Более 120 миллионов гривен собрали за вчерашний день на флот морских дронов, - Федоров
На формирование специального морского флота, состоящего из 100 морских дронов украинского производства, за первый день сборов, 11 ноября, задонатили более 120 миллионов гривен.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Первым поддержал сбор волонтер Игорь Лаченков, который вместе с украинцами насобирал уже более 29 миллионов гривен", - написал он.
Напомним, в первый день украинцы собрали деньги на первый морской дрон. Он будет называться "Херсон". Также 250 тысяч долларов собрали литовцы. Еще один дрон подарили IТ-компании.
Топ комментарии
+6 Евгений #543852
показать весь комментарий12.11.2022 13:56 Ответить Ссылка
+4 Red_Sky_On
показать весь комментарий12.11.2022 13:40 Ответить Ссылка
+4 Микола Папізже
показать весь комментарий12.11.2022 14:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи він - шістка, і нічого не знає?