"Злые птицы" будут догонять россиян, - волонтеры открыли сбор на дроны-камикадзе, которые будут зачищать Херсонщину от оккупантов
Волонтерский штаб "Украинская команда" открыл сбор на боевые дроны-камикадзе, которые нужны украинским военным на Херсонском направлении.
Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши защитники заставили орков покинуть Николаевщину и бежать из Херсона. Сейчас тысячи захватчиков ищут любые способы добраться до левого берега Днепра, надеясь спасти свою жизнь и избежать наказания за свои преступления. Для каждого, кто пришел с оружием на нашу землю, должно быть только два пути: плен или смерть. Враг, который пытается сбежать, должен быть уничтожен! И в этом нашим воинам должны помочь боевые дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.
Волонтерам нужно собрать 2 миллиона гривен.
"Открываем сбор на "злых птиц" - те же боевые дроны-камикадзе, которые будут догонять орков и будут зачищать от дряни херсонские степи", - отмечает "Украинская команда".
Присоединиться к сбору можно по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Долучайтеся до святої справи пані і панове.