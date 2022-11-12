РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости
5 423 7

В Ривненской области СБУ задержала мобилизованного по подозрению в сотрудничестве с РФ

сбу

На Ривненщине СБУ задержала мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с РФ. Он был мобилизован и собирал информацию о вооружении и личном составе одной из воинских частей области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 12 ноября сообщила пресс-служба СБУ области.

По данным Службы безопасности Украины, мужчину в сентябре завербовали спецслужбы РФ.

"Как установило следствие, по заданию своего "куратора", указанный мобилизованный военнослужащий собирал информацию разведывательного характера о силах, средствах, наличии новейшего вооружения и численности личного состава одной из воинских частей Ривненской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили: находясь в одном из госпиталей региона, мужчина собрал и предоставил представителям РФ личные данные и количество военнослужащих, находившихся на стационарном лечении в учреждении. Все данные он передавал через мессенджер Telegram.

Читайте также: Восемь полицейских на Херсонщине подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

Мужчину задержали при попытке очередной передачи разведданных в РФ. Ему сообщили о подозрении в уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена". Максимальный срок наказания за совершенное преступление – пожизненное лишение свободы.

Автор: 

СБУ (20340) военнослужащие (6266) государственная измена (1614) подозрение (561)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що ж і так повинно бути з кожним зрадником 😠
показать весь комментарий
12.11.2022 13:32 Ответить
завдяки таким зрадникам, вже боїшься на телефон пам'ятники, що ще залишилися знімати
показать весь комментарий
12.11.2022 13:49 Ответить
Плохо.
Получается, что необходимо разработать какой-то механизм обнаружения такого рода «засланцев» еще на стадии комиссии при ТЦК?
Скрининги, хз. На лбу же не написано. Иначе можем дорого заплатить за такую «мобилизацию». Раз прокатит, два прокатит и кинутся свинособаки массово вербовать военнообязанных сепаров. А на передке и по ротам снабжения таких выявлять уже будет поздно. Да, это займет больше времени, но здесь цена - жизни солдат.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:47 Ответить
Казахи открыли у себя охоту на путинистов:
youtube.com/watch?v=GGKzpdLHvNg
показать весь комментарий
12.11.2022 13:48 Ответить
Складна проблема, проте російські колаборанти у політичному керівництві скоріше здають державу ніж отакі місцеві.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:11 Ответить
В мене знайома медсестрою в тому госпіталі працює, її син в ЗСУ. Відкривайте дані падлюки, там і полікують. Чи залікують? Ну якось так, головне результат буде кращий ніж наші гуманні суди видають.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:18 Ответить
Усі дані він передавав через месенджер Telegram. Джерело:

А на Цензорі дуже ********** кацапський Тєлєграм.
Скільки разів уже пропонували, - скачуйте відео з Тєлєграму і викладайте на власному хостингу!
Невже це настільки важко зробити?
Ні! - знову тягнуть нас на кацапський ресурс! І нафіга?!
показать весь комментарий
12.11.2022 16:00 Ответить
 
 