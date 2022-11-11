"Слуга народа" Аристов об обыске: "Сказали, что ко мне никаких претензий нет. Отобрали телефоны и отвалили". ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу провели обыски у главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и налоговой политики Юрия Аристова ("СН").

Как сообщает Цензор.НЕТ, "слуга народа" так прокомментировал проведение у него обысков:

"Если кто-то думает, что народный депутат неприкосновен или ограниченно неприкосновен, то это ошибка!!! Сегодня в 7.00 утра в квартиру, которую снимаю, где спали дети, стучали как выяснилось правоохранители. По нашей просьбе показать документы, на основании которых они ломятся в квартиру, они продолжили ломать двери, дети испуганные и шокированные.Сломав дверь, забежало семь человек с автоматами, с криками - всем лежать.Убедившись, что вооруженного сопротивления нет, спокойно сообщили мне, что решения суда на обыск нет! Показали удостоверение и сказали, что в рамках какого-то дела 21 года!!! относительно ветеринаров, есть предположения относительно связи с бюджетным комитетом, ко мне лично никаких претензий нет. Нет х#я себе е#твою мать! Отобрали телефоны, мои и жены. Обыскали всю квартиру и отвалили с телефонами и айпадами. Я вызвал следственную группу МВД и оформил заявление о совершении преступления работниками ГБР и СБУ. Обращаюсь к генеральному прокурору. Вот так ребята, куда мы идем большими шагами в Европу. Бей своих, чтобы боялись и чужие, и свои.

"Сегодня в квартиру, которую я арендую, с обыском пришли сотрудники ГБР. Адрес этой квартиры внесен в декларацию. ГБР подчеркнули, что ко мне лично нет никаких претензий. О причинах обыска и деталях дела лучше смогут рассказать мои адвокаты из юридической компании Миллер. То, что сегодня произошло, усложняет мою работу как народного депутата, председателя Комитета ВР по бюджету, потому что следователи забрали телефон. Но вообще мы работаем вместе, работаем в команде Президента ради Победы! Да, и утренние события в моей квартире точно не смогут омрачить сегодняшнее историческое Событие! Херсон!!!", - написал Аристов в фейсбуке.

В компании "Миллер" заявили, что обыск проводился в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в прошлом году.

В "Миллере" заявили о ряде нарушений во время обыска:

"Следователи не получили постановления суда о предоставлении разрешения на проведение обыска. Отметим, что к народным депутатам применяют специальную процедуру — ходатайство должно быть согласовано генеральным прокурором.

Аргументация следователей проводится неотложный обыск. Поэтому они не должны получать разрешения заранее. Впрочем, проникновение в жилье без разрешения суда возможно только в таких неотложных случаях:

- спасением жизни людей и имущества

- непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления

Важно, что в уголовном производстве, открытом в 2021 году никакой неотложности нет.

Следователи сломали двери жилья и изъяли телефон жены, на который снимали эти действия на видео. Кроме того, депутату не сообщили суть продолжающегося следственного действия и не предложили добровольно выдать вещи, которые ищут. Впрочем, не понятно, есть ли у следователей намерение найти что-то конкретное и знают ли они, что ищут.

Мы уже подали заявление о совершении правоохранителями ряда преступлений:

- нарушение неприкосновенности жилья (ст. 162 УК Украины)

- превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины)

- препятствование деятельности народного депутата (ст. 351 УК Украины).