За прошедшие сутки через блокпост в Васильевке оккупанты выпустили только 227 человек, - ОВА

Из временно захваченных российскими войсками территорий Украины через Васильевку Запорожской области за сутки выехали 227 человек, из них 52 ребенка.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 227 человек, из них 52 - дети", - говорится в сообщении.

