Общие боевые потери РФ с начала войны – около 80 210 человек (+810 за сутки), 2 838 танков, 1 829 артсистем, 5 730 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 ноября потери личного состава противника составляют около 80 210 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 80210 (+810) человек ликвидировано,

танков - 2838 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед,

артиллерийских систем - 1829 (+12) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 205 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1),

крылатых ракет – 399 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед,

специальной техники – 160 (+1).

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.