РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10767 посетителей онлайн
Новости
8 296 21

Правительство Швеции вскоре примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений, - Минобороны

швеція

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что шведское правительство "в ближайшее время" примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TT, об этом Йонсон заявил в пятницу после заседания Совета Европейского Союза.

"Мы намерены вернуться как можно скорее с дальнейшей поддержкой Украины - как политической, финансовой, так и военной, в которую входит передача более современных систем вооружений", - сказал он.

Глава шведского Минобороны отказался уточнять, о чем именно идет речь, сославшись на оперативную тайну и риски, связанные с поставкой военной помощи. Он, однако, уточнил, что в нее будут входить усилия по тренировке украинских военных.

Кроме того, по словам Йонсона, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность присоединиться к тренировочной миссии ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция передала Украине 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн

"Мы решили, что направим одного-двух штабных офицеров в так называемый центр военного планирования и осуществления операций (MPPC), который будет руководить этой операцией ЕС", - отметил он.

Как напоминает TT, Швеция уже передала Украине вооружение в рамках семи различных пакетов поддержки. В них входили бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и тренировки.

Ранее Йонсон обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение как иллюстрацию своей новой оборонной политики. Также он заверил, что Швеция будет более активно поддерживать Киев в его войне против России.

Автор: 

оружие (10409) помощь (8067) Швеция (1032)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
до речі, шведські літаки "Гріпен" вважаються оптимальним варіантом для наших ВПС...
показать весь комментарий
11.11.2022 22:44 Ответить
+11
Касапские фсбшники не могут выкурить что такое незабаром.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:44 Ответить
+11
показать весь комментарий
11.11.2022 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Касапские фсбшники не могут выкурить что такое незабаром.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:44 Ответить
- Чё за слово? Не поймэш, чы за баром, чы перед баром...
-А у вас москалів СРАВНІ !!! Не зрозуміло, чи срав, чи ні!(с)
показать весь комментарий
12.11.2022 01:26 Ответить
до речі, шведські літаки "Гріпен" вважаються оптимальним варіантом для наших ВПС...
показать весь комментарий
11.11.2022 22:44 Ответить
Хай Бог почує наші молитви, а швєди нададуть літаки
показать весь комментарий
11.11.2022 22:51 Ответить
Та нi вони замовлення Бразiлii Грiпени з 2014 року не можуть виконати. Хоча хто його знае як все може повернутися.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8) " Тендер FX на поставку 36 самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии начался в 2001 году. Изначальными тремя претендентами были https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Rafale Dassault Rafale (Франция), https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon Eurofighter Typhoon (Германия, Великобритания, Италия, Испания) и JAS 39NG Gripen (Швеция).

В 2009 году военные остановились на самолёте от Saab AB. Однако из-за конфликта мнения военных с президентом победа шведского самолёта была отклонена. В 2011 году тендер вновь продолжился. В 2013 году бразильцы на этот раз чётко определились с выбором шведского «Грипена» - «Рафаль» был отвергнут из-за слишком высокой цены, а F/A-18E/F - по причине американского кризиса со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4 Сноуденом . Тем самым 18 декабря 2013 года JAS 39NG Gripen вышел победителем из 12-летнего тендера.

Первые 36 самолётов поставит Швеция. Остальные будут производиться в Бразилии по лицензии. Однако, учитывая сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию в Бразилии, возникшую вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%84 импичмента президенту страны Д. Русефф в 2016 г., связанного, в том числе, со злоупотреблениями в сфере выделения бюджетных средств на оборону, будущее данного контракта стало выглядеть неопределённым".
Ті ж яйця - тільки "вид збоку"
А тепер - "картина маслом": Як ти думаєш: ЧИМ шведи на СААБ займалися з 2013 по 2016 рік? І ЧИМ заповнені їх ангари? Адже ВЖЕ ВИГОТОВЛЕНЕ не викинуть? Ним треба розпорядиться!
показать весь комментарий
12.11.2022 05:04 Ответить
Будем сподiватись. Варiанти можуть бути рiзнi. США збираються вивести зi складу своiх ВПС велику кiлькiсть F15 i поки невiдомо що вони будуть з ними робити.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:40 Ответить
Українці і шведи - браття! У нас і прапори в одних кольорах!
показать весь комментарий
11.11.2022 22:44 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 23:01 Ответить
Як і разом з москалями воювали 300 р. тому
показать весь комментарий
12.11.2022 00:33 Ответить
Проти москалів
показать весь комментарий
12.11.2022 01:38 Ответить
Українці тоді були по різні боки.
Наприклад, видатний козак Семен Палій воював на боці кацапів.
На жаль, національне самоусвідомлення на той час було відсутнє у наших предків...

показать весь комментарий
12.11.2022 02:28 Ответить
Арчеры.....
показать весь комментарий
11.11.2022 22:47 Ответить
🇺🇦🤝🇸🇪
показать весь комментарий
11.11.2022 22:47 Ответить
фрегати у них прикольні
показать весь комментарий
11.11.2022 22:50 Ответить
Archer давай те швидше... https://www.youtube.com/watch?v=kLnQSQYm5OY
ця зброя має взяти участь у великій війні і показати свої сильні сторони
показать весь комментарий
11.11.2022 23:01 Ответить
Оце крутецька новина!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:29 Ответить
Супер Супер! ЗСУ первая армия в мире!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:34 Ответить
🇸🇪 🇺🇦 ❤️
показать весь комментарий
11.11.2022 23:37 Ответить
Слава ЗСУ та Генералам Залужному Наєву Забродському Марченко Кривоносу 🔱❤️🖤🔱✊👍👌💪🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇧🇻🇨🇿🇺🇦
показать весь комментарий
11.11.2022 23:39 Ответить
"арчер" давай!
показать весь комментарий
12.11.2022 10:06 Ответить
 
 