Польша не будет молчать, лишь бы не раздражать российского медведя, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что действующая польская власть не будет молчать, лишь бы не раздражать Россию.
Об этом он заявил в канун Дня независимости Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не повторяем ошибок наших предшественников, которые молчали, чтобы не раздражать российского медведя. Наша политика действенна – она вырвала из геополитического сна многие страны Европы, и… правительства соглашаются, что мы правы!" – заявил Моравецкий.
Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией, сделанной во время совместного с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером посещения полигона Новая Демба на юго-востоке РП, где 9 ноября завершились крупнейшие в этом году военные учения Вышеградской группы Puma-2022.
В другом сообщении он подчеркнул, что Польша должна создать столь мощную армию, чтобы ей "не приходилось воевать, а только отпугивать противника своей силой". Глава польского правительства подчеркнул, что для этого нужен стабильный бюджет. Так что в следующем году Польша потратит на армию 100-130 миллиардов злотых, то есть 3-4% ВВП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Итак, все по науке. ДРГ ВСУ высадились у Каховки и начали весьма метко бить по переправе.
Сообщается, что на лодках уходили военнослужащие ВС РФ, бросившие технику
При этом начали работать РСЗО сразу по нескольким переправам.
ВСУ взяли Чернобаевку. Бои в Херсоне.
Сообщается, что у некоторых подразделений ВС РФ только сейчас получен приказ отходить
На переправах более ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ военнослужащих, которые со вчерашнего дня не получали четких приказов.
Окружение Херсона подтверждают.
Если накроют эти 20 тысяч - конец войне.
Слава Суровикину и Шойгу.
""