РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10761 посетитель онлайн
Новости Война
19 530 68

В Украине ликвидировано по меньшей мере 8 712 российских военнослужащих, 163 из них – мобилизованы, - ВВС

рф

На 11 ноября в ходе войны России с Украиной ликвидировано по меньшей мере 8712 российских военнослужащих. По меньшей мере 163 из них – это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий.

Потери российских оккупантов подсчитали Российская служба ВВС и "Медиазона" совместно с командой волонтеров, передает Цензор.НЕТ.

Из общего количества ликвидированных 1278 человек, то есть 16% – офицеры. Среди ликвидированных – четыре генерала и 44 полковника. Более 2400 ликвидированных – элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К девятому месяцу войны больше всего потерь – 18% – среди пехоты.

Больше всего погибших из Краснодарского края – 365 человек, на втором месте из Дагестана – 338 человек, за ним следует Бурятия – 332 человека.

Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян, из которых 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, из-за несчастных случаев или злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 79 400 человек (+710 за сутки), 2 814 танка, 1 817 артсистем, 5 696 бронированных машин

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронены в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая ситуацию на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

"Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек", - говорится в публикации.

Автор: 

армия РФ (20377) ликвидация (3988) россия (96963) уничтожение (7740) мобилизация (2888) потери (4526)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
"Російська служба ВВС" - далі можна НЕ читати!
показать весь комментарий
11.11.2022 19:42 Ответить
+41
Він що з кацапської методички кількість "зажмурених" кацапів списав?
показать весь комментарий
11.11.2022 19:41 Ответить
+33
і при 8 тисячах рассійська салдатня посипалася з Київа, Чернігіва, Сума, Харькова, Зміїного, Херсону??? бібісі - вмикало б ти, хоч іноді, мозок
показать весь комментарий
11.11.2022 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він що з кацапської методички кількість "зажмурених" кацапів списав?
показать весь комментарий
11.11.2022 19:41 Ответить
це мабудь ті, зажмурення яких, бібісі бачило на власні очі
показать весь комментарий
11.11.2022 19:44 Ответить
та забув додати шо це за останній місяць
показать весь комментарий
11.11.2022 19:56 Ответить
Це російська служба ВВС.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:59 Ответить
патєрь нєт
показать весь комментарий
11.11.2022 20:54 Ответить
Це всі ті, чиї некрологи з'явилися в соцмережах
показать весь комментарий
11.11.2022 20:01 Ответить
і при 8 тисячах рассійська салдатня посипалася з Київа, Чернігіва, Сума, Харькова, Зміїного, Херсону??? бібісі - вмикало б ти, хоч іноді, мозок
показать весь комментарий
11.11.2022 19:41 Ответить
Або радіо вмикали б, хоча б Німецьку хвилю.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:53 Ответить
І на заміну 8 тисяч треба було мобілізувати 200 тисяч.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:43 Ответить
"Російська служба ВВС" - далі можна НЕ читати!
показать весь комментарий
11.11.2022 19:42 Ответить
Саме через 9 тисяч дохлих призвали ще 300 тисяч, логічно
показать весь комментарий
11.11.2022 20:18 Ответить
це за тиждень ?
показать весь комментарий
11.11.2022 19:43 Ответить
Смету на трупаков касапских кокошенков составлял.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:44 Ответить
русская bbc выдает "информацию", тупо содранную из срусь.сру. По самым консервативным оценкам разведки США цифры "рус bbc" занижены как минимум вчетверо.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:45 Ответить
салам Мурза настроение у нас такое https://twitter.com/i/status/1590854070050656256 https://twitter.com/i/status/1590854070050656256
показать весь комментарий
11.11.2022 19:46 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Рахматулла, брат! У нас тут примерно такое же настроение, Слава ЗСУ!👍☝
показать весь комментарий
11.11.2022 19:55 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 19:58 Ответить
Загальні бойові втрати росії.

вбито ~79.400

поранено ~238.200

Бойові броньовані машини - 5696

Танки - 2814

Артилерія - 1817

Літаки - 278

Гелікоптери - 261

Кораблі та катери -16

https://www.minusrus.com/
показать весь комментарий
11.11.2022 20:19 Ответить
Танкістів десь як (2814*3=8442) бібісішних рашистів.
Решта - не люди.
Circus.
показать весь комментарий
12.11.2022 03:53 Ответить
"информацию", тупо содранную из срусь.сру.

Да не, они считают сами:
"В мониторинг попадают только те люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников"

То есть, когда известны фамилии и сообщения в их местной прессе(или соцсетях) о похоронах. А те тела и ошмётки, которые не забраны и так и остались валяться на полях боёв, они не учитывали. А забирают единицы трупов. Поэтому и такая разница.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:24 Ответить
Ровно в десять раз занизили.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:03 Ответить
Шо вони там курять,які кончені
показать весь комментарий
11.11.2022 19:45 Ответить
Гиги.
"В Україні ліквідовано не менше 14 військовослужбовців РФ" - теж правда. Хіба ні?
показать весь комментарий
11.11.2022 19:46 Ответить
Та мало, да. Подгребайтє ісчо.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:47 Ответить
на сьогодні ББС це лівацька кантора. в 2014р ці мудаки з зацікавленими ******* брали інтервью у Гіркіна в Луганську, і на мій лист та скаргу, що Гіркін є террорист і брати в нього інтервью є неприпустимим, вони відповіли що редакційна політика ББС є відображення усіх точок зору навіть якщо це комусь не подобається... мудаки.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:48 Ответить
і справді - мудаки
показать весь комментарий
11.11.2022 21:38 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 19:49 Ответить
Брехня! Потерь нет!
показать весь комментарий
11.11.2022 19:50 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 19:50 Ответить
а как посчитать сколько в танках сгорело? сколько дикие лисицы съели? сколько Хаймерсом в пепел? а сколько дохлятины в передвижных крематориях для животных сами кацапы поспаливали? сколько потонуло на переправах? и прочие мелочи ))))
показать весь комментарий
11.11.2022 19:53 Ответить
мелочь,а приятно))
показать весь комментарий
11.11.2022 19:57 Ответить
"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".

На Чернігівщині про дві такі "братські закопанки" мені відомо - в прибережних ярах (на узліссі) під Седнєвим і на північ від Городні Там, люди казали , покілька десятків тіл бульдозером загребено
показать весь комментарий
11.11.2022 20:14 Ответить
нету тела - нету выплат гробовых и тем более лады белой...тоже нету...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:35 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 22:58 Ответить
Это столько умерло на руках гутиереша и он запротоколировал.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:53 Ответить
Обично так и бивает. Потеряв 8 тисяч из 200 обьвляют мобилизацию еще 300 тисяч...
показать весь комментарий
11.11.2022 19:54 Ответить
а чого ж путлер могілізацію почав? зза 7000 -? хтось бреше як лавров
показать весь комментарий
11.11.2022 19:54 Ответить
Руссссська служба ВВС на Кацапії ще не є іноагентом. А чому? А для того щоб впарювати всьому світові всяку кремляльськухрінь, по типу «патєрь нєт».
показать весь комментарий
11.11.2022 20:01 Ответить
Звідки такі«точні»дані,від конашенкова?
показать весь комментарий
11.11.2022 20:02 Ответить
ee zovut kokošnikova
показать весь комментарий
12.11.2022 02:28 Ответить
Саме тому кацапня запросила 300 тис мобіків)))
показать весь комментарий
11.11.2022 20:03 Ответить
Кращеб взяли(зламали) статистику виплат пенсійного фонду! Там виплат вдвічи більще (у тій же "Медуза")!
А як рахувати водоплаваючи південіше миколаївського мосту? А тих,кого несе течія на дном,засмучуючи сомів? А тих,хто тупо не встиг зняти бронік?
Тільки як зниклих,а їх рахують тільки МО,і то не всіх.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:03 Ответить
За даними оон в украіні загинуло 6000 цивільних. Хоча тіки в маріуполі 100 000. ці грьобані статисти в іншому світі живуть
показать весь комментарий
11.11.2022 20:04 Ответить
Ну, может наш ГШ и пририсовал трохи, но начинать мобилизацию из-за зажмуренных всего 8-ми тыщ орков?? Что-то не сходится.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:07 Ответить
бибисі - це типова кагебістська шарага...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:15 Ответить
биби сі - v pereklade s litovsko-anglickovo ce označae xep бачиш
показать весь комментарий
12.11.2022 02:31 Ответить
libo "bybis y" na žemaitskom (zapadnom) dialekte - він xep є .
показать весь комментарий
12.11.2022 02:34 Ответить
у кожного своя реальність
показать весь комментарий
11.11.2022 20:19 Ответить
роззсийская ббс подразумевает что они с воздушек стреляют и танки там деревянные, а шаланда масква это плот гекльберри финн. Во властелине колец было больше жертв.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:19 Ответить
Це смішна цифра.Тільки бронітехніки тисячі одиниць знищено.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:25 Ответить
******* підари
показать весь комментарий
11.11.2022 20:36 Ответить
В цю маячню навіть росіянські поцріоти не повірять.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:38 Ответить
Стесняюсь спросить,шо это было?
показать весь комментарий
11.11.2022 20:50 Ответить
bybis y. Pereklad sm. vyše.
показать весь комментарий
12.11.2022 02:35 Ответить
Бутосова заблокировали за «лож» так и их надо блокировать за лож. Приступаем?
показать весь комментарий
11.11.2022 20:52 Ответить
x 10
показать весь комментарий
11.11.2022 21:15 Ответить
Що за бредятина ...вже після 50 000 їх ніхто не рахував,а скільки собаки з'їли ?або ті що на молекули розлетілись ?
показать весь комментарий
11.11.2022 21:24 Ответить
яка дурня!))) Навіть за сумою виплат в росії 18к
показать весь комментарий
11.11.2022 21:44 Ответить
17 тісяч ліквідовано, саме тому постала необхідність мобілізації. Саме так так все і працює...
Тільки мені цікаво, їм там логіку та совість при народженні видаляють?
показать весь комментарий
11.11.2022 21:58 Ответить
Просто "донецких" ни кто не считает, и не учитывает. А они понесли самые большие потери.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:09 Ответить
Там і без "донецьких" армія закіньчилась. Якщо при паперовій чисельності армії в півтора мільони треба мобілізовувати ще 300к офісних хом'ячків...
Якщо б закінчилися "донецькі", то на рашці мобілізацію не влаштовували.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:32 Ответить
Росийская служба ВВС)) Даже конашенков прихуел по ходу))
показать весь комментарий
11.11.2022 22:19 Ответить
вы ничего не понимаете - это в дециметра х, или г ?!
показать весь комментарий
11.11.2022 22:27 Ответить
Це стільки ліквідовано лише підписників мокшанської філії ВВС.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:32 Ответить
РюSSo фашисто террортсто не горять не тонуть и даже не дохнуть...🤣🤣🤣 особенно в танках...от Джавелинов...🦍🦍🦍💀💀💀🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.11.2022 23:49 Ответить
Either 9 Tsd ethnic Russians,
or 9 Tsd persons from Moscow,
or 9 Tsd persons from Shoigu's private Military District.

The rest is many under "other" Russians.
показать весь комментарий
12.11.2022 00:22 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 01:29 Ответить
та просто остальные погибшие видимо не были людьми....)

70 000 какой-то неведомой херни
показать весь комментарий
12.11.2022 03:25 Ответить
 
 