РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12123 посетителя онлайн
Новости
4 824 22

Байден не намерен встречаться с Лавровым и российской делегацией на саммите G20

лавров,байден

Американский президент Джо Байден не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российской делегацией на саммите "Группы 20".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Президент (США Джо Байден. – Ред.) не собирался контактировать с главой российского МИД", – сказал советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

Напомним, саммит G20 на Бали состоится с 15 по 16 ноября.

Читайте также: Вместо Путина РФ на G20 будет представлять Лавров в онлайн-формате

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в событии.

Автор: 

G20 (300) Байден Джо (2799) Лавров Сергей (2350) Салливан Джейк (259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
10.11.2022 22:32 Ответить
+15
Несколько лет назад у какого-то аналитика вычитала, что РФ это недоразваливший СССР, и что процесс продолжается.
Кажется, нам выпал шанс увидеть финал.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:30 Ответить
+14
мудрі люди, які жили ще тисячі років тому, не радили вступати в діалог і витрачати час на двбойобів.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Несколько лет назад у какого-то аналитика вычитала, что РФ это недоразваливший СССР, и что процесс продолжается.
Кажется, нам выпал шанс увидеть финал.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:30 Ответить
Якщо не прилетить особисто Вам
показать весь комментарий
10.11.2022 23:41 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 22:31 Ответить
мудрі люди, які жили ще тисячі років тому, не радили вступати в діалог і витрачати час на двбойобів.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:31 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 22:32 Ответить
От сьогодні пре всіх....Дякую...
показать весь комментарий
10.11.2022 22:33 Ответить
А зачем Байдену встречаться с калантаряном? Он шо, престарелой лошади никогда не видел?
показать весь комментарий
10.11.2022 22:34 Ответить
Якщо Байден сам не планує зустрічатись , то відправив би Саллівана вручити коняці чорну мітку.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:43 Ответить
''престарелой'' - м'яко.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:44 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 22:35 Ответить
За аурою доброзичливого старушка, яку він випромінює, ховається чіпкий, хитрий гравець.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:39 Ответить
Кого ти намагаєшся обдурити? Ви ж х ними постійно шушукаєтесь по різним каналам. Все компроміси шукаєте... А ці показові жести нікого вже не вражають....
показать весь комментарий
10.11.2022 22:42 Ответить
А є у психології якась спеціальна назва, якаб означала "небажання бачити купу гівна, якака блює гівном й постфйно обсирається, але постійно намагається запевнити усіх, що це повидло"?
показать весь комментарий
10.11.2022 22:46 Ответить
Встреча Байдена и ослика Иа.......ну оченькреативненько даже)
показать весь комментарий
10.11.2022 22:47 Ответить
После того как президент Таджикистана Рахмон опустил мавзолейного шакала при всех на саммите в Алма-Аты...путлер стал Ноль...🤣😆🦍по имени Обезьяна..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✌️👍👌💪🔱
показать весь комментарий
10.11.2022 22:48 Ответить
Никогда две курицы🐔🐔 с Герба Мавзолейного не победят Украинский ТРИЗУБ 🔱🔱🔱👍👍👍👍👍💪💪💪
показать весь комментарий
10.11.2022 22:55 Ответить
нормальные люди даже побрезговали бы лошадиную голову онлайн лицезреть, но индонезийским азиатам пофиг походу ... это все результат допуска в Г20 всяких диких азиатов типа индонезий ... страна то на самом деле дикая и недоразвитая .... ну только что большая и население плодится как мыши ... а так ничего за ними больше нет
показать весь комментарий
10.11.2022 23:00 Ответить
Що з ***лом лаврового листа у фото на початку статті?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:13 Ответить
У Байдена не нашлось овса. Встречи с калантаряном не будет
показать весь комментарий
10.11.2022 23:40 Ответить
Лавров не дорос.
показать весь комментарий
11.11.2022 06:20 Ответить
 
 