Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и отметил необходимость гарантий безопасности
Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.
"Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, стойкости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности", - отметил президент.
При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше времени, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.
"Потому что все говорят, что дверь в НАТО открыта, но нужно дойти до этой двери", - добавил глава государства.
Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Пряма мова Зеленського : "Єдине, що я вимагаю від вас після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Більше, прошу, ніколи, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО.Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати спільну безпеку в Європі та світі. Але НАТО ще має показати, що Альянс може зробити. Показати, що це справді потужне оборонне об'єднання у світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає на реальні дії та гарантії безпеки. Все, що зміг Альянс, сьогодні - це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, щоб ми могли підпалити меморандум Будапешту? Щоб краще горіло? Але вже для нас згорів у вогні російських військ."
І де там НАТО? Нема! І отак цілу весну та початок літа!
А може ви згадаєте всю опешну істерію навколо теми НАТО?
Їх же навіть винуватили у нараді срасії.
Рєзніченко з повією півтора мільярда вкрав - ніякої реакції.
Старух з іншою повією мільярд врав - теж ніякої реакції.
проститутки отдельно,
а НАТО отдельно.
Вступление Украины в НАТО ( на сегодня крупнейший военный блок) есть гарантия суверенитета и безопасности Украины.
Это главное задание внешней политики.
Внутренние проблемы с проститутками разного сорта это наше, внутреннее, домашнее задание. (Тут мы без НАТО обойдёмся). Его надо просто сделать.
Мы это умеем- доказано двумя Майданами.
Суть не владі, не в рішеннях партнерів, суть у волі народу. Якщо народ захотів значить так буде.