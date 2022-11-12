РУС
Хлопки в Мелитополе почти каждый день, оккупированный город стал военной базой рашистов, - мэр Федоров

Оккупированный Мелитополь сегодня является логистическим и административным центром российских захватчиков на Запорожье.

Об этом в интервью НВ заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Хлопки в Мелитополе почти каждый день или в лучшем для оккупантов случае через день, потому что они непонятно как, где курят и недостаточно хорошо следят за техникой безопасности. Поэтому сегодня в южной части нашего города были очередные взрывы, их было четыре, несколько единиц техники рашистов в очередной раз оказались непригодными", - отметил глава города.

По словам Федорова, Мелитополь сегодня является логистическим и административным центром, который рашисты для себя определили таким.

Сегодня мы не можем сказать, что где-то в Мелитополе есть скопление рашистской техники или какая-то военная база, потому что в целом и город Мелитополь, и Мелитопольский район стали штабом российских войск и в целом военной базой. Именно через наш город Мелитополь они перебрасывают военную технику  как в сторону херсонского направления, так и в сторону запорожской линии фронта", – добавил он.

Читайте также: После Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению в направлении Мелитополя, - The New York Times

Нічого ЗСУ не за горами. Почистять Херсонщину,візьмуться і за Запоріжський край.
12.11.2022 11:58 Ответить
Краще було б по бєлгараду і курську...
12.11.2022 12:03 Ответить
підуть на Запоріжжя?
12.11.2022 12:04 Ответить
Хто? Орки, в море по раки....ЗСУ також вивільнили особистий склад,техніку і зброю.
12.11.2022 12:08 Ответить
орки ж йонуті.їх штаб скаже -впєрьод..вони і підутьхіба це в перший раз таке/..Тим більше пофіґ їм на солдат своїх.та після приниження з Херсоном .)(уйлу просто необхідна хоть якась перемога..
12.11.2022 12:16 Ответить
Незабаром ЗСУ візьмуться і за Мелітополь який Вава здав за один день.
12.11.2022 12:29 Ответить
Шо, дали возможность перебазироваться оркам из Чернобаевки?
12.11.2022 12:33 Ответить
А ты сможешь восемью бригадами окружить 10? При том, что химер поштучно и каждый ракет на счет
12.11.2022 13:11 Ответить
Речь идет не о наших, а о бавовняных войсках, которые не учатся на своих ошибках.
12.11.2022 17:41 Ответить
 
 