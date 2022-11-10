РУС
Новости
2 226 17

Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и отметил необходимость гарантий безопасности

нато

Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, стойкости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности", - отметил президент.

При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше времени, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.

Читайте также: Больше не следует считать невозможным членство Украины в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Хойсген

"Потому что все говорят, что дверь в НАТО открыта, но нужно дойти до этой двери", - добавил глава государства.

Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) членство в НАТО (1554)
Топ комментарии
+9
Дивно. Всю весну і початок літа волав що НАТО нам не треба
10.11.2022 22:10 Ответить
+8
Звичайно Україна буде в НАТО, але коли в ОПі не буде єрмаківського ОЗГ.
10.11.2022 22:10 Ответить
+7
як можуть прийняти країну в НАТО в якій за добу ворог з Криму до Херсона дійшов? І ми досі нічого про це не почули від влади?
10.11.2022 22:11 Ответить
Не перекручуйте, де він таке казав?

"Пряма мова Зеленського : "Єдине, що я вимагаю від вас після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Більше, прошу, ніколи, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО.Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати спільну безпеку в Європі та світі. Але НАТО ще має показати, що Альянс може зробити. Показати, що це справді потужне оборонне об'єднання у світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає на реальні дії та гарантії безпеки. Все, що зміг Альянс, сьогодні - це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, щоб ми могли підпалити меморандум Будапешту? Щоб краще горіло? Але вже для нас згорів у вогні російських військ."
10.11.2022 22:33 Ответить
дата? - справді, 24/03.22р., через місяць. А через три дні делегація України їде в Стамбул на переговори з-за посередничиства Ердогана з інструкціями-пропозиціями від Зеленського, в яких, зокрема, зазначається, що "https://suspilne.media/223065-zelenskij-prokomentuvav-peregovori-ukraina-rosia-u-stambuli/ Україна залишається в сьогоднішньому статусі позаблокової та без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету; Україна не розміщуватиме на своїй території іноземні військові бази та контингенти і не буде вступати у військово-політичні союзи ".

І де там НАТО? Нема! І отак цілу весну та початок літа!
10.11.2022 23:04 Ответить
Я перекручую?
А може ви згадаєте всю опешну істерію навколо теми НАТО?
Їх же навіть винуватили у нараді срасії.
11.11.2022 08:31 Ответить
як можуть прийняти країну в НАТО в якій за добу ворог з Криму до Херсона дійшов? І ми досі нічого про це не почули від влади?
10.11.2022 22:11 Ответить
Крім того там є ще політична частина умов до вступу.
10.11.2022 22:34 Ответить
Вова, не лізь не в свою справу. Півроку тому ти взагалі волав, що НАТО нам не потрібне...
10.11.2022 22:14 Ответить
Яке НАТО?
Рєзніченко з повією півтора мільярда вкрав - ніякої реакції.
Старух з іншою повією мільярд врав - теж ніякої реакції.
10.11.2022 22:14 Ответить
От куди-куди, а в НАТО нам вкрай треба вступити.
10.11.2022 22:17 Ответить
Єдиний компроміс на який можна йти це вступ в нато
10.11.2022 22:20 Ответить
Харьков из сум, давай так:
проститутки отдельно,
а НАТО отдельно.

Вступление Украины в НАТО ( на сегодня крупнейший военный блок) есть гарантия суверенитета и безопасности Украины.

Это главное задание внешней политики.

Внутренние проблемы с проститутками разного сорта это наше, внутреннее, домашнее задание. (Тут мы без НАТО обойдёмся). Его надо просто сделать.

Мы это умеем- доказано двумя Майданами.
10.11.2022 22:22 Ответить
Хто би що там не говорив, але Україна буде в НАТО бо так хоче народ України.

Суть не владі, не в рішеннях партнерів, суть у волі народу. Якщо народ захотів значить так буде.
10.11.2022 22:28 Ответить
Виконуй Конституцію, все придумано до тебе. А то хотіти і робити то різні речі. Зроби хоч крок до «відчинених дверей», чи тебе треба туди запхат?
10.11.2022 22:39 Ответить
без гундосої та арахамій з ерьмаками, татаровими, партновими тта корабельних сосен подарункових , тіхонєчко упи..шх у оіс щльондрами, - тоді так.
11.11.2022 07:35 Ответить
Які гарантії безпеки ? Невде Путін їх не дає ?
11.11.2022 08:35 Ответить
 
 