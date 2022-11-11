Обнародована информация об одной из главных координаторов движения сопротивления россиянам "Жовта стрічка" в Херсоне: "Сегодня Лилия празднует"
После освобождения Херсона появилась возможность обнародовать информацию о координаторах протестного движения "Жовта стрічка" в городе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу движения, одной из главных координаторов в Херсоне была Лилия.
"Если говорить о Смелости - это о Лилии. Она вешала желтые ленты в Херсоне, когда орки патрулировали город, и собирала команду единомышленников, рисовала граффити, клеила листовки и передавала информацию для Сил обороны Украины. Сегодня Лилия празднует День освобождения Херсона!", – говорится в сообщении.
Напомним, украинское движение сопротивления оккупантам "Жовта стрічка" действует во временно оккупированных городах - Симферополе, Мелитополе и т.д. В частности, в оккупированном Крыму активисты расклеивают открытки с фотографиями массового протеста крымчан 26 февраля 2014 года и надписями "Крым - Украина. Не только с 1954, а всегда!", "Крым - это Украина. Мы возвращаемся!" и "Время сопротивления! Пора бороться! Пора домой".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Дякую Вам, маленька, Велика Ліліє.
https://suspilne.media/267165-kabmin-pogodiv-priznacenna-aroslava-anusevica-golovou-hersonskoi-oda/
кольорований
"Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов."
Джерело:
Виявилося, що в україні так багато мужніх жінок. Думаю, серед них з'явиться достатньо тих,
хто має бути у керівних органах держави. Слава Україні!
Не слуга народа.
Це тільки моє припущення