайшлося.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:28 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 22:03 Ответить
Ага, твое начальство не глупее тебя, за легкое ранение деньги уже вроде как перестали давать. Так что стрелять придется в голову.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:04 Ответить
Так в ту голову буде якраз "льохкоє".
показать весь комментарий
10.11.2022 22:29 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 22:40 Ответить
"...і домой спокойно уєду..."
Угу, у чорному мішку.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:07 Ответить
Пуляй у голову!!!
Більше дадуть...
показать весь комментарий
10.11.2022 22:09 Ответить
и етот пойдет?
показать весь комментарий
10.11.2022 22:18 Ответить
Як то кажуть: - "Тютєлькой в тютєльку"...)))
показать весь комментарий
10.11.2022 22:27 Ответить
Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту!
Мечты. А на самом деле - тушкой в мешок и к мамке
показать весь комментарий
10.11.2022 22:13 Ответить
В кращому випадку. А то ще можуть лисиці десь в степу його зжерти.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:30 Ответить
- токо в Ялту мабуть скоро фсе
показать весь комментарий
10.11.2022 22:31 Ответить
Хороший план, надёжный как швейцарские часы 😆
показать весь комментарий
10.11.2022 23:50 Ответить
Конгениальный!
показать весь комментарий
11.11.2022 07:58 Ответить
бажано в голову легеньку стрельнути...💯👌
показать весь комментарий
11.11.2022 12:14 Ответить
какой молодец, всем выгода, ему, Украине, если бы все так делали, раша бы вскоре рассыпалась
показать весь комментарий
13.11.2022 10:22 Ответить
 
 