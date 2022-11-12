РУС
7 подвалов и тюрем россияне оборудовали на территории "ЛДНР" для своих же "отказников"

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей захватчики оборудовали как минимум 7 подвалов и нелегальных тюрем, в которых россияне содержат своих мобилизованных, отказавшихся воевать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Мобилизированные россияне массово отказываются воевать. Чтобы "перевоспитать" отказников, их удерживают в подвалах на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Там им угрожают, по несколько дней не кормят и обещают отправить домой только "грузом 200"", - говорится в сообщении.

Ранее журналисты ASTRA первыми узнали о таких подвалах в Рубежном, Кременной, а также опубликовали видео из них. Кроме того, они установили точный адрес одной из тюрем в Перевальске Луганской области.

На среду, 9 ноября, ASTRA обнаружила как минимум 7 незаконных тюрем и/или подвалов на территории ЛДНР, в которых содержат или содержали мобилизованных россиян, отказавшихся идти на передовую.

Топ комментарии
ВСУ готовы обменять 10 пленных чмобиков на енота, которого спиз@ила из зоопарка Херсона, героически отступающая вторая армия мира.
12.11.2022 13:26 Ответить
Жалко-то как, прямо сльозы из глаз
12.11.2022 13:25 Ответить
Найбільша мрія чмобіків - щоб Україна перемогла, режим посипався і вони, і далі, змогли собі бухати, як раніше.
12.11.2022 13:29 Ответить
Жалко-то как, прямо сльозы из глаз
12.11.2022 13:25 Ответить
ВСУ готовы обменять 10 пленных чмобиков на енота, которого спиз@ила из зоопарка Херсона, героически отступающая вторая армия мира.
12.11.2022 13:26 Ответить
Так потрібно було на площі виходити не заради відосиків, а брати бруківку і коктейлі молотова
А вы сцялися в свої галоші, або кричали "рабсея в *****". Так як і бульбаші
12.11.2022 13:28 Ответить
нужно было населению недореспублик выходить на площадь с булыжниками. а не второй пенсией и паспортом.
12.11.2022 13:31 Ответить
Найбільша мрія чмобіків - щоб Україна перемогла, режим посипався і вони, і далі, змогли собі бухати, як раніше.
12.11.2022 13:29 Ответить
Не думаю.
Це дуже проста концепція і можна сказати логічна.
Кацапи занадто зхиблені, щоб мріяти про таке.
12.11.2022 13:38 Ответить
Та зрозуміло, що вони мріють про такі речі, про які ми навіть і не думаємо, що люди можуть навіть думати про таке, ці схиблені виродки. Вони в тюрмах там на 99% цих сидять не тому, що пацифісти, а тому, що здихати не хочуть, хочуть бухати)
12.11.2022 13:48 Ответить
Патамушта в тюрьме кормят на халяву
12.11.2022 14:02 Ответить
Навряд, що їх годують. Більшість наших майже не годюють. Бо вони повертаються дуже худими. А до своїх вони ставляться ще гірше.
12.11.2022 15:01 Ответить
Нічого нового ми про кацапів вже не дізнаємось.
Це примітивне плем'я і всі їх методи, звичаї, особливості устрою, вже давно відомі.
12.11.2022 13:34 Ответить
Сталин: Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии
12.11.2022 13:35 Ответить
Возможно в этих подвалах находятся те ,кто выходили на протесты.Их в первую.очередь и мобилизовали.Так же как крымских татар.Поэтому не будем злорадствовать.Одно то,что они отказываются воевать и терпят издевательства над собой уже ставит их выше толпы
12.11.2022 18:10 Ответить
 
 