РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10767 посетителей онлайн
Новости Война
23 619 35

Обнародована информация об одной из главных координаторов движения сопротивления россиянам "Жовта стрічка" в Херсоне: "Сегодня Лилия празднует"

После освобождения Херсона появилась возможность обнародовать информацию о координаторах протестного движения "Жовта стрічка" в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу движения, одной из главных координаторов в Херсоне была Лилия.

"Если говорить о Смелости - это о Лилии. Она вешала желтые ленты в Херсоне, когда орки патрулировали город, и собирала команду единомышленников, рисовала граффити, клеила листовки и передавала информацию для Сил обороны Украины. Сегодня Лилия празднует День освобождения Херсона!", – говорится в сообщении.

Обнародована информация об одной из главных координаторов движения сопротивления россиянам Жовта стрічка в Херсоне: Сегодня Лилия празднует 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы Запорожской терробороны уничтожают вражеские танки Т-90 и БТР-82. ВИДЕО

Напомним, украинское движение сопротивления оккупантам "Жовта стрічка" действует во временно оккупированных городах - Симферополе, Мелитополе и т.д. В частности, в оккупированном Крыму активисты расклеивают открытки с фотографиями массового протеста крымчан 26 февраля 2014 года и надписями "Крым - Украина. Не только с 1954, а всегда!", "Крым - это Украина. Мы возвращаемся!" и "Время сопротивления! Пора бороться! Пора домой".

протест (5902) Херсон (3023) партизаны (182)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
Ліліє! Ви найкраща, бо не втекли, хоч і не мали затишного бункеру!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:49 Ответить
+58
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:47 Ответить
+51
Немє слів, окрім
- Дякую Вам, маленька, Велика Ліліє.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:47 Ответить
респектище!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:48 Ответить
а не зарано?
показать весь комментарий
11.11.2022 20:48 Ответить
таки да. треба ще виловити щурів в треніках, яких залишили паришинці в сісті
показать весь комментарий
11.11.2022 20:53 Ответить
Ліліє! Ви найкраща, бо не втекли, хоч і не мали затишного бункеру!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:49 Ответить
Немє слів, окрім
- Дякую Вам, маленька, Велика Ліліє.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:50 Ответить
героїчна жінка!!! але не спішіть показувати українське підпілля, для них це дуже небезпечно.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:51 Ответить
готовий голова ОВА
показать весь комментарий
11.11.2022 20:52 Ответить
Такі Люди в ОПі не в пошані. Буде хтось із ригів.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:54 Ответить
Кого конкретно ви маєте на увазі?
показать весь комментарий
11.11.2022 21:04 Ответить
Сейчас он методичку 2019 года полистает и выдаст
показать весь комментарий
11.11.2022 21:06 Ответить
Та да. Даже не обращая внимания что этот фейк давно уже протух. Клиент явно потерялся во времени.
показать весь комментарий
11.11.2022 21:48 Ответить
так вже ж давно....

https://suspilne.media/267165-kabmin-pogodiv-priznacenna-aroslava-anusevica-golovou-hersonskoi-oda/

кольорований
показать весь комментарий
11.11.2022 21:07 Ответить
Точно.

"Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов."

Джерело:
показать весь комментарий
11.11.2022 21:31 Ответить
Идиоты, фото надо было замазать. Ещё война не закончилась
показать весь комментарий
11.11.2022 20:57 Ответить
тіх хто в Миколаєві теж замазать?
показать весь комментарий
11.11.2022 21:08 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 21:00 Ответить
Нарешті ВІЛЬНІ
показать весь комментарий
11.11.2022 21:03 Ответить
Ви безмежно круті!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:06 Ответить
хотелось-бы завтра с утра увидеть похожую фотку с Мелитополя
показать весь комментарий
11.11.2022 21:12 Ответить
Наша українська красуня...
показать весь комментарий
11.11.2022 21:13 Ответить
Пишаємося Вами!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:17 Ответить
Це герой!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:20 Ответить
Я знав що Херсон це питання часу ...Інше це Маріуполь я не очікував що півмільйонне місто вони зітруть за 2 місяці
показать весь комментарий
11.11.2022 21:21 Ответить
Вот это действительно героиня! Снимаю шляпу... Слава героям!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:21 Ответить
Любов і шана пані Лілії! Вона - одна із кращих жінок-українок воєнного часу.
Виявилося, що в україні так багато мужніх жінок. Думаю, серед них з'явиться достатньо тих,
хто має бути у керівних органах держави. Слава Україні!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:25 Ответить
але це білоруси, які в нас в "окупації" - не переплутайте
показать весь комментарий
11.11.2022 22:37 Ответить
2000 осужденных по политическим статьям. только за последний месяц 150 человек в тюрьме за поддержку Украины.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:43 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 00:04 Ответить
Партизаны минской Чижовки вышли на пикет в поддержку Украины
показать весь комментарий
12.11.2022 00:06 Ответить
Підкацапники перевзуваються в повітрі ...
показать весь комментарий
12.11.2022 03:27 Ответить
Жителям белоруцкого федерального округа : фискульт привет !
показать весь комментарий
12.11.2022 03:29 Ответить
Простой человек.
Не слуга народа.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:31 Ответить
Ті хто пишуть, що не можна викладати фото напевно не враховують дуже тонкий момент! Робота в підпіллі передбачає не тільки стрічки малювати, але й працювати в окупаційних адміністраціях. Відповідно наша героїня могла бути серед тієї наволочі, що організовувала псевдореферендуми тощо. Інша річ, що вона при цьому працювали на Україну. Зараз, коли Херсон деокупований її треба розкрити, щоб щонайменше сусіди не побили

Це тільки моє припущення
показать весь комментарий
12.11.2022 00:27 Ответить
 
 