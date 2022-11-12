Хлопки в Мелитополе почти каждый день, оккупированный город стал военной базой рашистов, - мэр Федоров

Оккупированный Мелитополь сегодня является логистическим и административным центром российских захватчиков на Запорожье.

Об этом в интервью НВ заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Хлопки в Мелитополе почти каждый день или в лучшем для оккупантов случае через день, потому что они непонятно как, где курят и недостаточно хорошо следят за техникой безопасности. Поэтому сегодня в южной части нашего города были очередные взрывы, их было четыре, несколько единиц техники рашистов в очередной раз оказались непригодными", - отметил глава города.

По словам Федорова, Мелитополь сегодня является логистическим и административным центром, который рашисты для себя определили таким.

Сегодня мы не можем сказать, что где-то в Мелитополе есть скопление рашистской техники или какая-то военная база, потому что в целом и город Мелитополь, и Мелитопольский район стали штабом российских войск и в целом военной базой. Именно через наш город Мелитополь они перебрасывают военную технику как в сторону херсонского направления, так и в сторону запорожской линии фронта", – добавил он.

Читайте также: После Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению в направлении Мелитополя, - The New York Times