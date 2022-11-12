РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Война
394 0

72 162 взрывоопасных предмета уже обезвредили на деоккупированной территории Киевской области

мінування,міна,міни

За прошедшие сутки взрывотехники работали в 10 населенных пунктах Киевской области. Очищено 13,47 га территории, обезврежено 12 единиц взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Всего с начала работ осуществили 6818 привлечений, очистили 21482,31 га территории, из них 4948,69 га – сельхозугодий, 61,21 га – акватории водных объектов. Проверили 2108 домохозяйств, 1886,95 км автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Читайте также: Разминирование украинских территорий после войны не должно происходить десятилетиями, - Зеленский

Автор: 

Киевская область (4295) разминирование (734) деоккупация (848)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 