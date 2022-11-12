ОК "Південь" о ситуации на Херсонщине: Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза. К вечеру будут хорошие новости
Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области и закрепляться на позициях, а также забирают технику россиян и берут в плен захватчиков.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занятых позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза... Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости", - анонсировала Гуменюк.
По ее словам, продолжается подсчет "трофеев", среди которых артиллерийские системы, бронетехника, танки.
От россии яда боль
Ты осилишь, твёрдо зная,
Целый мир и Бог с тобой!
вернулся на начало войны , пересмотрел немного роликов , не знаю почему но тогда не было таких эмоций как сейчас , ком в горле , слезы , ................твари паРашные , как же я вас сук ненавижу , ненавижу до мозга кости , каждая клеточка во мне кричит - убей , убей , убей тварь росийскую , не будет вам скотам покоя на нашей земле , увижу - убью, и пусть меня посадят , но тварь росийскую загрызу , не дай бог увижу номер росийский на авто , не дай Бог услышу кацапа на пляже , в кафе , на улице - рвать буду голыми руками , **** , как же я вас тварей не навижу ...................
Вот так! Свято верим этому святому человеку, он же всегда говорит правду, еще в конце февраля он уже успел уничтожить всю авиацию и артиллерию украинской армии, а также уничтожил столько Хаймерсов, сколько вообще не было у украинской армии.
У них, как всегда, потерь нет!