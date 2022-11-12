РУС
ОК "Південь" о ситуации на Херсонщине: Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза. К вечеру будут хорошие новости

херсонщина

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области и закрепляться на позициях, а также забирают технику россиян и берут в плен захватчиков.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занятых позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза... Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости", - анонсировала Гуменюк.

По ее словам, продолжается подсчет "трофеев", среди которых артиллерийские системы, бронетехника, танки.

Автор: 

плен (2684) Херсон (3023) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (5133)
Топ комментарии
+20
ХЕРСОН НАШ ? НАШ...
12.11.2022 13:01 Ответить
+9
https://youtu.be/jrr_5GgGkVg https://youtu.be/jrr_5GgGkVg


вернулся на начало войны , пересмотрел немного роликов , не знаю почему но тогда не было таких эмоций как сейчас , ком в горле , слезы , ................твари паРашные , как же я вас сук ненавижу , ненавижу до мозга кости , каждая клеточка во мне кричит - убей , убей , убей тварь росийскую , не будет вам скотам покоя на нашей земле , увижу - убью, и пусть меня посадят , но тварь росийскую загрызу , не дай бог увижу номер росийский на авто , не дай Бог услышу кацапа на пляже , в кафе , на улице - рвать буду голыми руками , **** , как же я вас тварей не навижу ...................
12.11.2022 13:20 Ответить
+8
Ты еще capslockом пиши дебилятко, половина защитников рускоязычные.
12.11.2022 13:06 Ответить
Судя из фото моста на каховской ГЕС с воронками на левом берегу, ЗСУ провожали рашистов с салютом. Видимо заминированный мост взорвался раньше времени от детонации тем самым ускорив деокупацию Херсона.
12.11.2022 12:49 Ответить
Коли вже в Україні буде покладено край застосування мови окупанта в ЗМІ,думаю при цій владі це МРІЯ
12.11.2022 12:53 Ответить
Ты еще capslockом пиши дебилятко, половина защитников рускоязычные.
12.11.2022 13:06 Ответить
а я ещё уверен что владик-дурачек ни копейки на ВСУ не перечислил. т.к. считает что разговаривая на "державній" - он выполнил свой патриотический долг сполна.
12.11.2022 13:35 Ответить
12.11.2022 13:01 Ответить
сербский ******** шо то начал подозревать? )) "После Херсона Вучич признался, что переоценил российскую армию" )))
12.11.2022 13:11 Ответить
Украина, мать родная,
От россии яда боль
Ты осилишь, твёрдо зная,
Целый мир и Бог с тобой!
12.11.2022 13:17 Ответить
12.11.2022 13:20 Ответить
Вы фсё врёти! Какая техника, какие пленные. Самый правдивый спикер второй армии мира господин конашанков сказал, что русские витязи убежали из Херсона организовано и без потерь, ни одного вояку не потеряли, ни одной единицы техники.
Вот так! Свято верим этому святому человеку, он же всегда говорит правду, еще в конце февраля он уже успел уничтожить всю авиацию и артиллерию украинской армии, а также уничтожил столько Хаймерсов, сколько вообще не было у украинской армии.
У них, как всегда, потерь нет!
12.11.2022 13:31 Ответить
Петушенков уничтожил столько Хаймерсов, сколько даже у американской армии нету.
12.11.2022 14:04 Ответить
 
 