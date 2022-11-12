РУС
Рашисты разворовали культурный фонд Херсонщины: вывезли 15 тыс. картин, - Центр национального сопротивления

Во временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, по данным нашего подполья, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций фонда музея в постоянной экспозиции музея иконопись XVII - начала XX века, украинское искусство II половины XIX - начала XX века. Также представлены работы современных художников. В общей сложности из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезены почти 15 тысяч экспонатов.

Но не только культурные ценности были вывезены оккупантами. Россияне, уже по традиции, украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.

"Вместе с нашими территориями - мы вернем все награбленное варварами. А все, что уничтожили россияне, будет восстановлено за репарации", - добавляют в Центре нацсопротивления.

Топ комментарии
Тут більше питання не до пітекантропів, а до ЗЕКО-манди: крім того, що залишили людей, то ще й не вивезли предмети мистецтва? Какцапи йшли на Півдні стільки, на скільки вистачало палива - колись доведеться сволоті відповісти і за розстріляну тероборону Херсона, і за десятки тисяч загиблих та скалічених... Хаб ****** будували на кордоні з ОКУПОВАНИМ Кримом??? Якого хріна, якась сволота з того збіговиська зелених ********* може пояснити сенс цих дій??? Одні відосікі тупі... Сподіваюсь, що після перемоги ВСУПЕРЕЧ діям зеко-манди вся ця наволоч сяде і надовго!
12.11.2022 12:11
Ну а кого ж ще? Не Південь же обороняти... До хлопців питань нема (наказ, то наказ), але є дуже багато питань до зелених сук, котрі винні в смертях десятків тисяч українців. Для більшості, на жаль, "какая разніца" і вони вважають тупого хамовитого клоуна героєм (((
12.11.2022 12:13
ничего удивительного в краже картин и мародерстве от кацапни...
удивительно другое - те, кто ответственен за эти фонды и шедевры почему ничего не предпринял для их сохранности? не успели вывезти (так как кто-то прое** юг за неделю), но ведь могли придумать где можно спрятать от оккупантов... или понадеялись на " руцкий гуманизм вяликого народа")))) ну вот и пеняйте на себя !!!
12.11.2022 12:18
Ни чего нового и удивительного. Так было всегда и будет, пока физически существует это недогосударство Параша и эти отбросы человечества русские и россияне.
12.11.2022 12:09
Але їхньою рідною мовою вперто говориш.
12.11.2022 14:22
Вы не внук коммунистки Фарион?
12.11.2022 16:11
Просте питання: чому ти пишеш мовою окупантів?
12.11.2022 21:41
Украина страна многонациональная, а у вас, умника, нет желание поехать на фронт и задать в глаза этот же вопрос солдатам ВСУ говорящим на русском? Ну, это от вас не дождёмся.
Простой вопрос - вы не внук коммунистки Фарион?
12.11.2022 22:03
Україна мононаціональна країна, бо її створили українці, досить повторювати рашкобацьку маячню або назови ще націю чиєю батьківщиною являється Україна.
12.11.2022 22:07
Я українець із дідів та прадідів із корінням із давньої Слобожанщини. А на Цензорі пишу в основному російською мовою, щоб і кацапам було зрозуміло з ***********. А коли мені починають ставити дебільні питання, аля комуністка Фаріон, різного роду розумово недорозвинені, то я принципово відповідаю цим дебілам російською мовою. Можу і німецькою, але не зовсім добре.
12.11.2022 22:22
З діда прадіда воно, а що ж ти так улесливо перед невидимими кацло-бульбами стелишся ,,на абсцепанятном,, щоб бідненькі під час перекладу з української раптом не подохли від напруги? Щось я не чув і не бачив щоб якийсь кацло-бульбер писав українською для українців, ти знаєш, навіть цигани між собою говорять своєю рідною щоб чужі їх не хрозуміли, а ти навпаки стелишся перед ворогом, то як тебе назвати недоразвитого? Часом не улесливий малорос? Ти ж і є недоразвита кончіта.
15.11.2022 22:24
Доречі, сили оборони Житомирщини рахуються за передову?
12.11.2022 22:08
Не знаю где они находяться. Мои сыновья на востоке с силами обороны. Уже 151 сутки на ноле. А вот где ты поц? Судя по тому, как ты меняешь флаги то где то в районе Иллинойса или Мичигана.
12.11.2022 22:26
Поц у тебе в трусах довбе твоє очко, малорос, думай що дзявкаєш, що ,,радную,, згадав? І хай тебе мій прапорець не хвилює це технічні проблеми мого переглядача. Підїдеш до хлопців у Малин і їм скажеш, що вони якісь не такі, бо не на нулі, або десь у Суми зїздь.
15.11.2022 22:32
Тому повторюю питання: чому ти пишеш мовою окупанта, а не мовою країни проживання? Будь ти хоч фіолетовою медузою з Альфа-Центавра, але це виглядає двулико, тут ненавидіти та зневажати окупантів та їз країну, а тут вперто говорити їхньою мовою шукаючи різноманітні відмовки.
12.11.2022 22:15
Поэтому повторяю вопрос - ты не внук коммунистки Фарион?
Второй простой вопрос - следующий пост под каким флагом наваляешь? Канадским или Италии флаг будет?
12.11.2022 22:27
Тобі Фаріон колись недала, піонір, що ти так на ній зациклився? Малорос, модеш собі в сраку вставити будь-який прапор якщо він так муляє.
15.11.2022 22:36
Да ну нах, что чёрт возьми ты такое несёшь?
У неё противозачаточная внешность и такой же склад ума. Да и не выпью я СТОЛЬКО что бы даже, ну чисто гипотетически, после 21 года воздержания, и одновременно в состоянии алкогольного опьянения позариться на это ***...ще.
Просто эта тётя, с партбилетом КПСС в кармане, вступив в ВО "Свобода" очень уж много подобной риторикой принесла вреда Украине. ОЧЕНЬ МНОГО тем самым помогла парашным пропагандоннам в области их риторики о "притеснении" у нас русского языка. Что делаешб в данном случае и ты.
Да и не люблю я коммунистов и коммунисток которые держат свои носы по ветру ради денег и должностей. А я вижу ты уже и ник себе сменил, кроме флага.
16.11.2022 07:33
Я й кажу: малорос, так жеж заступається за окупанську говірку, страшне малоросу ,,рядною цтокать та какать,, не дають, то їдь туди де дають і не махай людям мізки недомовою усрусів, а ще переглянь https://m.youtube.com/watch?v=0eVwt0cq2jk ось це відео.
16.11.2022 09:14
Если я малорос то ты просто хохол. Не украинец, а именно хохол. И в придачу полезный идиот для Параши. Как и коммунистка Фарион. Ну и как избиратели Слуг урода и лично товарисча Зе.
Так ты, хохол, в каком штате сумуешь за Украиной? Мичиган или Делавэр? Чего в Украину не вернёшься? Ссыкотно, что в центр комплектации пригласят? Знаю я вас, хохлов, у вас Родина там где ваша жопа в тепле. В твоём случае это США или Канада, да, "патриЁт" на удалёнке? Сидите за тысячи км от Украины, а других, тех кто в Украине, жизни учить пытаетесь, "патриЁты" хреновы. Вот ты, лично, хохол, хоть цент на ВСУ перечислил? Сомневаюсь. такие как ты, за копейку удавяться, не говоря уже по цент..
16.11.2022 13:54
Не так страшні кацапські воши, як малороські гниди. Українці говорять українською мовою і відстоюють українське, а от ти сраку лижеш своїм господарям московицьким, бо що ж вони про малороса подумають, раптом не ********* з перелу та ззаду, от чого ти до мене ,,укрАінець,, пишеш окупанською якщо такий патріот? Ти малорос гнійний, ось хто ти. Доречі, вібео сподобалось? Є що ,,пацтокать пакакать,, з цього приводу? Якщо нічого сказати людською мовою, то можеш навіть і не смердіти у мене немає бажання бачити малороські кривляння. А щодо прапорця, можеш підїзати до мене в Малин я його тобі в очко вставлю.
17.11.2022 08:30
В Польщі, Німеччині, Чехії та инших в країнах Європи біженців змушують вчити мову країни знаходження і ніхто не хоче кацапо-малоросов обслуговувати ,,яднім ізіком,, якщо ж є такі хто як ти упороті, то відправляють у кацапські громади аьо на потяг до масквобала, не хочеш там побігать та порозповідати чехам чи полякам, що вони агенти кремля та недоразвиті, бо що ж про них подумають окупанти, хочу подивитись скільки секунд твій пердак протримажться перш ніж його копняком відправлять на кремлядську зірку.
17.11.2022 08:37
Згадалось, цапи ще 150 років тому казали, що усрісія закінчується там де не дзявкають їзньою мовою худоби та кріпаків, то що, виходить ти їх частина та запрошуєш їх тебе захистити за звільнити?
17.11.2022 08:50
Скажи мне, дрыстун из Вирджинии, почему от вас всех, таких как ты и тебе подобных, с подобной тебе датой регистрации, всегда сильно смердит лаптями, онучами и Парашей? смердит под слегка уловимое треньканье балалайки?
17.11.2022 09:35
Чурка малороська, ти ж у таких смокчеш, щоб погано про тебе кончіту не подумали, так що смердить від тебе пропах запахом своїх бахурів.
17.11.2022 10:05
Всё, сдулся, "патриЁт" из Айовы.
На передок из Калифорнии и на аркане не затянуть, солдат ВСУ поучать на каком языке им говорить и общаться?
17.11.2022 16:42
Адмін уже видалив кілька моїх запрошень приїхати до мене на позиції, може це видалить. Отже, свиноморд, давай я тобі скажу як під'їхати на мою позицію на півночі Житомирщини і ти це скадеш мені особисто, ти ж відповідаєш за свій базар, смоктунець кацапський?
20.11.2022 14:25
* не видалить.
20.11.2022 14:26
А чего с такой задержкой пишим? Аааа, совсем забыл, разница то между Украиной и США по времени приличная. И с чего ты, утырок сумующий по Украине в Монтане, и поучающий меня тут, в Киеве, на каком языке мнее писать на Цензое (для парашников и прочих ************) решил, что я тпеим как ты поверю, что ты на ноле. Впрочем, если ты передовой считаешь границу штатов Юта и Невада, то слов у меня нет, только смех.
20.11.2022 18:53
Отвлекли меня немного. Сыновья. На связь выходили. Поэтому я первый ответ тебе не дописал. Буду краток - а ты не хочешь на позиции моих сыновей, что почти на стыке Луганской и Донецкой областей приехать и сказать это им лично и поучить их с их побратимами, на каком языке им говорить там, под постоянными обстрелами и во время стрелкотни? И коммунистку Фарион с собой захватить? На севере Житомирщины оно....
20.11.2022 20:44
Ну я так і думав, що ти херой клавіатурний звичайне сцикливе чмо яке смокче у кацапів, біденькі української мови не розуміють, та галіма відмаза поцреота щоб ,,ядною,, недомовою дзявкати, а щодо твоїх випіздишів та їх подібних я вже все внизу колонки написав.
20.11.2022 22:30
Ты, чмо, сначала доживи до моих лет, а потом из "окопа" на севере Квебека будешь свой голос подавать с поучениями. Впрочем, такие как ты, и тебе подобные "защитники" и "патриЁты" любят порассказывать о своиё подвигах, как Арестовичь. Или как коммунистка Фарион. Не будь здоров, дебил. Продолжай онанировать и дальше, из далека от Украины. ХЕрой "окопный" ты наш. Сраку поди наел, по заграницам, что ни в один окоп не поместишься.
20.11.2022 22:52
Да, совсем забыл, такие как ты и ДУМАТЬ вещи не совместимые. В связи с врождённой умственной недоразвитостью.
20.11.2022 22:54
Я тобі вже казава під'їхати та подивитись на передову Америки, але ж ти сцикун як і всі клавіатурні герої і просто злився. Тако ж скажу, що малороські гниди та ті ким прикриваються які так вперто дзявкають недомовою тих прийшов українців вбивати, грабувати, катувати та ґвалтувати бажаю щоб кожен з вас знайшов свого калмика і він вирізав вам матню та нею нагодував, бо тільки біосміття ігноруватиме свою рідну мову та буде дзявкати недомовою окупанта та щей погрожувати, бо чого це нею не дозволяють дзявкати, так що чим більше кацапів і таких як ти подохне, тим краще для України. Так і саме українці будуть вказувати якою мовою у нашій країні будуть говорити, а не кацапляче сміття та їх давалки. Можеш не відповідати мені пох, що там дзявкне таке нікчемне лайно як ти.
21.11.2022 09:37
Я тебе, дятлу тоже сказал подъехать не в тыловой север Житомирщины, а под Белогоровку, и там, полудурок, в окопе поумничать. Что тебе, умственно недоразвитый от рождения, как и коммунистка Фарион, не понятно?
Впрочем, с учётом твоей умственной отсталости тут удивляться не чему. Адье, дефективный, онанируй дальше.
21.11.2022 14:07
Про вшей и гнид это как раз про тебя и тебе подобных, греющего жопу в Торонто и пытающегося учить жить тех, кто воюет и помогает воевать ВСУ. Ты в окоп приедь, под Бахмут, или под и начни там парней и девчонок поучать, чмо сыкливое, на каком языке им говорить в Украине.
17.11.2022 09:31
Та ні, гнида малороська, якраз про таких як ти та тих кацапських давалок якими ти прикриваєшся, я знаю хлопців і з під Бахмута навіть з під Авдіївки і всі вони говорять українською мовою або суржиком, але їх усіх поєднує те, що вони воюють за Україну де все українське, а не за малоросію де яка різниця якщо це кацапська, та пох як називається вулиця аби асфальт був, але тут вилазить якийсь свиноморд і заявляє, що не українці будуть вказувати якою мовою говорити у власній країні, а якісь кацапські ******** будуть це робити, оце вже ні, все буде якраз навпаки.
20.11.2022 14:22
Це ж виходить, що кацапи мочать кацапів, це мене дуже радує, чим більше усрусів подохне, тим краще для України.
20.11.2022 14:29
Збираемо весь непотріб "памятників"на обмін.....І кістки Кузнецова тудиж....
12.11.2022 12:09
Генетична пам'ять "дедов".
12.11.2022 12:10
12.11.2022 12:11
Ну а кого ж ще? Не Південь же обороняти... До хлопців питань нема (наказ, то наказ), але є дуже багато питань до зелених сук, котрі винні в смертях десятків тисяч українців. Для більшості, на жаль, "какая разніца" і вони вважають тупого хамовитого клоуна героєм (((
12.11.2022 12:13
Та не сяде... розірвати їх треба живцем на шмаття
У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа. Джерело:
12.11.2022 13:02
Тут більше питання не до пітекантропів, а до ЗЕКО-манди: крім того, що залишили людей, то ще й не вивезли предмети мистецтва? Какцапи йшли на Півдні стільки, на скільки вистачало палива - колись доведеться сволоті відповісти і за розстріляну тероборону Херсона, і за десятки тисяч загиблих та скалічених... Хаб ****** будували на кордоні з ОКУПОВАНИМ Кримом??? Якого хріна, якась сволота з того збіговиська зелених ********* може пояснити сенс цих дій??? Одні відосікі тупі... Сподіваюсь, що після перемоги ВСУПЕРЕЧ діям зеко-манди вся ця наволоч сяде і надовго!
12.11.2022 12:11
***** їм не буде,бо ви терплячі телепні.
12.11.2022 13:31
От навіщо дикунам картини?
12.11.2022 12:11
А нам треба? Почали валити пам"ятники,потім за картини"патріоти " візьмуться....Айвазовський,Врубєль-россіянє....
12.11.2022 14:45
Скіфське золото нам повернуть -- чи ше суди і пересуди .
12.11.2022 12:12
Нищеброди.
12.11.2022 12:17
ничего удивительного в краже картин и мародерстве от кацапни...
удивительно другое - те, кто ответственен за эти фонды и шедевры почему ничего не предпринял для их сохранности? не успели вывезти (так как кто-то прое** юг за неделю), но ведь могли придумать где можно спрятать от оккупантов... или понадеялись на " руцкий гуманизм вяликого народа")))) ну вот и пеняйте на себя !!!
12.11.2022 12:18
А чьо зебилы те картины не вывезли, главзеб же знал о вторжении кацапов еще с сентябрря прошлого года, кто только его за изыг тянул так чистосердечно сознаться.
12.11.2022 12:18
у голову найвеличнішого влазять тільки найвеличніші думки і то не більше однієї! "майскіє" шашлики займали усю оперативну пам"ять, процесор перегрівався
12.11.2022 14:40
Папа Римский утверждает что ето есть рузкий гуманизм. Нужно понять и простить и подписать компромисное смирение
12.11.2022 12:19
Сокровищами Эрмитажа отдавать будут!
12.11.2022 12:21
****** унитазы и удочки сунут а тут картины...... экспонаты ************* на 90 % стыренные из европы....
12.11.2022 12:23
и все в городе смотрели как вывозят все знали и никто не против
12.11.2022 12:45
Самі винні,нінагнітайті блд
12.11.2022 13:32
***@ниє «братья»,
боком вилізе все те пограбоване
12.11.2022 14:05
На весь світ проголосити (росповсюдити каталоги) вкадене, "замаране кров'ю" токсичне, і буде переслідуватися Законом, без терміну і меж. Тримач вкраденого (без ліцензії України) - КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОДІЙ.
12.11.2022 17:01
 
 