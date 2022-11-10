Байден не намерен встречаться с Лавровым и российской делегацией на саммите G20
Американский президент Джо Байден не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российской делегацией на саммите "Группы 20".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Президент (США Джо Байден. – Ред.) не собирался контактировать с главой российского МИД", – сказал советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
Напомним, саммит G20 на Бали состоится с 15 по 16 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в событии.
