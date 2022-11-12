Южная Корея опровергла информацию о продаже США 155-мм снарядов для Украины, - Bloomberg
В Сеуле опровергли сообщения в западных СМИ о том, что Южная Корея и США договорились о закупке 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые впоследствии Вашингтон должен был передать Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Источник Bloomberg сообщает, что информация о соглашении между Южной Кореей и США была трактована неверно. В текстовом сообщении, отправленном журналистам в пятницу, 11 ноября, Пентагон сообщил, что между южнокорейской компанией и США действительно ведутся переговоры по экспорту оружия, чтобы помочь Вашингтону запастись 155-мм артиллерийскими снарядами. Но принципиальным условием переговоров является то, что США будут являться конечным пользователем боеприпасов.
В Bloomberg подчеркивают, что корейские власти не желают нарушать сделанные ранее обещания, поэтому даже вариант с посредничеством США ее не устраивает. Однако Сеул и дальше готов оказывать Киеву нелетальную помощь, такую как бронежилеты, одеяла, шлемы и медикаменты. На данный момент размер помощи Южной Кореи для Украины составляет 3,5 млн долларов.
Ви - країна, ви - нація. В вас є спецслужби, гроші, економіка, бренди...
Скільки можна лякатися *****?
Пусть московиты ломают мозги откуда у нас столько снарядов.
При чём тут Южная Корея ?
В общем слили сделку.
Пока не поставили, глупо публиковать. 9 ноября северная корея запустила балистическую ракету. может русские пообещали что не будут запускать если откажутся от сделки
Информация о Поставках вооружения должна находится под строгим контролем.