Более 120 миллионов гривен собрали за вчерашний день на флот морских дронов, - Федоров

На формирование специального морского флота, состоящего из 100 морских дронов украинского производства, за первый день сборов, 11 ноября, задонатили более 120 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Первым поддержал сбор волонтер Игорь Лаченков, который вместе с украинцами насобирал уже более 29 миллионов гривен", - написал он.

Напомним, в первый день украинцы собрали деньги на первый морской дрон. Он будет называться "Херсон". Также 250 тысяч долларов собрали литовцы. Еще один дрон подарили IТ-компании.

