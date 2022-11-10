РУС
5 751 15

Польша не будет молчать, лишь бы не раздражать российского медведя, - Моравецкий

моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что действующая польская власть не будет молчать, лишь бы не раздражать Россию.

Об этом он заявил в канун Дня независимости Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не повторяем ошибок наших предшественников, которые молчали, чтобы не раздражать российского медведя. Наша политика действенна – она вырвала из геополитического сна многие страны Европы, и… правительства соглашаются, что мы правы!" – заявил Моравецкий.

Читайте также: Премьер Польши Моравецкий: "Украине нужны деньги и оружие, а не "планы"

Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией, сделанной во время совместного с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером посещения полигона Новая Демба на юго-востоке РП, где 9 ноября завершились крупнейшие в этом году военные учения Вышеградской группы Puma-2022.

В другом сообщении он подчеркнул, что Польша должна создать столь мощную армию, чтобы ей "не приходилось воевать, а только отпугивать противника своей силой". Глава польского правительства подчеркнул, что для этого нужен стабильный бюджет. Так что в следующем году Польша потратит на армию 100-130 миллиардов злотых, то есть 3-4% ВВП.

Автор: 

россия (96910) Моравецкий Матеуш (287)
читайте шо пишуть кацапи,це розйоб походу...
Итак, все по науке. ДРГ ВСУ высадились у Каховки и начали весьма метко бить по переправе.

Сообщается, что на лодках уходили военнослужащие ВС РФ, бросившие технику

При этом начали работать РСЗО сразу по нескольким переправам.

ВСУ взяли Чернобаевку. Бои в Херсоне.

Сообщается, что у некоторых подразделений ВС РФ только сейчас получен приказ отходить

На переправах более ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ военнослужащих, которые со вчерашнего дня не получали четких приказов.

Окружение Херсона подтверждают.

Если накроют эти 20 тысяч - конец войне.

Слава Суровикину и Шойгу.
10.11.2022 23:11 Ответить
і амінь
10.11.2022 23:27 Ответить
Поляки молодці!!!
10.11.2022 23:12 Ответить
Мужик), видимо обида за "польских женщин идущих в атаку впереди ВСУ"(московитские паблики).
10.11.2022 23:15 Ответить
Та який ведмідь??? Так, собака сутула...
10.11.2022 23:25 Ответить
10.11.2022 23:35 Ответить
Грязна, безпритульна дворняга!
11.11.2022 05:48 Ответить
Русский медведь, ****...

10.11.2022 23:36 Ответить
Нее, - осьо...
""
10.11.2022 23:47 Ответить
Не ображайте коал. Рюсьге ведмідь це виїбана коза
10.11.2022 23:59 Ответить
Коалочку не обіжати прошу
10.11.2022 23:47 Ответить
Viva Polonia!!!!
11.11.2022 02:09 Ответить
попри вереск раша-швайн
11.11.2022 02:09 Ответить
Не ображайте собак
11.11.2022 02:45 Ответить
 
 