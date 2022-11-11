РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10761 посетитель онлайн
Новости Война
18 300 166

Facebook забанил аккаунт Бутусова на 7 дней за пост о лжи российских пропагандистов

facebook,фейсбук

Из-за поста о лжи российских пропагандистов Юрия Бутусова забанили в Фейсбуке. Редакция "Цензор.НЕТ" просит пользователей Facebook обращаться в службу техподдержки с просьбой разбанить Юрия Бутусова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Опубликовать новые посты и оставлять комментарии журналист не сможет 7 дней.

Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.

Пока можете следить за телеграм-каналом Юрия Бутусова "БУТУСОВ ПЛЮС".

Facebook забанил аккаунт Бутусова на 7 дней за пост о лжи российских пропагандистов 01

Отметим, что случаи блокирования украинских журналистов и блогеров, освещающих российскую агрессию, встречаются довольно часто.

Читайте также: Facebook и Instagram ограничили хештеги #Bucha и #BuchaMassacre

В частности, в апреле 2019 Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне такая же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой руководит криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованная в мае 2019 года. В сентябре 2019 года Facebook на месяц забанил главного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию.

В апреле 2021 года Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи РосТВ об украинских добровольцах "Медведи". В июне 2021 года главред Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка. Позже Facebook на 7 дней ограничил возможность публиковать посты главному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост о параде в Мариуполе.

Автор: 

Facebook (392) пропаганда (3723) цензура (1338) Бутусов Юрий (4410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
господи.. та той фейсбук давно вже така помийка, що нормальній людині там робити нема чого. це саме стосується і твіттера.
показать весь комментарий
11.11.2022 18:49 Ответить
+26
Меня забанил utube, курва мать! На сутки,за то шо русских свиней немножко называл русскими свиньями.
показать весь комментарий
11.11.2022 18:52 Ответить
+11
Цукербергівський фейсбук - це неомарксистський відстійник для нав'язування збочених стереотипів.
показать весь комментарий
11.11.2022 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
до кого-то никак не дойдет, что цукерберг держит фейсбук не для того чтобы пацаны там могли свободно высраться, а для того чтобы зарабатывать на рекламе, а рекламодателям не нужен срач и трупы там где они дают рекламу...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:11 Ответить
господи,как сучно я живу меня никогда не было ни в каких социальных сетях,в том числе и сраном фейсбуке
показать весь комментарий
11.11.2022 19:43 Ответить
а сейчас вы где пишите? на социальном политическом сайте...кстати я тоже только здесь.
показать весь комментарий
11.11.2022 21:40 Ответить
фейсбук перетворюється на паРашу, як і ВК
показать весь комментарий
11.11.2022 19:43 Ответить
эту гнилую фсбушную шайку давно пора накрыть медным тазиком
показать весь комментарий
11.11.2022 19:48 Ответить
Фейсбук - те саме що було б потрібне ********* "НКВД"...

я там з 2015 в бані на 254.254.ххх.ххх ...
показать весь комментарий
11.11.2022 22:13 Ответить
До речі фейб. У z-орків це терорестична організація і я писав це їм ЦП😄 що тепер можуть відsмоткати у хла-не зазабанили, вони як свинароси- абіділісь...
показать весь комментарий
11.11.2022 19:48 Ответить
от винта . не бывать тому 👎👎👎
показать весь комментарий
11.11.2022 19:51 Ответить
🤪То хоч би попередили про "змiну влади". Скiльки голiв полетiло...
показать весь комментарий
11.11.2022 19:57 Ответить
Из за излишней политкоректности модераторов Фейсбук действительно превратился в сборище популистов, пропагандонов и тролей. Меня так же банили за высказывания против всякой ************* шняги.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:51 Ответить
Я вже давно забанив фейсбук за цензуру і дезінформацію. Цукерберг вибачай, але ти вже берега загубив.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:55 Ответить
Треба всім українцям забанити той сраний фейссрук і не спілкуватись в ньому...до речі як я і зробив
показать весь комментарий
11.11.2022 19:58 Ответить
Я на телефоні його відключив хай смокчуть цвіркуна ))
показать весь комментарий
11.11.2022 20:07 Ответить
Бутусов це та людина котра мочить русню і різних колаборантів на своєму фронті. Крутий і класний дядько )
показать весь комментарий
11.11.2022 20:06 Ответить
Ой,горе то какое.Да нах.. им пользоваться вообще??Никак не понимаю,тем более имея такой ресурс как Цензор.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:07 Ответить
Захід незримо з кацапами, це сумна реальність як і голова штабу Притули який ненавидить Україну і ії закони
показать весь комментарий
11.11.2022 20:10 Ответить
тому що переважна кількість модерв кацапи
показать весь комментарий
11.11.2022 20:16 Ответить
Оцей канал https://www.youtube.com/channel/UCgxYLP1Juj_lr9cubCdLMtw
теж баниться за патріотичну позицію... Але нас багато... підисуйтеся на всі патріотичні українські канали і всяким проросійським фейсбукам нас не подолати... Підтримуйте українців на всіх рівнях!!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:17 Ответить
Тебе не банять тому що ти кацап?
показать весь комментарий
11.11.2022 20:19 Ответить
Звісно що кацапи під проксі. Вам за аквафреш тут одразу матюків нагнуть і зобанять.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:23 Ответить
Ой... "я ньос в народ смятєньє і правду" (С) а залишились тільки хрестики від кацапа...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:28 Ответить
Азохенвей! Пєйсбучєк когось забанив! Ніколи такого не було і ось знову... В мене там 4 акаунти забанили. Пʼятий я вирішив не заводити...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:18 Ответить
фб -стала помойкой свинособак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............................
показать весь комментарий
11.11.2022 20:20 Ответить
а ви собі що думали, ці соцмережі контролюються спільнотами, в яких правда не рахується чимось добрим і щоб відповідати цим спільнотам буде дедалі важче, бо їх вимоги хиба довбаний андроїд міг би задовільнити: тільки позитивні емоції, карнегієвська посмішка, цілковита нещирість, тотальна імітація, абсолютна толерація одним і як бачите нуль толерації іншім, а реклама - тьфу!

Робіть свою соцмережу і постарайтеся зробити її кращою, а саме - вона має бути підконтрольна громаді, а не якомусь олігарху, чи групі олігархів.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:28 Ответить
бггг... підконтрольна громаді? Як телемарофон? і з логіном через "Дію"? І з баном всіх, хто не любить Зєлю?
показать весь комментарий
11.11.2022 20:30 Ответить
Фейсбук -сборище проросийской швали. К тому же, это прибежище МОШЕННИКОВ.
По крайней мере их главный бухгалтер- Давид Вэнэр.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:42 Ответить
Мошенники- МОЙШеники!
показать весь комментарий
12.11.2022 06:06 Ответить
Та ладно)) Мене забанили в перші 30 сек, після регистрації. Навіть нічого не написав...
показать весь комментарий
11.11.2022 21:01 Ответить
Цукенберг - проросійський покидьок!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 21:11 Ответить
Как в фейсбуке так и ютубе работают любители "русского мира " и они мутят , блокируют , удаляют ... и так далее.
показать весь комментарий
11.11.2022 21:36 Ответить
не любители, а агенты влияния, на ставке у кремля, получающие за это деньги
показать весь комментарий
11.11.2022 22:23 Ответить
ФСБук
показать весь комментарий
11.11.2022 22:21 Ответить
Мене банили там за озвучення самоназви євреїв у більшості країн східної Європи, а ще банили за вислів "раісія в пєрдє"
показать весь комментарий
11.11.2022 22:22 Ответить
спробуйте те саме написати тепер, - банити вже не повинні за правду.
naraiZZija впэрдэ !!!
показать весь комментарий
12.11.2022 02:20 Ответить
пф.... взагалі не новина!
пейспук, який належить єврею не дасть єврея пукіна в образу.

особисто в мене взагалі нема там свого рахунку, а тільки один для спаму....
показать весь комментарий
11.11.2022 22:27 Ответить
Що взяти з фейсбука, коли цензорнет в цьому веде себе також якось дивно. Патріотичні, коректні коментарії можуть чомусь модераторам не сподобатись і банять. Тоді як тим хто на рівному місці постійно хамить, намагається влаштувати колотнечу і йому нічого. Тоді як українцям необхідно налагоджувати нормальне взаєморозуміння. За хамство іншим коментаторам і влаштування колотнечі треба жорстко банити, тоді як тих хто не витримує і хамить йому у відповіть банити не треба.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:40 Ответить
и почему ему ЮБ не пофиг?
показать весь комментарий
11.11.2022 22:40 Ответить
Хм, а мєдвєдку за погрозу світу ядерною війною не банять.
показать весь комментарий
12.11.2022 04:19 Ответить
фейсбук-сша, інстаграм -сша, гугл -сша . Ви ж так хотіли американського. Ну то їжте не обхляпайтесь.
показать весь комментарий
12.11.2022 04:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 