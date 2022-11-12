Противник занимает оборону вдоль левого берега Днепра. ВСУ ударили по скоплению вражеской техники в Бериславском и Херсонском районах, - ОК "Південь"
Обстановка в Таврийском операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепр. Но и на правом продолжаются меры противодействия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
Как отмечается, враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновского моста с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск.
Силы обороны продолжают мероприятия по деоккупации населённых пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру.
Тем временем враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения. В течение дня из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии атаковано Мировскую и Марганецкую громады Никопольщины. Около 70 снарядов выпущены по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданских. Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Куцурубской громаде Николаевщины. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.
По данным ОК "Південь", нашей авиацией дважды нанесены удары по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах. Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнены 34 огневые задачи по районам сосредоточения живой силы и техники врага.
Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.
В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика.
Также ОК "Південь" предупреждает, что во вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве 2 надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению "Калибров" – 16.
"Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры", - резюмируют в Командовании.
Одне трохи не зрозуміло, як хитрим оркам вдалося досить успішно переправитися на лівий берег??
Новые повреждения также появились на критической дамбе, перекинутой через Днепр в Херсонской области, в городе Новая Каховка, на восточном берегу реки. В течение нескольких недель обе стороны обвиняли друг друга в планировании прорыва плотины, разрушение которой приведет к обширному затоплению восточного берега и лишит Запорожскую АЭС воды для охлаждения ее реакторов.
Украина заложила основу для своей победы в Херсоне еще летом, нанеся беспощадные дальние удары по российским складам снабжения, железнодорожным узлам и мостам. Такую же тактику они используют сейчас в Луганске.
События в Херсоне и Харькове показали, что украинцы обладают тактической ловкостью, кажущейся чуждой русскому способу ведения войны, а также намного превосходящей боевой разведкой.
Безжалостные российские бомбардировки, особенно в Донецке и Луганске, несомненно, унесли жизни десятков тысяч украинских солдат с начала вторжения. Но трудно себе представить такой грубый инструмент для достижения цели Путина по достижению границ Луганска и Донецка, тем более, что сейчас Украина изменила линию фронта на юге с таким преимуществом.
Контрнаступ доцільно проводити відразу після знищення провізії, інакше це виглядає як попередження ворога про свої майбутні дії.
Оцінки по кількості техніки і живої сили на правому березі в останній час були приблизні.
Через Антонівські мости, ГЕС, понтонні мости, паромні, баржеві і т.п