После Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению в направлении Мелитополя, - The New York Times
Украина не демонстрирует тягу к перемирию и намерена продолжать освобождение территорий военным путем. Вероятно, после Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению через Запорожскую область в направлении Мелитополя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
"Многие аналитики и дипломаты предполагают, что зимой в больших боевых действиях и даже мирных переговорах может быть пауза, но после того, как россияне были вытеснены из Херсона, Украина не желает останавливаться", - пишет издание.
NYT отмечает, что, учитывая последние события, украинские силы "не подают никаких признаков прекращения наступления на зиму" и не дадут войне зайти в тупик.
Ссылаясь на данные военных, близких к боевым действиям в Украине, издание пишет, "все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению".
В частности, следующее наступление ВСУ может быть направлено на Юг через Запорожскую область в направлении Мелитополя.
NYT пишет, что украинские силы "могут бросить вызов России, ее контролю над южным районом", который она захватила во время начавшегося в феврале полномасштабного вторжения.
Журналисты ссылаются на слова старшего лейтенанта, командира противотанкового подразделения, обороняющего город Бахмут на Донбассе, постоянно подвергающийся вражеским атакам.
"Логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться, а как-то продолжать двигаться вперед. Я думаю, что будут контратаки на других направлениях, чтобы противник не успевал перебрасывать резервы и блокировать удары", - сказал военный.
При этом западные эксперты прогнозируют, что Украина добьется дальнейших успехов на Юге, поскольку российский моральный дух и организация распадутся.
Другие аналитики осторожнее. Они ожидают, что обе стороны примут оперативную паузу из-за ухудшения погодных условий: грязи, влаги и холода, а также из-за того, что бои в Херсоне были очень утомительными.
Впрочем, эксперты прогнозируют, что полномасштабные бои возобновятся весной.
"Следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на Юге, либо на востоке, продолжится наступление, которое выбило российские войска из Харьковской области, чтобы отбить город Сватово Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца", - цитирует издание аналитиков.
Вместе с тем эксперты соглашаются в том, что независимо от того, будет пауза или нет, следующий этап снова будет жесточайшим.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо бросок на Мелітополь - це вже занадто очевидний сценарій, який орки теж усвідомлюють і готуються там до оборони. І це - 80-100 км по голому степу, без елементарної "зеленки", без домінування в повітрі. Це дуже ризиковано.
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
14 вересня 2022
І ешелонована оборона.
Сенсу атакувати Донецьк, зараз немає.
А Мелітополь це окрім усього, можливість розрубати кацапське угрупування на дві частини.
А щодо місцевих у Донецьку, то це дуже наівне сподівання: то є колаборанти і сепаратисти.
- Україна отримує Херсон
- кацапи отримують пи*ди.
им нужна говень
Заради істини слід зазначити, що генерал Венк, ком 12 армії вермахту і не мав жодного наміру деблокувати Берлін, він слідував цілі прорвати кільце оточення 9 армії і всім разом майнути до америкосів. І Кейтель так і не зміг його знайти, щоб віддати такий наказ. На півночі генерал СС Штайнер відмовився виконати такий же наказ і був звільнений. Хотіли арештувати за зраду, але це була легенда СС, злякались. А потім черел тиждень все п ішло прахом.
"Захід і вихід на Крим зі знищенням кримського моста робить із Криму оперативний котел з яким набагато легше працювати ніж з Донбасом за яким ще сім тисяч км росії", - військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
https://t.me/generalsvr/1205 Генерал СВР
Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.
Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.
Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
будуть колошматити Украіну 😠
Ні , так не вийде , бо сьогодні потрібно добивати цю кацапську наволоч
на нашій землі і не відкладати на авось , на сім років - це занадто😡
Что до вывода войск отовсюду кроме Крыма, ну как вариант. Опять же можно будет вернуть Крым после смерти Путина аппелировав к международному праву и т.п. Семь лет? Сдаётся мне не проживёт это чучело столько.