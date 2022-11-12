РУС
РФ может нанести массированный удар по Украине во время проведения саммита G20, - Воздушные силы

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, именно в эти дни на острове Бали будет проходить саммит страны "Большой двадцатки". Вполне возможно, что следующий удар Россия готовится нанести именно в эти дни.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Все же события надвигаются... и саммит "Двадцатки". Они крайне любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", - считает он.

Игнат также отметил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, она все же значительно исчерпала свои запасы, а производство даже одной ракеты занимает не один день-два.

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время (ударить. – Ред.)", - объяснил Игнат.

"Не будуть!" - "тому що світові лідери ,ще раз переконаються ,шо рашка терористична країна і підсилять допомогу нам" --- тварини,котрі напали на нас,втратили уже близько 80 тисяч свинособак,грабують,знищують міста,гвалтують жінок,убивають дітей,які наплювали на всі міжнародні угоди,норми,на усі звичаї ведення війни, зупиняться і не будуть обстрілювати нас надалі тому що їх визнають терористами і нададуть нам ще більше допомоги? Ти в якій реальності живеш?
12.11.2022 10:36 Ответить
В который раз? Очередной удар неадекватов дураков по мирным жителям приведёт к ещё более ожесточенному сопротивлению и освобождению украинской земли.
12.11.2022 10:33 Ответить
Не будуть! )(уйло говорить про перемовини.Але якщо завдасть ракетних ударів ,то це тільки на руку Україні,тому що світові лідери ,ще раз переконаються ,шо рашка терористична країна і підсилять допомогу нам.
12.11.2022 10:32 Ответить
Не будуть! )(уйло говорить про перемовини.Але якщо завдасть ракетних ударів ,то це тільки на руку Україні,тому що світові лідери ,ще раз переконаються ,шо рашка терористична країна і підсилять допомогу нам.
12.11.2022 10:32 Ответить
"Не будуть!" - "тому що світові лідери ,ще раз переконаються ,шо рашка терористична країна і підсилять допомогу нам" --- тварини,котрі напали на нас,втратили уже близько 80 тисяч свинособак,грабують,знищують міста,гвалтують жінок,убивають дітей,які наплювали на всі міжнародні угоди,норми,на усі звичаї ведення війни, зупиняться і не будуть обстрілювати нас надалі тому що їх визнають терористами і нададуть нам ще більше допомоги? Ти в якій реальності живеш?
12.11.2022 10:36 Ответить
+100!

Кожне сіпання буйла тільки сильніше затягує зашморг на його шиї
12.11.2022 10:41 Ответить
без емоцій..без емоцій.
12.11.2022 10:43 Ответить
знімаємо рожеві окуляри... знімаємо рожеві окуляри
12.11.2022 10:45 Ответить
В который раз? Очередной удар неадекватов дураков по мирным жителям приведёт к ещё более ожесточенному сопротивлению и освобождению украинской земли.
12.11.2022 10:33 Ответить
Этим ракетным ударом Мордор выстрелит себе если уж не в башку, то в живот:

перед всем миром окончательно предстанет фашистским террористическим государством.

Не следует преувеличивать военные возможности свинособак:

в марте ВСУ разгромили 10-кратно превосходящие силы орков, даже имея всего лишь старое вооружение советских времен 40-летней давности.

А сейчас у ВСУ 38 Хаймерсов и 500 стволов новейшей крупнокалиберной артиллерии натовского производства, плюс Украина получила от западных союзников 1,5 миллиона снарядов 155 мм:

так что есть, чем ответить моцковским выродкам-изуверам.
12.11.2022 16:37 Ответить
Путлер склонен к нанесению ударов на олимпиады и международные саммиты. Но, скорее всего, не во время, а сразу после окончания мероприятия.
12.11.2022 10:38 Ответить
Чемпионат мира по футболу как раз сколько в этом месяце начинается. Чем не событие для *****
12.11.2022 10:43 Ответить
путлер не футболист, он недохоккеист.
12.11.2022 10:45 Ответить
Самбіст-мазохіст
12.11.2022 11:27 Ответить
Он Хуúло обыкновенное
12.11.2022 14:48 Ответить
12.11.2022 23:00 Ответить
Максим Галкин - сделал Соловьёва на новом концертеhttps://www.youtube.com/watch?v=HnuNCrmeL2s
12.11.2022 10:39 Ответить
Хто такий "максім галкін", і чому це має бути цікаво українцям, що читають цей сайт?
12.11.2022 17:48 Ответить
Ты же вкурсе что он с Аллой Борисовной Повзнер ("Пугачова") исторически под гэбнёй?
13.11.2022 04:26 Ответить
Зачем им наносить удар во время саммита ?
Чтобы Украине дали ракеты, достающие за Урал ?
12.11.2022 10:42 Ответить
Україні ніхто ракет які б досягали за Урал ніколи не дасть,такі ракети у нас поялвляться тільки тоді коли ми їх самі зробимо. А захід нам надасть зброю тільки для визволення своїх територій,не більше.
12.11.2022 10:44 Ответить
Для захисту своїх територій нам треба ліквідувати аеродроми
та військові заводи на території Росії.
І так воно буде.
12.11.2022 11:37 Ответить
вже за 9 місяців можна було б щось і створити.., хоча б ракети.., а не тільки квіти в парках Києва садити..Але ракетний дощ ще може бути і не раз..
12.11.2022 11:15 Ответить
майте совість та будьте справедливими, створено новий сезон "сватів" та кожноденне гундосіння... 30шисть та шисть вам!
12.11.2022 23:34 Ответить
Когда уже шоумен вместо ежевечерних видосиков будет заниматься организацией производства своих дальнобойных дронов и ракетЮ а не клянчить у США? Опоясанный санкциями Иран наладил такое производство , а Украина с "мозгами" Южмаша, КБ Луч и помощью союзников не может. Меньше болтовни , хрипатый , больше дела
12.11.2022 12:12 Ответить
Які ракети для шоумена? Для нього шоу повинно продовжуватись - натура така його!
12.11.2022 14:19 Ответить
"Я вам ничиво не должен!!!1" ©
12.11.2022 14:50 Ответить
лАПАТА чЕЛЕНДЖ!
12.11.2022 23:35 Ответить
Шось там в Польщі вже робиться. Але повірте, нам краще цього не знати, бо ми на радощах розтриндимо про це на весь світ
12.11.2022 23:03 Ответить
Їх складували, підвозили, розміщали...
===

А шо так скромно? Це складував, підвозив, Кучма Юрко.
12.11.2022 12:35 Ответить
они могут уже хоть небо красить -так же бесполезно
12.11.2022 14:03 Ответить
что то у меня чуйка кажет, что это будет последний залп масквофлота..)
13.11.2022 11:29 Ответить
Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада Джерело:
Дату з Зе владою в Стамбулі узгодили ?
13.11.2022 13:28 Ответить
13.11.2022 13:29 Ответить
Африканское ***** способно на всё. Нужно быть готовым.
13.11.2022 21:25 Ответить
сподіваюсь, ми не лише про це теревенимо, а й те ж готуємось

бо Клічко "готується" оригінально: всім тікати з Києва! куди - ХЗ, забудовники лишаються и робіт не зупиняють
13.11.2022 21:29 Ответить
 
 