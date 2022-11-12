РУС
В освобожденном Херсоне не хватает воды, хлеба и лекарств, формируют гуманитарные грузы, - советник мэра

херсон

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне пока не хватает воды, лекарств, продуктов питания, но гуманитарные грузы уже начинают поступать в город.

Об этом сообщил советник городского головы Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"О гуманитарной катастрофе. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас критически не хватает в городе прежде все воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе.

Сейчас не хватает лекарств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", – рассказал он.

В то же время, по словам Головни, уже формируются гуманитарные грузы, в том числе из Николаева, и некоторые автомобили с помощью уже прибыли в город.

По подсчетам советника мэра, в настоящее время в Херсоне находится около 70-80 тысяч населения, к началу же полномасштабного вторжения в областном центре проживало 320 тысяч человек.

Читайте также: В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязь

Автор: 

освобождение (570) Херсон (3023) деоккупация (848)
Топ комментарии
+12
Херсон його не хотів, але нажаль він приходить туди де його геть не хочуть бачити
показать весь комментарий
12.11.2022 14:40 Ответить
+7
Херсонці,ми другу добу радіємо за вас!Дай Бог більше ніколи вам не проходити через окупацію.
ЗСУ- легенда нашої нації,жива легенда! Бережи Вас Бог!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:57 Ответить
+6
руцкий мир съе***, унося с собой все намарадеренной и украденное, а шо не смог - то взорвал или спаскудил... плюс заминировал многое... на долгую память
показать весь комментарий
12.11.2022 14:46 Ответить
руській мір, чо?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:38 Ответить
Херсон його не хотів, але нажаль він приходить туди де його геть не хочуть бачити
показать весь комментарий
12.11.2022 14:40 Ответить
а руській мір приходить не по крику !путяпрійді!
я дивилася, як в Херсоні наші виступали проти окупантів
і я не впевнена, що ті, хто тоді виступав наразі живі

просто розруха і занепад - ознака того, де є або побував руській мір

це як лишай - захворіти легко, просто пусти до себе на територію пару пацієнтів НОЛЬ
показать весь комментарий
12.11.2022 14:48 Ответить
руцкий мир съе***, унося с собой все намарадеренной и украденное, а шо не смог - то взорвал или спаскудил... плюс заминировал многое... на долгую память
показать весь комментарий
12.11.2022 14:46 Ответить
Полгода в концлагере жили...там по факту нет ничего...
показать весь комментарий
12.11.2022 14:43 Ответить
Рядом в Запорожье вор Старух поделится уккраденной гуманиторкой...Зе даст команду...😆😛
показать весь комментарий
12.11.2022 14:45 Ответить
В інших містах України в магазинах поставте корзини для гуманітарної допомоги херсонцям, люди швидко зберуть..
показать весь комментарий
12.11.2022 14:47 Ответить
Херсонці,ми другу добу радіємо за вас!Дай Бог більше ніколи вам не проходити через окупацію.
ЗСУ- легенда нашої нації,жива легенда! Бережи Вас Бог!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:57 Ответить
Зате телемарафет ось-ось заволає
показать весь комментарий
12.11.2022 15:09 Ответить
Янушевич, призначений Зеленським також буде гноїти гуманітарку на складах, як владні мародери в Запоріжжі?

Гієни, бійтесь людського гніву. Не всіх вас встигне прикрити Єрмак.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:24 Ответить
Єрмак замість того, щоб виконувати свої обов'язки очільника гуманітарного штабу і допомагати людям майже щодня малює смайлики в соцмережах, як "якийсь дурачок".
показать весь комментарий
12.11.2022 15:39 Ответить
А мєр Херсона Колихаєв де?
Людини вже мабуть в живих нема. Кого це цікавить? Владу? Бо від партії Порошенко вибрали мера?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:27 Ответить
Щось Верещучка давно не верещала...
показать весь комментарий
12.11.2022 15:43 Ответить
Надуває губенятки і .....
показать весь комментарий
12.11.2022 16:41 Ответить
 
 