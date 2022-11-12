РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10627 посетителей онлайн
Новости Война
10 845 29

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 80 210 человек (+810 за сутки), 2 838 танков, 1 829 артсистем, 5 730 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 ноября потери личного состава противника составляют около 80 210 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 80210 (+810) человек ликвидировано,

танков - 2838 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед,

артиллерийских систем - 1829 (+12) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 205 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1),

крылатых ракет – 399 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед,

специальной техники – 160 (+1).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты накрыли огнем Никопольщину, выпущено более 50 снарядов, есть разрушение, - ОВА. ФОТО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 80 210 человек (+810 за сутки), 2 838 танков, 1 829 артсистем, 5 730 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (20377) Генштаб ВС (6847) уничтожение (7740) техника (1779) потери (4526)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
80к, з ювілеєм!
А кількість танків та ББМ взагалі вражає
показать весь комментарий
12.11.2022 09:05 Ответить
+19
Про Херсон поступлять дані не відразу. Дуже багато як мертвих душ так і забутих. Та і Дніпро на сьогодні не скаже скільки там раків годують.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:07 Ответить
+14
Одне можливо сказати з впевненістю, що раки задоволєні.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
80к, з ювілеєм!
А кількість танків та ББМ взагалі вражає
показать весь комментарий
12.11.2022 09:05 Ответить
Єпідемія якась у орків, мруть і мруть.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:05 Ответить
То в них спутнік перестав діяти. А може і навпаки побочку дав.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:40 Ответить
Про Херсон поступлять дані не відразу. Дуже багато як мертвих душ так і забутих. Та і Дніпро на сьогодні не скаже скільки там раків годують.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:07 Ответить
по запеленгованнымтелефонам на дне можна посчитать трупы
показать весь комментарий
12.11.2022 10:15 Ответить
Радіохвилі в воді не поширюються.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:32 Ответить
пока батарейка работает все пеленгуется смотри карту ниже
показать весь комментарий
12.11.2022 15:52 Ответить
Карту і я можу намалювати. Ти що, хочеш сказати, що у всіх орків водозахищені смартфони?
показать весь комментарий
13.11.2022 00:11 Ответить
Одне можливо сказати з впевненістю, що раки задоволєні.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:09 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 09:19 Ответить
Він точно не з Чорнобиля, бо якийсь мутант радиоактивно - бройлєрний.
Мабуть понажерлися москаликів. А шо браконьєрам робити - хана сіткам.
Ой лихо...
показать весь комментарий
12.11.2022 10:06 Ответить
Це австралійський - https://ru.wikipedia.org/wiki/Cherax_quadricarinatus
показать весь комментарий
12.11.2022 10:34 Ответить
Експорт орків в Австралію по бартеру - нам бтр-и, їм фарш з орків для раків
показать весь комментарий
12.11.2022 10:56 Ответить
Справа в тім, що падло не є основною їжею раків, вони, переважно, рослиноїдні. А цей вид, до речі, і у нас в Україні вирощують - https://zoocool.ua/avstraliyskiy-rak/
показать весь комментарий
12.11.2022 13:15 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 09:22 Ответить
Крім херсонських кавунів, ще будуть херсонські раки.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:23 Ответить
до значного вмісту чорних мішків за два останніх тижні ЗСУ нас вже привчили; а от солідне поповнення танчиків, БТРів, гармат - це затрофеєні на Херсонщині? Але тоді до цього переліку мусів би ввійти гвинтокрил в Чорнобаєвці; але в цій стрічці нуль. То що - це стільки покаліченої у противника техніки, а трофеї йдуть іншою стрічкою?

Хер там розбереш, що в них там на ХЕРсонщині робиться...
показать весь комментарий
12.11.2022 09:25 Ответить
Очевидно, що вчорашні результати на херсонському та бериславському напрямках ГШ ще фізично не міг порахувати.
Бо тільки під вечір наші фізично зайшли до багатьох населених пунктів безпосередньо на березі Дніпра, де в орків були укріпрайони - Антонівка, Берислав, Козацьке і т.д.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:30 Ответить
особового складу - близько 80210 (+810) осіб Джерело:
показать весь комментарий
12.11.2022 10:25 Ответить


Как известно, последние несколько лет промышленность выпускает мобильные телефоны с довольно высокими стандартами влагозащиты. Многие из них оставляют работоспособность при полном погружении в воду, на глубину от одного до пяти метров. А тем более, когда аппарат находится сразу под поверхностью воды или над нею, иногда погружаясь в воду и опять выныривая из нее. Примерно так себя ведет мобильный телефон, который находится на трупе, который неспешно плывет к устью Днепра или под весом амуниции, лежит неглубоко под водой. Пока не сядет аккумулятор, он будет позиционироваться как принадлежащий неизвестном спортсмену по плаванию, решившему вразмашку доплыть до середины Днепра, а потом - передумавшему и поплывшему вниз по течению.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:52 Ответить
Радіохвилі у воді не поширюються.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:36 Ответить
А що порадите, як їх тепер рахувати?
показать весь комментарий
12.11.2022 11:43 Ответить
Ingression Protection (IP) would
for electrical devices
need to be x7 or x8 to survive submerged.

Like 67 or 68.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:48 Ответить
Так Іронію Судьби під 100 000 юбілей дивитися будемо...🤭🥴
показать весь комментарий
12.11.2022 10:16 Ответить
Таке вже не дивимось. Міцний горішок або Один дома.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:52 Ответить
So it appears, the 20 tsd Russians left without many losses in personnel and equipment.

That many losses in vehicles
Russia had also some days back in Summer.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:46 Ответить
да, ты представляешь...?!!!\ушли на тот свет - к своим дидам...!)))\
показать весь комментарий
12.11.2022 15:58 Ответить
Завтра-послезавтра количество погибших орков превысит вместимость самого большого расейского стадиона Лужники!
показать весь комментарий
12.11.2022 12:49 Ответить
 
 