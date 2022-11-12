РУС
Новости
"Повар Путина" Пригожин формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях, - ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) сообщают, что частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Спонсор группы "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, невзирая на отсутствие угрозы наземного вторжения украинских войск на территорию России".

В ISW считают, что Пригожин будет продолжать абсурдно утверждать, что усилия по созданию параллельных военных структур в Белгородской и Курской областях, якобы, необходимы для защиты от несуществующей угрозы украинского вторжения на территорию России. Пригожин также, вероятно, будет продолжать развивать параллельные военные структуры, чтобы расширить свое собственное влияние и авторитет в российских политических кругах и развить собственную частную армию.

музыканты вагнер есть ждем создание групы художников шикльгрубер.
показать весь комментарий
12.11.2022 06:56 Ответить
Кстати, картины художника Шикльгрубера весьма недурны.
Но профессорам в Венской Академии Художеств что-то в них не понравилось, его кандидатура была отвергнута и потому обозленный художник Шикльгрубер превратился в фанатичного политика Гитлера.
А если бы приняли...?
Одним средним художником в мире было бы больше, и мира тоже было бы больше.

показать весь комментарий
12.11.2022 07:06 Ответить
Формуй, не формуй - всё равно получишь буй !
показать весь комментарий
12.11.2022 06:58 Ответить
Здається мені, панове, що ця війна ще надовго...
Війна є суть існування московської імперії, без війни вона розвалиться й зникне, а війна дає можливість тримати населяючий її охлос в руках.
Вибачаюсь за пессимізм
показать весь комментарий
12.11.2022 07:18 Ответить
Охлос не хоче вставати з дивана і кудись їхати здихати
показать весь комментарий
12.11.2022 07:25 Ответить
з чого це ви вирішили що не хоче? їдуть, єдине на що скавчать, що їм не дали достатньо зброї і нормальний бронежилет
показать весь комментарий
12.11.2022 07:39 Ответить
То ім похер, головне денюх і мародеріть.
показать весь комментарий
12.11.2022 07:51 Ответить
Бо мільйон здриснув світ за очі.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:49 Ответить
так і буде! сумно що й зелені дебіли своїми обмеженнями загоняють українську економіку в повну дупу
показать весь комментарий
12.11.2022 07:40 Ответить
На концерті кобздона будуть грати
показать весь комментарий
12.11.2022 07:55 Ответить
Та вже пох, нехай хоч паралельні хоч перпендикулярні структури формує, рашці ***** і це всьому світу вже видно
показать весь комментарий
12.11.2022 08:00 Ответить
Доформується до ДТП чи до сердечної недостатності.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:16 Ответить
наши соседи - людоеды, нам конечно нужно укреплять границу
показать весь комментарий
12.11.2022 11:12 Ответить
 
 