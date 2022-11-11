РУС
Новости Война
"Дальше будет Херсонес!": украинские и иностранные политики поздравляют украинцев с освобождением Херсона

херсон

Сегодня, 11 ноября, подразделения ВСУ вошли в Херсон. Украинские и зарубежные политики приветствуют украинцев с освобождением города.

Цензор.НЕТ собрал комментарии политиков по освобождению Херсона.

"Херсон! Без триколоров. Люди, которые все эти месяцы жили с верой в Украину, сегодня не боятся выходить на улицы, облекаться в сине-желтый и говорить по-украински", — заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Они снова почувствовали, что такое свобода. Наши защитники и защитницы шагают по улицам Херсона и украинцы, вытирая слезы, выкрикивают: "Слава ВСУ" и "Спасибо, наши Герои". Наши Вооруженные Силы Украины - это львы, сверхсила! Стальной дух! Мы кланяемся каждому, благодаря кому в Херсоне звучит "Ще не вмерла Україна", и кто отдал свою жизнь за то, чтобы этот день наступил. Но главная Победа еще впереди! – подчеркнул он.

"Я горжусь тем, что храбрые украинцы вернули Херсон под контроль Украины. Так и должно быть. Мы вместе с Украиной, пока украинцы не восстановят полную территориальную целостность страны", - написал президент Эстонии Алар Карис на своей странице в Твиттере.

"Смелые и несгибаемые жители Херсона выходят на улицы города с украинскими флагами в ожидании ВСУ. Херсон возвращается, здесь очень ждали освобождения. Херсон - это Украина! Слава ВСУ!" – заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Херсон. Мы обещали, что никого не бросим. Спасибо за то, что верили и не сдавались. Мы предупреждали оккупантов, что их ждет только смерть. Надеюсь, наконец дошло. Поэтому или они как можно быстрее сами уйдут из Украины и сохранят жизнь. Или наши Вооруженные силы обеспечат им условия для "добровольного, планового ухода" из Донецка, Луганска, Севастополя и всех захваченных территорий", - заявил глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже сделал свое официальное заявление, запостив изображение арбуза.

Дальше будет Херсонес!: украинские и иностранные политики поздравляют украинцев с освобождением Херсона 01
Дальше будет Херсонес!: украинские и иностранные политики поздравляют украинцев с освобождением Херсона 02

"Вход ВСУ в Херсон, освобождение города... Безусловно, это одно из величайших событий во всей истории Украины за много веков. На уровне с крещением Руси-Украины и казацкими временами. Это времена великой Славы! Херсон был, есть и будет украинский". Дальше будет Херсонес! Дальше будет Победа! Слава Украине!" – заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Это фото – яркая демонстрация того, что ни десятки лет советской оккупации, ни месяцы российской оккупации не способны выжать украинский дух Херсона. Потому что Херсон – это Украина. Был, есть и будет! Слава Вооруженным Силам Украины!" – заявил лидер "ЕС" Петр Порошенко.

Дальше будет Херсонес!: украинские и иностранные политики поздравляют украинцев с освобождением Херсона 03

"Наша Оксана Погомий – активистка ОО Дело Громад, не оставляла Херсон все время оккупации. Она взяла на себя миссию делать то, к чему горело сердце – помогать херсонцам. Сколько могла – столько разносила еду тем, кто в этом нуждался. Она – символ веры в нашу Армию. Каждый день верила, что Херсон снова будет под Украинским флагом! И сегодня это произошло! Поэтому мой первый звонок был именно Оксане. Обнял ее на расстоянии и поблагодарил за невероятное мужество! Украинцы своих не бросают и воюют за каждого", – добавил он впоследствии.

"Я чувствую по настроениям, что они будут выходить из Крыма. Но чтобы они вышли так, чтобы меньше было крови, об этом сейчас уже нужно думать. Они уже сейчас убегают из Крыма. Пусть они бросают все это имущество, которое они награбили. Хотя они называют это "купили" или "построили". Нет – награбили. Пусть бегут в Россию. Россияне должны понять, что в Крым зайдут Вооруженные Силы Украины. Нужно, чтобы они четко понимали, что мы туда будем заходить военными. Освобождение Херсона – это действительно мощный шаг для освобождения Крыма", - заявил народный депутат из фракции "ЕС" Ахтем Чийгоз.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен написала, что это еще одна самая ожидаемая победа Вооруженных Сил Украины — освобождение Херсона.

"Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу именно здесь, на Херсонщине. Весь мир отдает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!" - написала Анка Фельдгузен, публикуя свое фото в Херсонском речном порту в ноябре 2019 года.

Дальше будет Херсонес!: украинские и иностранные политики поздравляют украинцев с освобождением Херсона 04

"Меня вдохновляют новости о том, как отважные защитники Украины вошли в город Херсон. Россия могла бы завершить эту войну сегодня, выведя свои войска с остальной территории Украины", - написала Посол США в Украине Бриджит Бринк.

"За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, возможный выход из Херсона – это результат наших активных действий", - напомнил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний.

Порошенко Петр (19649) Тимошенко Юлия (24593) Херсон (3023) Арахамия Давид (995) Залужный Валерий (666) Кондратюк Елена (83) Стефанчук Руслан (677) Ермак Андрей (1303) Фельдгузен Анка (96) Алар Карис (54) Бринк Бриджит (191)
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
11.11.2022 20:52
11.11.2022 20:55
11.11.2022 20:54
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
11.11.2022 20:52
11.11.2022 20:54
пожалуй и я бокальчик каберне-совиньен хлопну.
11.11.2022 21:05
и раки )))))

11.11.2022 21:13
11.11.2022 20:55
а мокшанє дарують світові лише матюки...
11.11.2022 21:24
Якби каналізація або вигрібна яма могли б говорити, вони говорили б мокшанською.
11.11.2022 21:32
Поглянь Тарасе, і Степан поглянь
Дивіться Леся, і Івани гляньте
Як ваш народ шматує москаля
Нам Світ кує меча і ми його здіймаєм ...
11.11.2022 20:57
11.11.2022 20:57
Такого кавуна я б погидував їсти...

11.11.2022 21:02
Під час контрнаступу ЗСУ
треба прислухатися до мови,
якою розмовляють місцеві
- якщо китайською, то потрібно зупинятися.
11.11.2022 21:01
🤣🤣🤣
11.11.2022 21:30
только не сглазьте... там еще есть чем стрелять...
11.11.2022 21:02
и много ловушек - мин...
11.11.2022 21:14
А Єрмак не хоче запостити, як він розміновував Чонгар?
11.11.2022 21:04
Шановні! Всі молодці, але давайте без ейфорії-війна не закінчилася, давайте тихенько, повторю - ТИХЕНЬКО, далі давити русню і викидать її за поребрик. Слава ЗСУ, і потихеньку гонимо орду.
11.11.2022 21:07
Там вату еще зачищать и зачищать
11.11.2022 21:08
👇😢

@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1591078267364442113 4 ч

БЕЗ ПАМ'ЯТІ НЕМАЄ ПЕРЕМОГ Херсонська ТРО яка коктейлями намагалася зупинити броню...
Вічна пам'ять полеглим за український Херсон.
Не забудемо ваш подвиг.
Ціна непомірно висока, але все не марно.
відео

https://twitter.com/i/status/1591078267364442113
11.11.2022 21:08
а мальчик с Тернополя, который взорвал мост вместе с собой!!!!
11.11.2022 21:18
ось кому вже можна і потрібно прямо зараз ставити пам'ятники замість капищ невідомим окупантам яких натикано по всій Україні
11.11.2022 21:21
😓😓😓
11.11.2022 21:31
А ще далі буде масква!
11.11.2022 21:11
Ну, Юля трішки взяла завищену планку... По Херсонесу ми поки що дрони запускаємо; до нього потіти ще і потіти. Херсонес - це крайня точка окупованої України...
До речі, повернути цьому місту історичну назву Херсонес - свята, богоугодна справа.
11.11.2022 21:14
"легендарний севастополь" повинен піти за рузькім кораблем. Тільки історична назва - Херсонес.
показать весь комментарий
Не ХЕР сонес, а Хора Азы и Акьтияр (хазары, акациры, акатиры - Одно из скифских племён, один из этногенезов предков крымских татар). Историческое место, где москали переименовали севастополь.
11.11.2022 22:14
Греки були першими. Цього ніяк не змінити. Як це місце називали таври мабуть невідомо.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:21
показать весь комментарий
Дякую за кацапа и татарофоба. Грецькі міфи дітям читаю із задоволенням.
11.11.2022 22:45
Будь ласка.
11.11.2022 22:54
Який ще генезис кримських татар у Криму? Хіба вони не прийшли туди з Азії у 13 столітті під час навали на Київську Русь?
11.11.2022 23:06
Цю ахінею залиш для внутрішнього користування, есторік.
12.11.2022 01:22
Греки в Крыму http://kartamirakrym.blogspot.com/search/label/%D1%81%D1%82%D0%BD5%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8?m=0
12.11.2022 07:00
По раскопкам там ещё гэнуэзцы колонизировали побережье. История богатая в тех местах. Пора смывать слой дерьма идеологического и убогого. Истина всегда дороже и выше всего.
11.11.2022 22:49
Величавий Севастополь,
Місто слави й кораблів:
Білокам'яна столиця
Українських моряків!
11.11.2022 23:23
ZSU lions, you should stop whenever you hear people speaking Mandarin, OK?
11.11.2022 23:27
та, може, не треба буде... частина Грузії також окупована...
11.11.2022 21:21
Chinese?)
11.11.2022 21:52
Навчіть політиків "Ще не вмерла України ні слава ні воля...., Соромно панове, соромно
12.11.2022 01:26
так то ж зелені уроди, то ж клоуни, не політики...
11.11.2022 21:28
и чёрный день для дерьмака с шайкой. в печальке пьют горькую. ))
11.11.2022 21:46
Коли чую слова"українські політики",рука сама тягнеться до зброї...
11.11.2022 21:50
Тому у нас немає незмінних царів
11.11.2022 21:51
Каховка - Наша !!!
11.11.2022 22:05
Ще не вмерла України ні слава, ні воля. А не ще не вмерла Україна. Недоумки довбані.
11.11.2022 22:17


Русня палає!
11.11.2022 22:38
11.11.2022 22:44
Відродилась України і слава, і воля
11.11.2022 22:49
Какие хорошие стихи. Хотите водки горілки?
11.11.2022 22:53
 
 