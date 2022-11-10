РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12123 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
8 389 45

Сербия благодарна России за ветирование резолюции Совбеза ООН по резне в Сребренице, поэтому до последнего будет противиться введению санкций, - Вучич

вучич

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет выступать против присоединения к санкциям Европейского Союза против России, пока "над нашими головами не будет меча".

Об этом Вучич сказал в четверг в Париже после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Сербский президент напомнил, как после начала полномасштабного вторжения России созвал заседание Совбеза страны.

"Скажу по секрету: нас было в зале семь или восемь - от премьер-министристки и так далее. Ни один журналист об этом не писал: я лично, от руки написал решения (Совета безопасности), и после того их напечатали. Эти выводы - это жизнь Сербии и моя жизнь.Они пережили 270 дней самого сложного давления в современной истории Сербии. Они - суть, наша основа. И они в частности не о том, чтобы проводить политику санкций против защитивших нас в 2015 году (Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о признании геноцидом резни сербами мусульман в Сребренице. - Ред.)", - сказал Вучич.

Читайте также: Российской военной базы в Сербии не будет, - Вучич

"Мы можем отказаться от этого, если над нашими головами повиснет меч, и я не скрою этого от народа. Над нами сейчас меч не висит, и я знаю, это непросто, и никто не знает этого лучше, чем я", - добавил он.

Отметим, еще 26 февраля президент Сербии заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ, поскольку считает для себя лучшим сохранять дружбу с Москвой. Также он назвал российский и украинский народы братскими и подчеркнул, что Сербия в политике санкций будет руководствоваться исключительно своими жизненно важными интересами.

Сербский президент Александар Вучич ранее утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

В Евросоюзе одним из условий присоединения Сербии к ЕС назвали введение санкций против России.

Читайте также: У Президента Сербии Вучича есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины

Автор: 

россия (96910) санкции (11765) Сербия (407) Вучич Александр (86)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Садист-убийца сказал спасибо серийному убийце.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:03 Ответить
+28
Как будто кто-то ожидал иного от балканского варианта московии.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:05 Ответить
+22
чи то побажати сербам, щоб руській мір прийшов до них й зробив з їх країну велику Бучу?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Садист-убийца сказал спасибо серийному убийце.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:03 Ответить
Как будто кто-то ожидал иного от балканского варианта московии.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:05 Ответить
Дивна логіка.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:05 Ответить
чи то побажати сербам, щоб руській мір прийшов до них й зробив з їх країну велику Бучу?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:08 Ответить
хай краще бояться щоб Український мір не прийшов після скорої капітуляції кацапів
показать весь комментарий
10.11.2022 23:09 Ответить
ми не такі агресивні як орки
але ми злопам'ятні
показать весь комментарий
10.11.2022 23:11 Ответить
ми лагідно
показать весь комментарий
10.11.2022 23:12 Ответить
серби це ще те парашне шайзе.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:09 Ответить
Достаточно посмотреть на фото этого лица, что бы понять чем он занимается и что у него в приоритете.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:10 Ответить
физиогномика не работает. Я знаю кучу мразей с нормальными лицами и кучу хороших людей со страшной внешностью.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:21 Ответить
Ось, що пишуть в російських пабліках. Звісно, вірити, тваринам в жодному випадку не можна, ле як кажуть, дай Бог, дай Бог, їх слова да Богу в вуха

Итак, все по науке. ДРГ ВСУ высадились у Каховки и начали весьма метко бить по переправе.

Сообщается, что на лодках уходили военнослужащие ВС РФ, бросившие технику

При этом начали работать РСЗО сразу по нескольким переправам.

ВСУ взяли Чернобаевку. Бои в Херсоне.

Сообщается, что у некоторых подразделений ВС РФ только сейчас получен приказ отходить

На переправах более ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ военнослужащих, которые со вчерашнего дня не получали четких приказов.

Окружение Херсона подтверждают.

Если накроют эти 20 тысяч - конец войне. Итак, все по науке. ДРГ ВСУ высадились у Каховки и начали весьма метко бить по переправе.

Сообщается, что на лодках уходили военнослужащие ВС РФ, бросившие технику

При этом начали работать РСЗО сразу по нескольким переправам.

ВСУ взяли Чернобаевку. Бои в Херсоне.

Сообщается, что у некоторых подразделений ВС РФ только сейчас получен приказ отходить

На переправах более ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ военнослужащих, которые со вчерашнего дня не получали четких приказов.

Окружение Херсона подтверждают.

Если накроют эти 20 тысяч - конец войне.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:11 Ответить
Судя по лайкам кто то даже верит этой лабуде.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:08 Ответить
зе их отпустит 100 пудов
показать весь комментарий
11.11.2022 02:00 Ответить
Сербії немає місця серед цивілізованих країн Європи ,вони так і не пройшли через покаяння скоєного злочину геноциду.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:13 Ответить
нуу..номінально ми теж не покаялися за деякі давні події. через які у нас багато проблем з Польшею.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:23 Ответить
Бо поляки влізли на нашу територію і геноцидили нас. Так званій "Волинській різні" передувала "пацифікація" українців. На Волині заборонялась в школах українська мова. Поцікавтесь вбивством учителя Бойка в луцькій в'язниці. Різаниною в Сагринях на Холмщині.
показать весь комментарий
11.11.2022 01:00 Ответить
це виправдання, а не покаяння, в цьому і проблема. треба визнати і те, що наші предки боролись за незалежність, і те, що в цій боротьбі вони зробили немало зла. треба це зробити навіть в односторонньому порядку і можливо колись поляки підтягнуться.
це не те питання, у якому треба бути принциповими, поляки зараз (та й давно вже) одна з найближчих до нас націй і у відношеннях з ними треба покладатися на вдячність, повагу та компроміси, а не на биковату принциповість.
показать весь комментарий
11.11.2022 01:09 Ответить
Уже зробили на державному рівні. Кучма з тодішнім президентом Польщі прощалися і мирилися. І ніхто в нас не бикує. Моя сім'я була вигнана з свого дому, сусідка втратила матір і чоловіка в Сагринях, але,ще в совєцкі часи польські шкільні подруги приїжджали до наших бабів і бабусі теж їздили в Польщу. Для таких поїздок треба було отримати визов. Єднала тема "купи-продай". Колись, коли в 80-х у Польщі піднявся рух "Солідарність", невістка бабусиної ольської колєжанки у нас за святковим столом спитала: "ви залишитесь чи поїдете на схід, коли наші прийдуть?"
показать весь комментарий
11.11.2022 01:32 Ответить
Подивись це відео та почитай коменти. Воно набагато переконливіше за мене
https://youtu.be/p8O5WsyQ5V0
показать весь комментарий
11.11.2022 02:58 Ответить
Так і поляки не покаялися... а там є за шо.
показать весь комментарий
11.11.2022 07:11 Ответить
серпске шлюхам Балкан напоминание https://www.youtube.com/watch?v=nGCx82oSCIg Anice kninska kraljice
показать весь комментарий
10.11.2022 23:16 Ответить
На фото морда явного олігофрена.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:27 Ответить
Мені здається, що приблизно так виглядають маньяки педофіли
показать весь комментарий
10.11.2022 23:29 Ответить
Госпіді, да кому ви потрібні, меч над головою, мо працювати, а? Земля гарна, мо, жити?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:27 Ответить
Сербія? Євродопобачення!
показать весь комментарий
10.11.2022 23:27 Ответить
Чому у росії ще не забрано право вето?

Чому росія ще не викинута в оон?

Чому терористам дозволяють брати участь у світовій політиці?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:28 Ответить
Тому що ядерна зброя в руках макак.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:38 Ответить
Зачем такие гордые друзья раши лезут в ес и нато? Вперёд в таёжный союз. Так было бы честно. И зачем они Евросоюзу? Им Венгрии мало?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:31 Ответить
Убийцы и террористы рулят. ООН-прекрасная организация👍🤦
показать весь комментарий
10.11.2022 23:38 Ответить
Ти Серб? - значить ти зуйловська підстилка!
показать весь комментарий
10.11.2022 23:47 Ответить
Мадяри їм колись Бєлград подарували. Можуть і передумати. Цікаво, що вони тоді будуть казати при ісконно сербську землю. Ще одна імперська нація. Гадаю, що їм не місце в ЄС.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:12 Ответить
Слава богу, что сербы не в ЕС. Там Орбан и его ****** постоянно гадят. Еще этих запутенских не доставало
показать весь комментарий
11.11.2022 00:27 Ответить
Ну и хорошо. Хватит в ЕС одной Венгрии
показать весь комментарий
11.11.2022 00:27 Ответить
два этих...
показать весь комментарий
11.11.2022 01:21 Ответить
два касабских підара
показать весь комментарий
11.11.2022 05:14 Ответить
А НУЖНА ЛИ ТАКАЯ СЕРБИЯ ЕС, ДУМАЮ НЕ НУЖНА . ЕС И БЕЗ ВАС НЕПЛОХО. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
11.11.2022 05:40 Ответить
откуда ти Бауржан
показать весь комментарий
11.11.2022 06:48 Ответить
Sav. Понятно, ты трупоед- андрофаг из Пензы. В Европе , как минимум три генетически фашистских страны - Россия, Сербии Венгрия. Все эти животные плохо закончат в объятиях друг друга. .....Боты как то ,, скисли,, в последнее время - ты идейный бот
показать весь комментарий
11.11.2022 07:22 Ответить
Балканская помойка не унимается
показать весь комментарий
11.11.2022 09:07 Ответить
Прищ на сраці Європи. Мудяри теж такі.
показать весь комментарий
11.11.2022 09:45 Ответить
сербские ****** такие же как кацапы!
показать весь комментарий
11.11.2022 13:29 Ответить
жаль их нато мало бомбило!
показать весь комментарий
11.11.2022 13:31 Ответить
Не допусти, Всевишній, прийняти цей гадюшник в ЄС чи НАТО. Буде мадярщина №2...
показать весь комментарий
13.11.2022 11:07 Ответить
 
 