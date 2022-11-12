РФ может нанести массированный удар по Украине во время проведения саммита G20, - Воздушные силы

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, именно в эти дни на острове Бали будет проходить саммит страны "Большой двадцатки". Вполне возможно, что следующий удар Россия готовится нанести именно в эти дни.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Все же события надвигаются... и саммит "Двадцатки". Они крайне любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", - считает он.

Игнат также отметил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, она все же значительно исчерпала свои запасы, а производство даже одной ракеты занимает не один день-два.

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время (ударить. – Ред.)", - объяснил Игнат.

Читайте также: Блинкен и Лавров не будут взаимодействовать на саммите G20. Россия должна быть изолирована, - Госдеп