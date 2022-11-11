РУС
Новости
10 914 35

"Слуга народа" Аристов об обыске: "Сказали, что ко мне никаких претензий нет. Отобрали телефоны и отвалили". ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу провели обыски у главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и налоговой политики Юрия Аристова ("СН").

Как сообщает Цензор.НЕТ, "слуга народа" так прокомментировал проведение у него обысков:

"Если кто-то думает, что народный депутат неприкосновен или ограниченно неприкосновен, то это ошибка!!! Сегодня в 7.00 утра в квартиру, которую снимаю, где спали дети, стучали как выяснилось правоохранители. По нашей просьбе показать документы, на основании которых они ломятся в квартиру, они продолжили ломать двери, дети испуганные и шокированные.Сломав дверь, забежало семь человек с автоматами, с криками - всем лежать.Убедившись, что вооруженного сопротивления нет, спокойно сообщили мне, что решения суда на обыск нет! Показали удостоверение и сказали, что в рамках какого-то дела 21 года!!! относительно ветеринаров, есть предположения относительно связи с бюджетным комитетом, ко мне лично никаких претензий нет. Нет х#я себе е#твою мать! Отобрали телефоны, мои и жены. Обыскали всю квартиру и отвалили с телефонами и айпадами. Я вызвал следственную группу МВД и оформил заявление о совершении преступления работниками ГБР и СБУ. Обращаюсь к генеральному прокурору. Вот так ребята, куда мы идем большими шагами в Европу. Бей своих, чтобы боялись и чужие, и свои.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада снова ударила по вступлению Украины в ЕС, - Шабунин

"Сегодня в квартиру, которую я арендую, с обыском пришли сотрудники ГБР. Адрес этой квартиры внесен в декларацию. ГБР подчеркнули, что ко мне лично нет никаких претензий. О причинах обыска и деталях дела лучше смогут рассказать мои адвокаты из юридической компании Миллер. То, что сегодня произошло, усложняет мою работу как народного депутата, председателя Комитета ВР по бюджету, потому что следователи забрали телефон. Но вообще мы работаем вместе, работаем в команде Президента ради Победы! Да, и утренние события в моей квартире точно не смогут омрачить сегодняшнее историческое Событие! Херсон!!!", - написал Аристов в фейсбуке.

В компании "Миллер" заявили, что обыск проводился в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в прошлом году.

В "Миллере" заявили о ряде нарушений во время обыска:

"Следователи не получили постановления суда о предоставлении разрешения на проведение обыска. Отметим, что к народным депутатам применяют специальную процедуру — ходатайство должно быть согласовано генеральным прокурором.

Аргументация следователей проводится неотложный обыск. Поэтому они не должны получать разрешения заранее. Впрочем, проникновение в жилье без разрешения суда возможно только в таких неотложных случаях:

- спасением жизни людей и имущества

- непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления

Важно, что в уголовном производстве, открытом в 2021 году никакой неотложности нет.

Следователи сломали двери жилья и изъяли телефон жены, на который снимали эти действия на видео. Кроме того, депутату не сообщили суть продолжающегося следственного действия и не предложили добровольно выдать вещи, которые ищут. Впрочем, не понятно, есть ли у следователей намерение найти что-то конкретное и знают ли они, что ищут.

Мы уже подали заявление о совершении правоохранителями ряда преступлений:

- нарушение неприкосновенности жилья (ст. 162 УК Украины)

- превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины)

- препятствование деятельности народного депутата (ст. 351 УК Украины).

Слуга народа Аристов об обыске: Сказали, что ко мне никаких претензий нет. Отобрали телефоны и отвалили 01

ВР (29396) обыск (1931) СБУ (20340) ГБР (3181) Аристов Юрий (36)
Топ комментарии
+34
11.11.2022 22:40 Ответить
+14
когда на папередников то маладцы, а когда сн то отвалили...
11.11.2022 22:25 Ответить
+12
По - пацанськи сказав , зебобік - відвалили
11.11.2022 22:25 Ответить
когда на папередников то маладцы, а когда сн то отвалили...
11.11.2022 22:25 Ответить
Xiба ДБР та СБУ нi незалежнi служби?
11.11.2022 22:30 Ответить
СБУ підпорядковується президенту, ДБР - нікому

повноваження ДБР

Службові особи слідчих підрозділів ДБР є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9 слідчими . Вони здійснюють досудове розслідування злочинів:
вчинених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України , повноваження якого припинено, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прем'єр-міністром України , членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінету Міністрів України , першим заступником та заступником міністра,тощоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 , крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ ;

вчинених службовими особами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного антикорупційного бюро України , усіма прокурорами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Спеціалізованої антикорупційної прокуратури , крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності НАБУ;

проти встановленого порядку несення військової служби (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 військові злочини ), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

в реальності схоже що ДБР скажімо так "узгоджують" свою діяльність безпосередньо з США
11.11.2022 22:52 Ответить
По - пацанськи сказав , зебобік - відвалили
показать весь комментарий
11.11.2022 22:25 Ответить
Они ко мне вломились за то что я с женой лебедей на пруду кормили хлебушком..
11.11.2022 22:29 Ответить
Дверима помилились?
11.11.2022 22:30 Ответить
Нічіво скора ізвінятся будут, бубочкой клінусь
12.11.2022 08:31 Ответить
нічого, війна коли небудь закінчиться, хоча деякі "слуги народу" не проти цей момент максимально віддалити
11.11.2022 22:30 Ответить
Так хто ж єго посадіт - он же слуга народа (счітай памятнік)
11.11.2022 22:39 Ответить
11.11.2022 22:40 Ответить
Зебидло воно таке - вороже , мстиве і зрадницьке
11.11.2022 23:21 Ответить
Саме так. Вчора в твітері хайпоуті гавкали, що вони такі раді звільненню Херсона, а кляті порохоботи щось не дуже. Як приколісти ******* примазуватись до чужої роботи. Вони нагадують пересічний совок: точно й надовго знають за вказівками хто ворог серед співгромадян, ідеалізують війну, стають співтворцями перемоги, ветеранами і істориками, не бачивши в очі лінію фронту.
12.11.2022 08:35 Ответить
..Порохоботи розуміють...скільки життів треба буде покласти..форсуючи Дніпро.... Чи може зелена гидота вже провела кордон по центру Дніпра?
показать весь комментарий
12.11.2022 12:26 Ответить
Доречі, двері гівняні!
десь пан депутат в бюджет не туди гроші заклав - от і прийшли його попередити
11.11.2022 22:40 Ответить
Так він писав, що квартира орендована.
А двері так - лайно.
12.11.2022 06:32 Ответить
Так він думав, що тільки він такий вумно-хитрожопий аж страшно, а тут ні, такі самі мастіра-рукожопи двєрь паставілі.
12.11.2022 08:35 Ответить
Какая разніца у кого обшук, все одно за аренду цієї квартири платить держава.
11.11.2022 22:46 Ответить
Для початку, якщо депутат такий чесний і йому нічого боятися, чому просто не відчинити двері і впустити правоохоронців?
Пізніше дізнаємося, кого він набирав з цих телефонів.
11.11.2022 22:46 Ответить
Чому двері не відчиняв ? А думаєте легко айфон ковтнуть !
12.11.2022 08:37 Ответить
Ты про себе скажи честно - вот ты честно за одну зарплату жил ? Если ты не можеш сказати що так, так чому ти так здивовован? И зачем нам рассказуеш что тебя обидели?
11.11.2022 22:54 Ответить
хіба доброчесний громадянин не повинен співпрацювати з внутрішніми органами ? або він має що приховувати?
11.11.2022 22:56 Ответить
Чомусь до пана Арістова жалю немає. Якщо ти народний депутат, то повинен бути готовим в будь-який час надати інфо щодо власної прозорості. Це як професійний спортсмен з антидопінговим контролем. На то воно й слідство, щоб не розголошувати чуттєву інформацію, яка з нашими корумпованими суддями відразу потрапить до винуватця, щоб у того був час знищити докази.
11.11.2022 22:59 Ответить
Яка користь з доказів здобутих , на думку Аристова , незаконним чином ?
Хоча вірити депутату , або дбр , на 100% , теж не по фен-шую .
12.11.2022 06:16 Ответить
Мудила замовив і оплатив ДБР незаконний обшук, щоб легше було розвалити справу у суді.
11.11.2022 23:31 Ответить
По ходу за це гівно навіть боневтік не вписався, (бо інакше цього не було)
Питання у тому чого воно пирха там шось. ***** от самомнєнія? Так у військовий час, та ще з дозволу найвеличнішого швидко загонять під шконку
11.11.2022 23:39 Ответить
Может подбираются,наконец,к помощнику сивковича,королю кассовых аппаратов, крышевателю игорного бизнеса гетьмановичу и его уклонистке от налогов мамашке?
11.11.2022 23:46 Ответить
Не оросив клюв альбатросам, сам же риботорговець.
12.11.2022 03:06 Ответить
з поправкою на військовий стан всі процедури спрощені
12.11.2022 05:57 Ответить
Тобто , рішення суду вже не потрібне ?
12.11.2022 06:19 Ответить
Знову нам відосики крутять.
12.11.2022 07:02 Ответить
"відвалили" - ненавиджу зелених підарів,які крім того що країну тупо обкрадали, обкрадають і будуть обкрадати, так ще і цю ж країну у війну загнали.
12.11.2022 07:46 Ответить
ДБР абсолютно скомпрометована структура, яка має ліквідуватись.
12.11.2022 09:00 Ответить
мабудь більша половина розповіді, відверта кіздбож
бо двері ломлять коли їх ігнорують щоб встигти щось сховати
що не повідомили хто вони, теж кіздьож
бий своїх???
а ви суки привикли що ЗЕ своїх не чіпає, ЗОВСІМ
а набу та дбр, це не ЗЕ..
12.11.2022 09:34 Ответить
 
 