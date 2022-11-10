Польша не будет молчать, лишь бы не раздражать российского медведя, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что действующая польская власть не будет молчать, лишь бы не раздражать Россию.

Об этом он заявил в канун Дня независимости Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не повторяем ошибок наших предшественников, которые молчали, чтобы не раздражать российского медведя. Наша политика действенна – она вырвала из геополитического сна многие страны Европы, и… правительства соглашаются, что мы правы!" – заявил Моравецкий.

Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией, сделанной во время совместного с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером посещения полигона Новая Демба на юго-востоке РП, где 9 ноября завершились крупнейшие в этом году военные учения Вышеградской группы Puma-2022.

В другом сообщении он подчеркнул, что Польша должна создать столь мощную армию, чтобы ей "не приходилось воевать, а только отпугивать противника своей силой". Глава польского правительства подчеркнул, что для этого нужен стабильный бюджет. Так что в следующем году Польша потратит на армию 100-130 миллиардов злотых, то есть 3-4% ВВП.