Байден не намерен встречаться с Лавровым и российской делегацией на саммите G20

Американский президент Джо Байден не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российской делегацией на саммите "Группы 20".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Президент (США Джо Байден. – Ред.) не собирался контактировать с главой российского МИД", – сказал советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

Напомним, саммит G20 на Бали состоится с 15 по 16 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в событии.