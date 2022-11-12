РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10599 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 273 20

Более 120 миллионов гривен собрали за вчерашний день на флот морских дронов, - Федоров

дрони

На формирование специального морского флота, состоящего из 100 морских дронов украинского производства, за первый день сборов, 11 ноября, задонатили более 120 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Первым поддержал сбор волонтер Игорь Лаченков, который вместе с украинцами насобирал уже более 29 миллионов гривен", - написал он.

Напомним, в первый день украинцы собрали деньги на первый морской дрон. Он будет называться "Херсон". Также 250 тысяч долларов собрали литовцы. Еще один дрон подарили IТ-компании.

Читайте также: Собрали на первый морской дрон. Он будет называться "Херсон", - Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (526) дроны (4477)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
сподіваюся такі гроші контролює хтось із авторитетних органів та контролють цих збирачів.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:56 Ответить
+4
Українці найкращі. От шо значить воля до перемоги!
показать весь комментарий
12.11.2022 13:40 Ответить
+4
хтось тіпа Ерьмака?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці найкращі. От шо значить воля до перемоги!
показать весь комментарий
12.11.2022 13:40 Ответить
геркулес,дельфин....... теперь рыбачат в другом месте....
показать весь комментарий
12.11.2022 13:55 Ответить
сподіваюся такі гроші контролює хтось із авторитетних органів та контролють цих збирачів.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:56 Ответить
хтось тіпа Ерьмака?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:39 Ответить
Так у зєлі же на кантролє!
показать весь комментарий
12.11.2022 15:42 Ответить
бардель цифровой трансформации, а чо за хрень в мобилке хрюкала на китайском ди-и-си-нес? сколько отмыли? 99%,
показать весь комментарий
12.11.2022 14:10 Ответить
Черговий зелений казкар! Таку суму неможливо зібрати за такий термін!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:27 Ответить
Ну це може в рашці й неможливо. а українців по білу світу. як того квіту. Ми з онуком (окремо) вже відправили з Греції. скільки змогли.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:46 Ответить
Ооо! Параскева! Вчора ви тут з онуком притулу захищали, йому теж з Греції нашкребли щось там? Як там у вас на рашці? З Греції не видно?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:51 Ответить
Скільки вони з того вкрасти збираються - він не розповів?
Чи він - шістка, і нічого не знає?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:10 Ответить
Кругом одни воры,крысы и кидалы!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 15:31 Ответить
А з великого крадівництва внески зробили?
показать весь комментарий
12.11.2022 16:37 Ответить
Ніт, крадівництво то святоє, зенаріку озброєння навіть не потрібне було, а якщо харашо проконтроліруют із ермачком то бабло стане їхнім.
показать весь комментарий
12.11.2022 17:55 Ответить
А где обещанная армия дронов?Где обещанные Притулой броневики по завышенным ценам?Похоже там же будут и эти мифические дроны.За что бы не бралась зелёная власть-получается асфальт.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:59 Ответить
Опа на морозиво стільки витрачає
показать весь комментарий
12.11.2022 17:39 Ответить
жах....вони гроші з громадян збирають і в той же час бюджет дерибанять...
показать весь комментарий
12.11.2022 18:14 Ответить
Чому не написали, скільки коштує один дрон? Невже це таке болюче питання?
показать весь комментарий
12.11.2022 18:23 Ответить
Невже? Коли пиляти будемо?
показать весь комментарий
12.11.2022 18:34 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 18:34 Ответить
 
 