Рашисты разворовали культурный фонд Херсонщины: вывезли 15 тыс. картин, - Центр национального сопротивления

Во временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, по данным нашего подполья, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций фонда музея в постоянной экспозиции музея иконопись XVII - начала XX века, украинское искусство II половины XIX - начала XX века. Также представлены работы современных художников. В общей сложности из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезены почти 15 тысяч экспонатов.

Но не только культурные ценности были вывезены оккупантами. Россияне, уже по традиции, украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.

"Вместе с нашими территориями - мы вернем все награбленное варварами. А все, что уничтожили россияне, будет восстановлено за репарации", - добавляют в Центре нацсопротивления.