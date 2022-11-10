Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и отметил необходимость гарантий безопасности

Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, стойкости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности", - отметил президент.

При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше времени, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.

Читайте также: Больше не следует считать невозможным членство Украины в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Хойсген

"Потому что все говорят, что дверь в НАТО открыта, но нужно дойти до этой двери", - добавил глава государства.

Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.