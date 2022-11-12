РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10701 посетитель онлайн
Новости Война
6 555 13

Противник занимает оборону вдоль левого берега Днепра. ВСУ ударили по скоплению вражеской техники в Бериславском и Херсонском районах, - ОК "Південь"

херсон,зсу

Обстановка в Таврийском операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепр. Но и на правом продолжаются меры противодействия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновского моста с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск.

Силы обороны продолжают мероприятия по деоккупации населённых пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру.

Тем временем враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения. В течение дня из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии атаковано Мировскую и Марганецкую громады Никопольщины. Около 70 снарядов выпущены по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданских. Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Куцурубской громаде Николаевщины. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ освободили более 3000 квадратных километров на юге Украины

По данным ОК "Південь", нашей авиацией дважды нанесены удары по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах. Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнены 34 огневые задачи по районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

Также ОК "Південь" предупреждает, что во вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве 2 надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению "Калибров" – 16.

"Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры", - резюмируют в Командовании.

Автор: 

Херсон (3023) деоккупация (848) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А як їм вдалося успішно переправитися на правий берег 8 місяців тому?
показать весь комментарий
12.11.2022 07:11 Ответить
+6
Це радісна новина! Слава ЗСУ!
Одне трохи не зрозуміло, як хитрим оркам вдалося досить успішно переправитися на лівий берег??
показать весь комментарий
12.11.2022 06:55 Ответить
+2
Подлые жители Херсона скандируют почему-то не "Ермак" и не "Зеленский" а почему-то ЗСУ.... Надо срочно телемарафон провести на Херсонщину. Буряты вышку жаль подорвали.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це радісна новина! Слава ЗСУ!
Одне трохи не зрозуміло, як хитрим оркам вдалося досить успішно переправитися на лівий берег??
показать весь комментарий
12.11.2022 06:55 Ответить
А як їм вдалося успішно переправитися на правий берег 8 місяців тому?
показать весь комментарий
12.11.2022 07:11 Ответить
А як?
показать весь комментарий
12.11.2022 07:20 Ответить
Не тому питання ставите.
показать весь комментарий
12.11.2022 07:30 Ответить
Теж цікаво, вони фактично пішки пройшли по пантонній переправі поряд з Антонівським мостом. Мабуть Саліван для цього й приїджав на передодні відступу - "зберегти обличчя путіну".
показать весь комментарий
12.11.2022 07:36 Ответить
🤦‍♂️🤦‍♂️
показать весь комментарий
12.11.2022 08:52 Ответить
Вы ошибаетесь , бо перпеправа вдоль моста, и на воде на малых плавсредствах была взята в клещим. С одной стороны наши утюжили по кацапам, с другой, кацапы , с чувством выполненного долга, херячидли по своим, бо у дурачков , между подразделениями не просто связи и взаимопонимания и кацапы подумали, шо то наши форсируют Днепр. Каароч, херсонские раки ща тусуют.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:13 Ответить
Вчора дивився відео від Стерненка, так там орки вільно йшли біля мосту по переправі і щось я там не помітив стрілянину.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:29 Ответить
В пятницу спутниковые снимки Maxar Technologies и другие фотографии показали, что по меньшей мере семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр, были разрушены за последние 24 часа.

Новые повреждения также появились на критической дамбе, перекинутой через Днепр в Херсонской области, в городе Новая Каховка, на восточном берегу реки. В течение нескольких недель обе стороны обвиняли друг друга в планировании прорыва плотины, разрушение которой приведет к обширному затоплению восточного берега и лишит Запорожскую АЭС воды для охлаждения ее реакторов.

Украина заложила основу для своей победы в Херсоне еще летом, нанеся беспощадные дальние удары по российским складам снабжения, железнодорожным узлам и мостам. Такую же тактику они используют сейчас в Луганске.

События в Херсоне и Харькове показали, что украинцы обладают тактической ловкостью, кажущейся чуждой русскому способу ведения войны, а также намного превосходящей боевой разведкой.

Безжалостные российские бомбардировки, особенно в Донецке и Луганске, несомненно, унесли жизни десятков тысяч украинских солдат с начала вторжения. Но трудно себе представить такой грубый инструмент для достижения цели Путина по достижению границ Луганска и Донецка, тем более, что сейчас Украина изменила линию фронта на юге с таким преимуществом.
показать весь комментарий
12.11.2022 07:38 Ответить
Заявляти, що «Украина заложила основу для своей победы в Херсоне еще летом, нанеся беспощадные дальние удары ..» просто смішно. Після цього протягом 3-4 місяців ворог встиг навезти набагато більше *********** та різноманітних укріплень з АРК.
Контрнаступ доцільно проводити відразу після знищення провізії, інакше це виглядає як попередження ворога про свої майбутні дії.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:17 Ответить
такі руснявьіє онучі, що ппц чи оон(((
показать весь комментарий
12.11.2022 10:53 Ответить
Це (вихід) тривав не один день.
Оцінки по кількості техніки і живої сили на правому березі в останній час були приблизні.
Через Антонівські мости, ГЕС, понтонні мости, паромні, баржеві і т.п
показать весь комментарий
12.11.2022 08:55 Ответить
Подлые жители Херсона скандируют почему-то не "Ермак" и не "Зеленский" а почему-то ЗСУ.... Надо срочно телемарафон провести на Херсонщину. Буряты вышку жаль подорвали.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:07 Ответить
 
 