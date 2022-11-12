За прошедшие сутки через блокпост в Васильевке оккупанты выпустили только 227 человек, - ОВА
Из временно захваченных российскими войсками территорий Украины через Васильевку Запорожской области за сутки выехали 227 человек, из них 52 ребенка.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 227 человек, из них 52 - дети", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль