Facebook забанил аккаунт Бутусова на 7 дней за пост о лжи российских пропагандистов

Из-за поста о лжи российских пропагандистов Юрия Бутусова забанили в Фейсбуке. Редакция "Цензор.НЕТ" просит пользователей Facebook обращаться в службу техподдержки с просьбой разбанить Юрия Бутусова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Опубликовать новые посты и оставлять комментарии журналист не сможет 7 дней.

Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.

Пока можете следить за телеграм-каналом Юрия Бутусова "БУТУСОВ ПЛЮС".

Отметим, что случаи блокирования украинских журналистов и блогеров, освещающих российскую агрессию, встречаются довольно часто.

В частности, в апреле 2019 Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне такая же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой руководит криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованная в мае 2019 года. В сентябре 2019 года Facebook на месяц забанил главного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию.

В апреле 2021 года Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи РосТВ об украинских добровольцах "Медведи". В июне 2021 года главред Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка. Позже Facebook на 7 дней ограничил возможность публиковать посты главному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост о параде в Мариуполе.