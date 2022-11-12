Бэнкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области. ФОТО

Известный британский художник-аноним Бэнкси сделал граффити на руинах многоэтажного здания, уничтоженного российскими оккупантами в Бородянке на Киевщине.

Соответствующие фото появились в Instagram художника, сообщает Цензор.НЕТ.





Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника граффити, личность которого не установлена. Граффити Бэнкси начали появляться на улицах с начала 1990-х годов.