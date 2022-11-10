Сербия благодарна России за ветирование резолюции Совбеза ООН по резне в Сребренице, поэтому до последнего будет противиться введению санкций, - Вучич
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет выступать против присоединения к санкциям Европейского Союза против России, пока "над нашими головами не будет меча".
Об этом Вучич сказал в четверг в Париже после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
Сербский президент напомнил, как после начала полномасштабного вторжения России созвал заседание Совбеза страны.
"Скажу по секрету: нас было в зале семь или восемь - от премьер-министристки и так далее. Ни один журналист об этом не писал: я лично, от руки написал решения (Совета безопасности), и после того их напечатали. Эти выводы - это жизнь Сербии и моя жизнь.Они пережили 270 дней самого сложного давления в современной истории Сербии. Они - суть, наша основа. И они в частности не о том, чтобы проводить политику санкций против защитивших нас в 2015 году (Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о признании геноцидом резни сербами мусульман в Сребренице. - Ред.)", - сказал Вучич.
"Мы можем отказаться от этого, если над нашими головами повиснет меч, и я не скрою этого от народа. Над нами сейчас меч не висит, и я знаю, это непросто, и никто не знает этого лучше, чем я", - добавил он.
Отметим, еще 26 февраля президент Сербии заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ, поскольку считает для себя лучшим сохранять дружбу с Москвой. Также он назвал российский и украинский народы братскими и подчеркнул, что Сербия в политике санкций будет руководствоваться исключительно своими жизненно важными интересами.
Сербский президент Александар Вучич ранее утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.
В Евросоюзе одним из условий присоединения Сербии к ЕС назвали введение санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але ми злопам'ятні
Итак, все по науке. ДРГ ВСУ высадились у Каховки и начали весьма метко бить по переправе.
Сообщается, что на лодках уходили военнослужащие ВС РФ, бросившие технику
При этом начали работать РСЗО сразу по нескольким переправам.
ВСУ взяли Чернобаевку. Бои в Херсоне.
Сообщается, что у некоторых подразделений ВС РФ только сейчас получен приказ отходить
На переправах более ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ военнослужащих, которые со вчерашнего дня не получали четких приказов.
Окружение Херсона подтверждают.
Если накроют эти 20 тысяч - конец войне. Итак, все по науке. ДРГ ВСУ высадились у Каховки и начали весьма метко бить по переправе.
Сообщается, что на лодках уходили военнослужащие ВС РФ, бросившие технику
При этом начали работать РСЗО сразу по нескольким переправам.
ВСУ взяли Чернобаевку. Бои в Херсоне.
Сообщается, что у некоторых подразделений ВС РФ только сейчас получен приказ отходить
На переправах более ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ военнослужащих, которые со вчерашнего дня не получали четких приказов.
Окружение Херсона подтверждают.
Если накроют эти 20 тысяч - конец войне.
це не те питання, у якому треба бути принциповими, поляки зараз (та й давно вже) одна з найближчих до нас націй і у відношеннях з ними треба покладатися на вдячність, повагу та компроміси, а не на биковату принциповість.
https://youtu.be/p8O5WsyQ5V0
Чому росія ще не викинута в оон?
Чому терористам дозволяють брати участь у світовій політиці?