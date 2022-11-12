Глава Минобороны Британии Уоллес приветствует освобождение Херсона: Украина и дальше будет давить

Бегство российских войск из Херсона стало очередной стратегической неудачей для российских властей на фоне ее агрессии против Украины.

Об этом в твиттере заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ.

"Анонсированный Россией выход из Херсона стал очередной стратегической неудачей для них. В феврале Россия не смогла захватить ни одну со своих больших целей, кроме Херсона. Обычные россияне должны задавать себе вопрос: "Для чего это все было?" - заявил Уоллес.

Он добавил, что российские войска понесли большие человеческие потери вследствие их незаконного вторжения в Украину и получили лишь международную изоляцию и унижение.

"Украина и дальше будет давить (на фронте. - Ред.), а Великобритания и международное сообщество продолжат поддерживать их. В то время как мы приветствуем выход (россиян из Херсона. - Ред.), никто не будет недооценивать продолжающуюся угрозу, которую представляет Российская Федерация", - отметил Уоллес.

