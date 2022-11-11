В Украине ликвидировано по меньшей мере 8 712 российских военнослужащих, 163 из них – мобилизованы, - ВВС
На 11 ноября в ходе войны России с Украиной ликвидировано по меньшей мере 8712 российских военнослужащих. По меньшей мере 163 из них – это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий.
Потери российских оккупантов подсчитали Российская служба ВВС и "Медиазона" совместно с командой волонтеров, передает Цензор.НЕТ.
Из общего количества ликвидированных 1278 человек, то есть 16% – офицеры. Среди ликвидированных – четыре генерала и 44 полковника. Более 2400 ликвидированных – элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К девятому месяцу войны больше всего потерь – 18% – среди пехоты.
Больше всего погибших из Краснодарского края – 365 человек, на втором месте из Дагестана – 338 человек, за ним следует Бурятия – 332 человека.
Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян, из которых 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, из-за несчастных случаев или злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронены в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая ситуацию на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.
"Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек", - говорится в публикации.
вбито ~79.400
поранено ~238.200
Бойові броньовані машини - 5696
Танки - 2814
Артилерія - 1817
Літаки - 278
Гелікоптери - 261
Кораблі та катери -16
https://www.minusrus.com/
Да не, они считают сами:
"В мониторинг попадают только те люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников"
То есть, когда известны фамилии и сообщения в их местной прессе(или соцсетях) о похоронах. А те тела и ошмётки, которые не забраны и так и остались валяться на полях боёв, они не учитывали. А забирают единицы трупов. Поэтому и такая разница.
"В Україні ліквідовано не менше 14 військовослужбовців РФ" - теж правда. Хіба ні?
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
На Чернігівщині про дві такі "братські закопанки" мені відомо - в прибережних ярах (на узліссі) під Седнєвим і на північ від Городні Там, люди казали , покілька десятків тіл бульдозером загребено
А як рахувати водоплаваючи південіше миколаївського мосту? А тих,кого несе течія на дном,засмучуючи сомів? А тих,хто тупо не встиг зняти бронік?
Тільки як зниклих,а їх рахують тільки МО,і то не всіх.
Тільки мені цікаво, їм там логіку та совість при народженні видаляють?
Якщо б закінчилися "донецькі", то на рашці мобілізацію не влаштовували.
