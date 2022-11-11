Facebook забанил аккаунт Бутусова на 7 дней за пост о лжи российских пропагандистов
Из-за поста о лжи российских пропагандистов Юрия Бутусова забанили в Фейсбуке. Редакция "Цензор.НЕТ" просит пользователей Facebook обращаться в службу техподдержки с просьбой разбанить Юрия Бутусова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Опубликовать новые посты и оставлять комментарии журналист не сможет 7 дней.
Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.
Пока можете следить за телеграм-каналом Юрия Бутусова "БУТУСОВ ПЛЮС".
Отметим, что случаи блокирования украинских журналистов и блогеров, освещающих российскую агрессию, встречаются довольно часто.
В частности, в апреле 2019 Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне такая же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой руководит криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованная в мае 2019 года. В сентябре 2019 года Facebook на месяц забанил главного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию.
В апреле 2021 года Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи РосТВ об украинских добровольцах "Медведи". В июне 2021 года главред Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка. Позже Facebook на 7 дней ограничил возможность публиковать посты главному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост о параде в Мариуполе.
я там з 2015 в бані на 254.254.ххх.ххх ...
теж баниться за патріотичну позицію... Але нас багато... підисуйтеся на всі патріотичні українські канали і всяким проросійським фейсбукам нас не подолати... Підтримуйте українців на всіх рівнях!!
Робіть свою соцмережу і постарайтеся зробити її кращою, а саме - вона має бути підконтрольна громаді, а не якомусь олігарху, чи групі олігархів.
По крайней мере их главный бухгалтер- Давид Вэнэр.
naraiZZija впэрдэ !!!
пейспук, який належить єврею не дасть єврея пукіна в образу.
особисто в мене взагалі нема там свого рахунку, а тільки один для спаму....