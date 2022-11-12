110 млн евро на ремонт энергосетей и закупку газа выделяют Нидерланды Украине

Нидерланды выделят дополнительные 110 млн евро для помощи Украине. Денежные средства пойдут на жилье для украинцев, ремонт систем водоснабжения и энергосети, закупку газа, продуктов и электроэнергии.

Об этом в Twitter сообщила министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готовится к тяжелой зиме. Половина систем энергоснабжения разрушена. Украинцы столкнутся с изнурительными условиями в ближайшие месяцы. Нидерланды предоставят дополнительные €110 миллионов (€180 миллионов в целом) для помощи с энергоснабжением и жильем этой зимой", - говорится в сообщении.

Финансирование будет осуществляться через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

