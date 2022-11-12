"Повар Путина" Пригожин формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях, - ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) сообщают, что частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Спонсор группы "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, невзирая на отсутствие угрозы наземного вторжения украинских войск на территорию России".

В ISW считают, что Пригожин будет продолжать абсурдно утверждать, что усилия по созданию параллельных военных структур в Белгородской и Курской областях, якобы, необходимы для защиты от несуществующей угрозы украинского вторжения на территорию России. Пригожин также, вероятно, будет продолжать развивать параллельные военные структуры, чтобы расширить свое собственное влияние и авторитет в российских политических кругах и развить собственную частную армию.

