7 подвалов и тюрем россияне оборудовали на территории "ЛДНР" для своих же "отказников"

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей захватчики оборудовали как минимум 7 подвалов и нелегальных тюрем, в которых россияне содержат своих мобилизованных, отказавшихся воевать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Мобилизированные россияне массово отказываются воевать. Чтобы "перевоспитать" отказников, их удерживают в подвалах на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Там им угрожают, по несколько дней не кормят и обещают отправить домой только "грузом 200"", - говорится в сообщении.

Ранее журналисты ASTRA первыми узнали о таких подвалах в Рубежном, Кременной, а также опубликовали видео из них. Кроме того, они установили точный адрес одной из тюрем в Перевальске Луганской области.

На среду, 9 ноября, ASTRA обнаружила как минимум 7 незаконных тюрем и/или подвалов на территории ЛДНР, в которых содержат или содержали мобилизованных россиян, отказавшихся идти на передовую.

