Участники саммита G20 из-за присутствия РФ откажутся от общего фото, - The Guardian

g20

Мировые лидеры не будут участвовать в официальном "семейном фото" во время встречи на G20 на Бали на следующей неделе из-за всеобщего дискомфорта, вызванного присутствием России на саммите.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

"Как отмечает издание, мировые лидеры традиционно стоят вместе для фотографирования в начале саммитов, являющихся источником интересной динамики, когда лидеры общаются и поздравляют друг друга на публике.

Однако на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, фотографий не будет, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет на нем присутствовать. Вместо него будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров", - пишет The Guardian.

Отмечается, что на предыдущих саммитах Лавров устроил драматическин сцены, оставив встречу министров иностранных дел после того, как заявил своим коллегам, что вторжение России в Украину не является причиной глобального продовольственного кризиса и что санкции, направленные на изоляцию Москвы, равносильны объявлению войны.

Читайте также: Лидеры G20 осудят применение или угрозы применения ядерного оружия, - Reuters

В ходе выборов лидера Консервативной партии Британии Риши Сунак заявлял, что не поедет на саммит G20, если на нем будет Путин.

Издание отмечает, что возможно было давление на других лидеров, чтобы они не присутствовали, если бы Путин решил полететь на Бали. Западные министры финансов покинули апрельскую встречу G20, чтобы продемонстрировать свою оппозицию относительно присутствия России.

Членство России в G20 означает, что британские официальные лица признают, что для лидеров почти невозможно согласовать коммюнике в конце саммита, и ни одно не было согласовано на предыдущих встречах по вопросам финансов или иностранных дел, отмечает The Guardian.

Читайте также: Блинкен и Лавров не будут взаимодействовать на саммите G20. Россия должна быть изолирована, - Госдеп

10 ноября российские дипломаты подтвердили, что Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки" на Бали. Делегацию на саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

