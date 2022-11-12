РУС
110 млн евро на ремонт энергосетей и закупку газа выделяют Нидерланды Украине

нідерланди

Нидерланды выделят дополнительные 110 млн евро для помощи Украине. Денежные средства пойдут на жилье для украинцев, ремонт систем водоснабжения и энергосети, закупку газа, продуктов и электроэнергии.

Об этом в Twitter сообщила министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готовится к тяжелой зиме. Половина систем энергоснабжения разрушена. Украинцы столкнутся с изнурительными условиями в ближайшие месяцы. Нидерланды предоставят дополнительные €110 миллионов (€180 миллионов в целом) для помощи с энергоснабжением и жильем этой зимой", - говорится в сообщении.

Финансирование будет осуществляться через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

це добре тільки місцеві чиновники до зими готуються по іншому закривають школи .
12.11.2022 10:42 Ответить
Крысы всё растянут по карманам! слава Украине!!!
12.11.2022 13:22 Ответить
Таке враження, що всі гроші, виділені на ремонт енергомереж, тупо йдуть по карманах ЗЄвлади та Ахметова.
12.11.2022 11:13 Ответить
Нідерландам подяка, але робіть самі чи наймайте інших, але не передавайте "живі" кошти, бо зелені скотиняки- це мародери.
12.11.2022 11:26 Ответить
Правильно,деньги нельзя давать!!!сами делайте!правительство враги народа!!!
12.11.2022 13:24 Ответить
В этой теме

есть скриншот, что открыт аукцион на уборку помещений УкрЭнерго в Киеве на 12 млн грн

Денег на ремонт нет, а на уборку от снега и птичего помета есть
12.11.2022 13:30 Ответить
ЗеКодломойские Кучмисты не воры..зуб даю😛
12.11.2022 16:46 Ответить
 
 