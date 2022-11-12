Рашисты разворовали культурный фонд Херсонщины: вывезли 15 тыс. картин, - Центр национального сопротивления
Во временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В частности, по данным нашего подполья, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций фонда музея в постоянной экспозиции музея иконопись XVII - начала XX века, украинское искусство II половины XIX - начала XX века. Также представлены работы современных художников. В общей сложности из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезены почти 15 тысяч экспонатов.
Но не только культурные ценности были вывезены оккупантами. Россияне, уже по традиции, украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.
"Вместе с нашими территориями - мы вернем все награбленное варварами. А все, что уничтожили россияне, будет восстановлено за репарации", - добавляют в Центре нацсопротивления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Простой вопрос - вы не внук коммунистки Фарион?
Второй простой вопрос - следующий пост под каким флагом наваляешь? Канадским или Италии флаг будет?
У неё противозачаточная внешность и такой же склад ума. Да и не выпью я СТОЛЬКО что бы даже, ну чисто гипотетически, после 21 года воздержания, и одновременно в состоянии алкогольного опьянения позариться на это ***...ще.
Просто эта тётя, с партбилетом КПСС в кармане, вступив в ВО "Свобода" очень уж много подобной риторикой принесла вреда Украине. ОЧЕНЬ МНОГО тем самым помогла парашным пропагандоннам в области их риторики о "притеснении" у нас русского языка. Что делаешб в данном случае и ты.
Да и не люблю я коммунистов и коммунисток которые держат свои носы по ветру ради денег и должностей. А я вижу ты уже и ник себе сменил, кроме флага.
Так ты, хохол, в каком штате сумуешь за Украиной? Мичиган или Делавэр? Чего в Украину не вернёшься? Ссыкотно, что в центр комплектации пригласят? Знаю я вас, хохлов, у вас Родина там где ваша жопа в тепле. В твоём случае это США или Канада, да, "патриЁт" на удалёнке? Сидите за тысячи км от Украины, а других, тех кто в Украине, жизни учить пытаетесь, "патриЁты" хреновы. Вот ты, лично, хохол, хоть цент на ВСУ перечислил? Сомневаюсь. такие как ты, за копейку удавяться, не говоря уже по цент..
На передок из Калифорнии и на аркане не затянуть, солдат ВСУ поучать на каком языке им говорить и общаться?
Впрочем, с учётом твоей умственной отсталости тут удивляться не чему. Адье, дефективный, онанируй дальше.
У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа. Джерело:
удивительно другое - те, кто ответственен за эти фонды и шедевры почему ничего не предпринял для их сохранности? не успели вывезти (так как кто-то прое** юг за неделю), но ведь могли придумать где можно спрятать от оккупантов... или понадеялись на " руцкий гуманизм вяликого народа")))) ну вот и пеняйте на себя !!!
боком вилізе все те пограбоване