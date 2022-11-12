В Ривненской области СБУ задержала мобилизованного по подозрению в сотрудничестве с РФ

На Ривненщине СБУ задержала мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с РФ. Он был мобилизован и собирал информацию о вооружении и личном составе одной из воинских частей области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 12 ноября сообщила пресс-служба СБУ области.

По данным Службы безопасности Украины, мужчину в сентябре завербовали спецслужбы РФ.

"Как установило следствие, по заданию своего "куратора", указанный мобилизованный военнослужащий собирал информацию разведывательного характера о силах, средствах, наличии новейшего вооружения и численности личного состава одной из воинских частей Ривненской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили: находясь в одном из госпиталей региона, мужчина собрал и предоставил представителям РФ личные данные и количество военнослужащих, находившихся на стационарном лечении в учреждении. Все данные он передавал через мессенджер Telegram.

Читайте также: Восемь полицейских на Херсонщине подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

Мужчину задержали при попытке очередной передачи разведданных в РФ. Ему сообщили о подозрении в уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена". Максимальный срок наказания за совершенное преступление – пожизненное лишение свободы.