Правительство Швеции вскоре примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений, - Минобороны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что шведское правительство "в ближайшее время" примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TT, об этом Йонсон заявил в пятницу после заседания Совета Европейского Союза.

"Мы намерены вернуться как можно скорее с дальнейшей поддержкой Украины - как политической, финансовой, так и военной, в которую входит передача более современных систем вооружений", - сказал он.

Глава шведского Минобороны отказался уточнять, о чем именно идет речь, сославшись на оперативную тайну и риски, связанные с поставкой военной помощи. Он, однако, уточнил, что в нее будут входить усилия по тренировке украинских военных.

Кроме того, по словам Йонсона, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность присоединиться к тренировочной миссии ЕС.

"Мы решили, что направим одного-двух штабных офицеров в так называемый центр военного планирования и осуществления операций (MPPC), который будет руководить этой операцией ЕС", - отметил он.

Как напоминает TT, Швеция уже передала Украине вооружение в рамках семи различных пакетов поддержки. В них входили бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и тренировки.

Ранее Йонсон обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение как иллюстрацию своей новой оборонной политики. Также он заверил, что Швеция будет более активно поддерживать Киев в его войне против России.