ОК "Південь" о ситуации на Херсонщине: Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза. К вечеру будут хорошие новости

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области и закрепляться на позициях, а также забирают технику россиян и берут в плен захватчиков.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занятых позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза... Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости", - анонсировала Гуменюк.

По ее словам, продолжается подсчет "трофеев", среди которых артиллерийские системы, бронетехника, танки.