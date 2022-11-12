Противник занимает оборону вдоль левого берега Днепра. ВСУ ударили по скоплению вражеской техники в Бериславском и Херсонском районах, - ОК "Південь"

Обстановка в Таврийском операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепр. Но и на правом продолжаются меры противодействия.

Как отмечается, враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновского моста с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск.

Силы обороны продолжают мероприятия по деоккупации населённых пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру.

Тем временем враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения. В течение дня из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии атаковано Мировскую и Марганецкую громады Никопольщины. Около 70 снарядов выпущены по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданских. Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Куцурубской громаде Николаевщины. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", нашей авиацией дважды нанесены удары по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах. Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнены 34 огневые задачи по районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

Также ОК "Південь" предупреждает, что во вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве 2 надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению "Калибров" – 16.

"Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры", - резюмируют в Командовании.