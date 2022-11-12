СБУ сообщила о подозрении главе "МОЗ Крыма" Скорупскому, изменившему медицинскую систему полуострова под военные нужды оккупантов

Служба безопасности продолжает разоблачать предателей, помогающих врагу во временно захваченных регионах Украины. В ходе расследования собрана доказательная база о преступной деятельности так называемого "министра здравоохранения АР Крым" Константина Скорупского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

Предателем оказался главный санитарный врач городов Феодосия и Судак, после захвата Крыма добровольно присоединившийся к рядам оккупационной "администрации".

В частности, он организовал поставки лекарств, оборудования и автомобилей из медучреждения полуострова на нужды российских военных, атаковавших юг Украины. Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема захватчиков.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

