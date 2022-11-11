Правительство Швеции вскоре примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений, - Минобороны
Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что шведское правительство "в ближайшее время" примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TT, об этом Йонсон заявил в пятницу после заседания Совета Европейского Союза.
"Мы намерены вернуться как можно скорее с дальнейшей поддержкой Украины - как политической, финансовой, так и военной, в которую входит передача более современных систем вооружений", - сказал он.
Глава шведского Минобороны отказался уточнять, о чем именно идет речь, сославшись на оперативную тайну и риски, связанные с поставкой военной помощи. Он, однако, уточнил, что в нее будут входить усилия по тренировке украинских военных.
Кроме того, по словам Йонсона, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность присоединиться к тренировочной миссии ЕС.
"Мы решили, что направим одного-двух штабных офицеров в так называемый центр военного планирования и осуществления операций (MPPC), который будет руководить этой операцией ЕС", - отметил он.
Как напоминает TT, Швеция уже передала Украине вооружение в рамках семи различных пакетов поддержки. В них входили бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и тренировки.
Ранее Йонсон обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение как иллюстрацию своей новой оборонной политики. Также он заверил, что Швеция будет более активно поддерживать Киев в его войне против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-А у вас москалів СРАВНІ !!! Не зрозуміло, чи срав, чи ні!(с)
В 2009 году военные остановились на самолёте от Saab AB. Однако из-за конфликта мнения военных с президентом победа шведского самолёта была отклонена. В 2011 году тендер вновь продолжился. В 2013 году бразильцы на этот раз чётко определились с выбором шведского «Грипена» - «Рафаль» был отвергнут из-за слишком высокой цены, а F/A-18E/F - по причине американского кризиса со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4 Сноуденом . Тем самым 18 декабря 2013 года JAS 39NG Gripen вышел победителем из 12-летнего тендера.
Первые 36 самолётов поставит Швеция. Остальные будут производиться в Бразилии по лицензии. Однако, учитывая сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию в Бразилии, возникшую вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%84 импичмента президенту страны Д. Русефф в 2016 г., связанного, в том числе, со злоупотреблениями в сфере выделения бюджетных средств на оборону, будущее данного контракта стало выглядеть неопределённым".
Ті ж яйця - тільки "вид збоку"
А тепер - "картина маслом": Як ти думаєш: ЧИМ шведи на СААБ займалися з 2013 по 2016 рік? І ЧИМ заповнені їх ангари? Адже ВЖЕ ВИГОТОВЛЕНЕ не викинуть? Ним треба розпорядиться!
Наприклад, видатний козак Семен Палій воював на боці кацапів.
На жаль, національне самоусвідомлення на той час було відсутнє у наших предків...
ця зброя має взяти участь у великій війні і показати свої сильні сторони