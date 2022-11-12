РУС
После Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению в направлении Мелитополя, - The New York Times

Украина не демонстрирует тягу к перемирию и намерена продолжать освобождение территорий военным путем. Вероятно, после Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению через Запорожскую область в направлении Мелитополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

"Многие аналитики и дипломаты предполагают, что зимой в больших боевых действиях и даже мирных переговорах может быть пауза, но после того, как россияне были вытеснены из Херсона, Украина не желает останавливаться", - пишет издание.

NYT отмечает, что, учитывая последние события, украинские силы "не подают никаких признаков прекращения наступления на зиму" и не дадут войне зайти в тупик.

Ссылаясь на данные военных, близких к боевым действиям в Украине, издание пишет, "все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению".

В частности, следующее наступление ВСУ может быть направлено на Юг через Запорожскую область в направлении Мелитополя.

NYT пишет, что украинские силы "могут бросить вызов России, ее контролю над южным районом", который она захватила во время начавшегося в феврале полномасштабного вторжения.

Журналисты ссылаются на слова старшего лейтенанта, командира противотанкового подразделения, обороняющего город Бахмут на Донбассе, постоянно подвергающийся вражеским атакам.

"Логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться, а как-то продолжать двигаться вперед. Я думаю, что будут контратаки на других направлениях, чтобы противник не успевал перебрасывать резервы и блокировать удары", - сказал военный.

При этом западные эксперты прогнозируют, что Украина добьется дальнейших успехов на Юге, поскольку российский моральный дух и организация распадутся.

Другие аналитики осторожнее. Они ожидают, что обе стороны примут оперативную паузу из-за ухудшения погодных условий: грязи, влаги и холода, а также из-за того, что бои в Херсоне были очень утомительными.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что полномасштабные бои возобновятся весной.

"Следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на Юге, либо на востоке, продолжится наступление, которое выбило российские войска из Харьковской области, чтобы отбить город Сватово Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца", - цитирует издание аналитиков.

Вместе с тем эксперты соглашаются в том, что независимо от того, будет пауза или нет, следующий этап снова будет жесточайшим.

армия РФ Мелитополь Херсон
+27
І це правильне рішення. Але ще спочатку потрібно розгромити потвор на сході біля Бахмута та Авдіївки і гнати нечисть в Крим, а потім через Синє і Чорне моря на кацапщину. Вони будуть проситися і лізти і обійми, на мирні переговори, прикидатися братами - не вірити, бити, бити і ще раз бити, щоб наші внуки жили щасливо в європейській, вільній родині. Бо якщо виживе ця мерзота, то нам вільно жити не дасть, буде займатися тим що вміє - гадити.
12.11.2022 10:07 Ответить
+16
12.11.2022 10:26 Ответить
+9
після відступу з херсона "по кутозвські", парашники можуть готуватися до традиційного зимового спалення мацкви.
12.11.2022 10:11 Ответить
І це правильне рішення. Але ще спочатку потрібно розгромити потвор на сході біля Бахмута та Авдіївки і гнати нечисть в Крим, а потім через Синє і Чорне моря на кацапщину. Вони будуть проситися і лізти і обійми, на мирні переговори, прикидатися братами - не вірити, бити, бити і ще раз бити, щоб наші внуки жили щасливо в європейській, вільній родині. Бо якщо виживе ця мерзота, то нам вільно жити не дасть, буде займатися тим що вміє - гадити.
12.11.2022 10:07 Ответить
🍒🍒🍒👍🙏🙏🙏❤️Слава ЗСУ‼️Мелитополь ЖДЁТ 💙💛‼️🍀🍀🍀Слава Украине🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
12.11.2022 10:21 Ответить
я не генштаб. но сейчас такой момент что можно и на Донецк. я думаю что там даже местные помогут. надеюсь такой вариант тоже рассматривают.
12.11.2022 10:08 Ответить
Ніхто в донецьку агломерацію в лоб лізти не буде,є більш перспективні напрямки треба дочекатися обіцяної техніки,привести до ладу те що кацапи кинули на півдні і дочекатися морозів
12.11.2022 10:15 Ответить
До речі, може краще і на Донецьк. До Донецька - 5 км.
Бо бросок на Мелітополь - це вже занадто очевидний сценарій, який орки теж усвідомлюють і готуються там до оборони. І це - 80-100 км по голому степу, без елементарної "зеленки", без домінування в повітрі. Це дуже ризиковано.
12.11.2022 10:18 Ответить
Вже 5 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання у Великій Британії: готувались до боїв у місті

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS

14 вересня 2022
12.11.2022 10:32 Ответить
Донецк хоть и близко но он забит орками и очень близко к рашке. Его можно брать только когда Мариуполь будет наш. Я думаю что легче взять крым чем донецк с луганском.
12.11.2022 10:35 Ответить
Та вони там на перешийку в Крим закопуються що капець. 10 ліній оборони, мінні поля, дзоти. Якось це зовсім авантюрно - пробиватися в Крим.
12.11.2022 10:45 Ответить
Ну вокруг Херсона они тоже строили сооружения и минные поля. Но ключевым фактором стало то что не возможно держать долго оборону при перекрытии линий снабжения. А крым держится вообще только на одном крымском мосту. Поставим Гарпуны и рашистские корабли и паромы чкурнут с крыма только их и видели.
12.11.2022 10:48 Ответить
Не забувайте ще про зимові шторми які сильно ускладнюють судноплавство. Без моста блокада гарантована )
12.11.2022 15:37 Ответить
донецк близко к рашке? Карту купи!
12.11.2022 12:43 Ответить
Про Херсон те саме писали з червня - три лінії оборони на правому березі, льють бетон, тисячі о/с і техніки, голий степ і т.д. - а он воно як ))) Мелітополь - ключ до півдня і до Криму, переоцінити його значення неможливо
12.11.2022 15:35 Ответить
👍💪
12.11.2022 10:28 Ответить
Алекс зразу видно що Ви єврей ,,,,,,,,,,,,,.Но на обман армія не клюне. І попутно в Криму є Украінці там буде легше а на Донеччині практично вороже середовище це потрібно врахувати
12.11.2022 10:59 Ответить
Там найбільше кацапське кодло зараз.
І ешелонована оборона.
Сенсу атакувати Донецьк, зараз немає.
А Мелітополь це окрім усього, можливість розрубати кацапське угрупування на дві частини.
А щодо місцевих у Донецьку, то це дуже наівне сподівання: то є колаборанти і сепаратисти.
12.11.2022 11:09 Ответить
після відступу з херсона "по кутозвські", парашники можуть готуватися до традиційного зимового спалення мацкви.
12.11.2022 10:11 Ответить
уважаемый The New York Times , ******* - не мешки ворочать , поживем - увидим , у нас есть прекрасный генералитет , они лучше знают куда и когда .
12.11.2022 10:13 Ответить
Судячи з того що маємо, згоден на 100% ! Віримо у ЗСУ!
12.11.2022 10:33 Ответить
это было неожиданым приятным сюрпризом то что Херсон вошли уже так как давали и западные аналитики и эксперты что будут уличные бои и будет битва за Херсон что город при уличной боях будет силтьно разрушен как сиверодонецк или лисичанск что орки так просто не здадут Херсон будет тяжело деокупировать нужно постараться а тут все прошло за считаные пару дней к тому же и институn войны и другие говорили что до нового года Хеhсон должен быть но это месяц два а тут такие темпы что уже, это огромный плюс так как форсироват, в лоб левый берег никто не будет а есть возможность готовится к Мелитополю и захода оттуда на юг плюс север луганской обл неплохие преспективы
12.11.2022 10:17 Ответить
Є така думка неушкоджений Херсон-- в обмін на 20 тис.
12.11.2022 10:18 Ответить
Это раснявая думка.
12.11.2022 10:24 Ответить
аякжеж..авжеж.
12.11.2022 10:39 Ответить
Ага, договорняк:
- Україна отримує Херсон
- кацапи отримують пи*ди.
12.11.2022 15:40 Ответить
Крымчане, хотите туристический бум в следующем году. Помогайте выгнать саранчу в болотной форме назад в епеня и мы вам обещаем, что опять будут белоснежные лайнеры у берегов, туристы, бизнес и процветание.
12.11.2022 10:19 Ответить
им все это не надо

им нужна говень
12.11.2022 15:17 Ответить
Той части родной говени чемодан да на *********.
12.11.2022 17:31 Ответить
Поламали звіру праву лапу (Київ), обрубали кігті на лівій лапі (Херсон). Вирвали ряд кликів (Балаклія), а тепер новий удар прямо в пащеку (Мелітополь) закривавленої бабуїнської морди. Бункерний крисьониш тягне час, як і його ікона, Адальф Алоїзич, ще чекає свого Венка, щоб той переламав невловимий хід історії. Суровікін занадто тупий, його стиль - це лупцювати офіцерів штабу.
Заради істини слід зазначити, що генерал Венк, ком 12 армії вермахту і не мав жодного наміру деблокувати Берлін, він слідував цілі прорвати кільце оточення 9 армії і всім разом майнути до америкосів. І Кейтель так і не зміг його знайти, щоб віддати такий наказ. На півночі генерал СС Штайнер відмовився виконати такий же наказ і був звільнений. Хотіли арештувати за зраду, але це була легенда СС, злякались. А потім черел тиждень все п ішло прахом.
12.11.2022 10:22 Ответить
12.11.2022 10:26 Ответить
Даже для СССР афганские жалкие 15 тыс. уже были как стихийное бедствие, а здесь...их убивают в промышленных масштабах -а им насрать. Лишь бы "гробовые" дали. Это же надо превратиться в такую безмозглую биомассу.
12.11.2022 10:36 Ответить
Армия РФ превратилась в армию наемников, мотивация солдат держится только на деньгах, соответственно с такой мотивацией много не навоюешь.
12.11.2022 13:41 Ответить
-"Україна не демонструє потягу до перемир'я і має намір продовжувати звільнення територій військовим шляхом"-Вашу ш дивізію!!! Ворог окупував нашу землю, вбиває наших громадян!А ми маємо "демонструвати потяг до перемир'я"??!!! З ким " перемир'я?!!З катами України?!!! Чого ви там не пишете про жахи які відкриваються коли на відвойовані території заходять ЗСУ?!!! Краще жуйте чим таку маячню писати!
12.11.2022 10:29 Ответить
Мдаа.. Формулювання в них звісно ще ті🤦
12.11.2022 10:32 Ответить
Так а що так чіпляє Нормальне формулювання - вказує Україна має можливості і сили рухатись далі і підстав для перемир'я немає.
12.11.2022 15:45 Ответить
Аналітиків, як бруду. І чим далі від району бойових дій-тим більше.
12.11.2022 10:31 Ответить
Направление весьма перспективное стоит сказать. пробить коридоры Пологи- Бердянск / Васильевка-Мелитополь и весь левоборежный берег, енергодар и т.д остаются без логистики и сваливают в крым. Так же ещё Сватово-Старобельс перспективное направление. Опять начинаются кошки-мышки.
12.11.2022 10:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Pbf4Fc5mj28&t=3s ЗСУ звільнять Крим раніше ніж Донбас. Ми готові вийти на Азовське море.

"Захід і вихід на Крим зі знищенням кримського моста робить із Криму оперативний котел з яким набагато легше працювати ніж з Донбасом за яким ще сім тисяч км росії", - військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
12.11.2022 11:39 Ответить
якщо вдасться підштовхнути їх трохи ближче до азовського моря і знову вдарити по керченському мосту. Тоді це буде як облога. Постачання на сухопутному мосту буде вразливим для артилерії.
12.11.2022 10:40 Ответить
капітан очєвідность
12.11.2022 10:48 Ответить
Та кажуть, що хлопці вже почали і там наступ.
12.11.2022 11:00 Ответить
«предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет.

https://t.me/generalsvr/1205 Генерал СВР

Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.

Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.

Приднестровье переходит под контроль Молдовы.

Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
12.11.2022 11:21 Ответить
За сім років , кацапи наклепають ракет , позализують рани і знову
будуть колошматити Украіну 😠
Ні , так не вийде , бо сьогодні потрібно добивати цю кацапську наволоч
на нашій землі і не відкладати на авось , на сім років - це занадто😡
12.11.2022 13:41 Ответить
ну допустим ты не вставая с дивана выбил наволочь из Крыма и что? Что им мешает наклепать ракеты по твоей логике? Или ты предлагаешь брать Москву? А семь тысяч ядерных зарядов не смущают? Диван в бункере у тебя?
12.11.2022 13:46 Ответить
Ну в НАТО Украину не примут пока Путин у власти в РФ, потому что у него есть ручной Обран венгерский, да и Эрдоган турецкий может быть против. Здесь можно получить статус основного союзника США вне блока НАТО и региональный союз с Польшей, Прибалтикой и Британией замутить...
Что до вывода войск отовсюду кроме Крыма, ну как вариант. Опять же можно будет вернуть Крым после смерти Путина аппелировав к международному праву и т.п. Семь лет? Сдаётся мне не проживёт это чучело столько.
12.11.2022 13:44 Ответить
 
 