Южная Корея опровергла информацию о продаже США 155-мм снарядов для Украины, - Bloomberg

В Сеуле опровергли сообщения в западных СМИ о том, что Южная Корея и США договорились о закупке 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые впоследствии Вашингтон должен был передать Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Источник Bloomberg сообщает, что информация о соглашении между Южной Кореей и США была трактована неверно. В текстовом сообщении, отправленном журналистам в пятницу, 11 ноября, Пентагон сообщил, что между южнокорейской компанией и США действительно ведутся переговоры по экспорту оружия, чтобы помочь Вашингтону запастись 155-мм артиллерийскими снарядами. Но принципиальным условием переговоров является то, что США будут являться конечным пользователем боеприпасов.

В Bloomberg подчеркивают, что корейские власти не желают нарушать сделанные ранее обещания, поэтому даже вариант с посредничеством США ее не устраивает. Однако Сеул и дальше готов оказывать Киеву нелетальную помощь, такую ​​как бронежилеты, одеяла, шлемы и медикаменты. На данный момент размер помощи Южной Кореи для Украины составляет 3,5 млн долларов.

Читайте также: США закупят у Южной Кореи 155-мм артиллерийские снаряды для Украины, - The Wall Street Journal

боеприпасы (2399) США (27770) Южная Корея (342)
+8
8 місяців вкиди-спростування...вкиди-спростування. Якесь дурне шапіто. Несолідно виглядає.🤦
12.11.2022 01:40 Ответить
+6
Висмоктують новини з пальця. Корейські артнабої Штати залишать в себе, а Україні передадуть свої.
12.11.2022 02:02 Ответить
+6
Скільки можна бути заляканими ******?
Ви - країна, ви - нація. В вас є спецслужби, гроші, економіка, бренди...
Скільки можна лякатися *****?
12.11.2022 02:34 Ответить
Читайте коменти тих днів,коли дописувачі мали сумніви відносно ресурсів інформації
12.11.2022 07:43 Ответить
Війна - це завжди царство дезінформації, галузь брехні...
12.11.2022 10:55 Ответить
а нашо шоб хтось знав?може дали...ну, а може не давали. конспірація
12.11.2022 02:00 Ответить
3,5 мільйони доларів- це круто.Але дуже дякуємо
12.11.2022 02:11 Ответить
Жабу в казані варять повільно ... щоб не вискочила.
12.11.2022 03:34 Ответить
Так вони може дають більше, але говорять протилежне. Це як з Іраном та рашкою...
12.11.2022 10:56 Ответить
П.дараси, сэр.
12.11.2022 03:52 Ответить
Чесно, ото "дали-не дали, можуть дати -не дати" вже надоїло, особливо коли озвучують наші "кяровніки"від влади. Є ж якась елементарна військова таємниця, якийсь елементарний здоровий глузд, щоб розпинатись чого, скільки...При цьому ніякої "агентури" не потрібно.
12.11.2022 05:12 Ответить
Да всё нормально.
Пусть московиты ломают мозги откуда у нас столько снарядов.
При чём тут Южная Корея ?
12.11.2022 06:50 Ответить
А зачем вообще трындеть об этом.
12.11.2022 10:17 Ответить
телеканал Fox News, возглавляемый сыном Мердока, - «одна из самых разрушительных сил в США», по мнению Байдена
В общем слили сделку.
Пока не поставили, глупо публиковать. 9 ноября северная корея запустила балистическую ракету. может русские пообещали что не будут запускать если откажутся от сделки
Информация о Поставках вооружения должна находится под строгим контролем.
12.11.2022 10:21 Ответить
Северные запустили бы свою болванку в любом случае.
12.11.2022 10:53 Ответить
Корейчики ! Ну слабенько , как-то это всё выглядит ! Слабо!
12.11.2022 11:42 Ответить
 
 