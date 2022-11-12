72 162 взрывоопасных предмета уже обезвредили на деоккупированной территории Киевской области

За прошедшие сутки взрывотехники работали в 10 населенных пунктах Киевской области. Очищено 13,47 га территории, обезврежено 12 единиц взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Всего с начала работ осуществили 6818 привлечений, очистили 21482,31 га территории, из них 4948,69 га – сельхозугодий, 61,21 га – акватории водных объектов. Проверили 2108 домохозяйств, 1886,95 км автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

