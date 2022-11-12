После Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению в направлении Мелитополя, - The New York Times

Украина не демонстрирует тягу к перемирию и намерена продолжать освобождение территорий военным путем. Вероятно, после Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению через Запорожскую область в направлении Мелитополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

"Многие аналитики и дипломаты предполагают, что зимой в больших боевых действиях и даже мирных переговорах может быть пауза, но после того, как россияне были вытеснены из Херсона, Украина не желает останавливаться", - пишет издание.

NYT отмечает, что, учитывая последние события, украинские силы "не подают никаких признаков прекращения наступления на зиму" и не дадут войне зайти в тупик.

Ссылаясь на данные военных, близких к боевым действиям в Украине, издание пишет, "все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению".

В частности, следующее наступление ВСУ может быть направлено на Юг через Запорожскую область в направлении Мелитополя.

NYT пишет, что украинские силы "могут бросить вызов России, ее контролю над южным районом", который она захватила во время начавшегося в феврале полномасштабного вторжения.

Журналисты ссылаются на слова старшего лейтенанта, командира противотанкового подразделения, обороняющего город Бахмут на Донбассе, постоянно подвергающийся вражеским атакам.

"Логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться, а как-то продолжать двигаться вперед. Я думаю, что будут контратаки на других направлениях, чтобы противник не успевал перебрасывать резервы и блокировать удары", - сказал военный.

При этом западные эксперты прогнозируют, что Украина добьется дальнейших успехов на Юге, поскольку российский моральный дух и организация распадутся.

Другие аналитики осторожнее. Они ожидают, что обе стороны примут оперативную паузу из-за ухудшения погодных условий: грязи, влаги и холода, а также из-за того, что бои в Херсоне были очень утомительными.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что полномасштабные бои возобновятся весной.

"Следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на Юге, либо на востоке, продолжится наступление, которое выбило российские войска из Харьковской области, чтобы отбить город Сватово Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца", - цитирует издание аналитиков.

Вместе с тем эксперты соглашаются в том, что независимо от того, будет пауза или нет, следующий этап снова будет жесточайшим.