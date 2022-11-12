Отражены атаки врага в районе 14 населенных пунктов в трех областях, - Генштаб

Начались двести шестьдесят вторые сутки, когда Украинская нация противостоит российскому широкомасштабному вторжению. В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Также смотрите: "Дальше Днепр, Каховка и путь в Крым": Чорновол показала кадры из освобожденного Берислава. ВИДЕО

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

По данным Генштаба, на других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крахмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестово, Купянск и Табаевка в Харьковской области и Серебрянка и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Железное, Клещиевка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

Также смотрите: "Вы лучшие", "Молодцы, ребята", – херсонцы громко встречают украинских бойцов. ВИДЕО

на Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе, Зеленый Гай, Малиновка, Ольговское, Степное, Чаривное, Красное и Щербаки Запорожской области;

на Южнобужском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка Херсонской области.