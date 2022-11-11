"Злые птицы" будут догонять россиян, - волонтеры открыли сбор на дроны-камикадзе, которые будут зачищать Херсонщину от оккупантов

Волонтерский штаб "Украинская команда" открыл сбор на боевые дроны-камикадзе, которые нужны украинским военным на Херсонском направлении.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши защитники заставили орков покинуть Николаевщину и бежать из Херсона. Сейчас тысячи захватчиков ищут любые способы добраться до левого берега Днепра, надеясь спасти свою жизнь и избежать наказания за свои преступления. Для каждого, кто пришел с оружием на нашу землю, должно быть только два пути: плен или смерть. Враг, который пытается сбежать, должен быть уничтожен! И в этом нашим воинам должны помочь боевые дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.

Волонтерам нужно собрать 2 миллиона гривен.

"Открываем сбор на "злых птиц" - те же боевые дроны-камикадзе, которые будут догонять орков и будут зачищать от дряни херсонские степи", - отмечает "Украинская команда".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

