В Ривненской области СБУ задержала мобилизованного по подозрению в сотрудничестве с РФ
На Ривненщине СБУ задержала мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с РФ. Он был мобилизован и собирал информацию о вооружении и личном составе одной из воинских частей области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 12 ноября сообщила пресс-служба СБУ области.
По данным Службы безопасности Украины, мужчину в сентябре завербовали спецслужбы РФ.
"Как установило следствие, по заданию своего "куратора", указанный мобилизованный военнослужащий собирал информацию разведывательного характера о силах, средствах, наличии новейшего вооружения и численности личного состава одной из воинских частей Ривненской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили: находясь в одном из госпиталей региона, мужчина собрал и предоставил представителям РФ личные данные и количество военнослужащих, находившихся на стационарном лечении в учреждении. Все данные он передавал через мессенджер Telegram.
Мужчину задержали при попытке очередной передачи разведданных в РФ. Ему сообщили о подозрении в уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена". Максимальный срок наказания за совершенное преступление – пожизненное лишение свободы.
Получается, что необходимо разработать какой-то механизм обнаружения такого рода «засланцев» еще на стадии комиссии при ТЦК?
Скрининги, хз. На лбу же не написано. Иначе можем дорого заплатить за такую «мобилизацию». Раз прокатит, два прокатит и кинутся свинособаки массово вербовать военнообязанных сепаров. А на передке и по ротам снабжения таких выявлять уже будет поздно. Да, это займет больше времени, но здесь цена - жизни солдат.
А на Цензорі дуже ********** кацапський Тєлєграм.
Скільки разів уже пропонували, - скачуйте відео з Тєлєграму і викладайте на власному хостингу!
Невже це настільки важко зробити?
Ні! - знову тягнуть нас на кацапський ресурс! І нафіга?!