РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
699 0

За прошедшие сутки через блокпост в Васильевке оккупанты выпустили только 227 человек, - ОВА

василівка

Из временно захваченных российскими войсками территорий Украины через Васильевку Запорожской области за сутки выехали 227 человек, из них 52 ребенка.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 227 человек, из них 52 - дети", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты планируют сделать в Запорожской области "визовый режим" с Украиной

Автор: 

оккупация (10268) Запорожская область (3449) блокпост (276)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 