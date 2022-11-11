В Украине ликвидировано по меньшей мере 8 712 российских военнослужащих, 163 из них – мобилизованы, - ВВС

На 11 ноября в ходе войны России с Украиной ликвидировано по меньшей мере 8712 российских военнослужащих. По меньшей мере 163 из них – это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий.

Потери российских оккупантов подсчитали Российская служба ВВС и "Медиазона" совместно с командой волонтеров, передает Цензор.НЕТ.

Из общего количества ликвидированных 1278 человек, то есть 16% – офицеры. Среди ликвидированных – четыре генерала и 44 полковника. Более 2400 ликвидированных – элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К девятому месяцу войны больше всего потерь – 18% – среди пехоты.

Больше всего погибших из Краснодарского края – 365 человек, на втором месте из Дагестана – 338 человек, за ним следует Бурятия – 332 человека.

Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян, из которых 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, из-за несчастных случаев или злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронены в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая ситуацию на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

"Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек", - говорится в публикации.