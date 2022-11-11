"Дальше будет Херсонес!": украинские и иностранные политики поздравляют украинцев с освобождением Херсона

Сегодня, 11 ноября, подразделения ВСУ вошли в Херсон. Украинские и зарубежные политики приветствуют украинцев с освобождением города.

Цензор.НЕТ собрал комментарии политиков по освобождению Херсона.

"Херсон! Без триколоров. Люди, которые все эти месяцы жили с верой в Украину, сегодня не боятся выходить на улицы, облекаться в сине-желтый и говорить по-украински", — заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Они снова почувствовали, что такое свобода. Наши защитники и защитницы шагают по улицам Херсона и украинцы, вытирая слезы, выкрикивают: "Слава ВСУ" и "Спасибо, наши Герои". Наши Вооруженные Силы Украины - это львы, сверхсила! Стальной дух! Мы кланяемся каждому, благодаря кому в Херсоне звучит "Ще не вмерла Україна", и кто отдал свою жизнь за то, чтобы этот день наступил. Но главная Победа еще впереди! – подчеркнул он.

"Я горжусь тем, что храбрые украинцы вернули Херсон под контроль Украины. Так и должно быть. Мы вместе с Украиной, пока украинцы не восстановят полную территориальную целостность страны", - написал президент Эстонии Алар Карис на своей странице в Твиттере.

"Смелые и несгибаемые жители Херсона выходят на улицы города с украинскими флагами в ожидании ВСУ. Херсон возвращается, здесь очень ждали освобождения. Херсон - это Украина! Слава ВСУ!" – заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Херсон. Мы обещали, что никого не бросим. Спасибо за то, что верили и не сдавались. Мы предупреждали оккупантов, что их ждет только смерть. Надеюсь, наконец дошло. Поэтому или они как можно быстрее сами уйдут из Украины и сохранят жизнь. Или наши Вооруженные силы обеспечат им условия для "добровольного, планового ухода" из Донецка, Луганска, Севастополя и всех захваченных территорий", - заявил глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже сделал свое официальное заявление, запостив изображение арбуза.





"Вход ВСУ в Херсон, освобождение города... Безусловно, это одно из величайших событий во всей истории Украины за много веков. На уровне с крещением Руси-Украины и казацкими временами. Это времена великой Славы! Херсон был, есть и будет украинский". Дальше будет Херсонес! Дальше будет Победа! Слава Украине!" – заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Это фото – яркая демонстрация того, что ни десятки лет советской оккупации, ни месяцы российской оккупации не способны выжать украинский дух Херсона. Потому что Херсон – это Украина. Был, есть и будет! Слава Вооруженным Силам Украины!" – заявил лидер "ЕС" Петр Порошенко.

"Наша Оксана Погомий – активистка ОО Дело Громад, не оставляла Херсон все время оккупации. Она взяла на себя миссию делать то, к чему горело сердце – помогать херсонцам. Сколько могла – столько разносила еду тем, кто в этом нуждался. Она – символ веры в нашу Армию. Каждый день верила, что Херсон снова будет под Украинским флагом! И сегодня это произошло! Поэтому мой первый звонок был именно Оксане. Обнял ее на расстоянии и поблагодарил за невероятное мужество! Украинцы своих не бросают и воюют за каждого", – добавил он впоследствии.

"Я чувствую по настроениям, что они будут выходить из Крыма. Но чтобы они вышли так, чтобы меньше было крови, об этом сейчас уже нужно думать. Они уже сейчас убегают из Крыма. Пусть они бросают все это имущество, которое они награбили. Хотя они называют это "купили" или "построили". Нет – награбили. Пусть бегут в Россию. Россияне должны понять, что в Крым зайдут Вооруженные Силы Украины. Нужно, чтобы они четко понимали, что мы туда будем заходить военными. Освобождение Херсона – это действительно мощный шаг для освобождения Крыма", - заявил народный депутат из фракции "ЕС" Ахтем Чийгоз.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен написала, что это еще одна самая ожидаемая победа Вооруженных Сил Украины — освобождение Херсона.

"Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу именно здесь, на Херсонщине. Весь мир отдает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!" - написала Анка Фельдгузен, публикуя свое фото в Херсонском речном порту в ноябре 2019 года.

"Меня вдохновляют новости о том, как отважные защитники Украины вошли в город Херсон. Россия могла бы завершить эту войну сегодня, выведя свои войска с остальной территории Украины", - написала Посол США в Украине Бриджит Бринк.

"За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, возможный выход из Херсона – это результат наших активных действий", - напомнил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний.