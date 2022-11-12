В освобожденном Херсоне не хватает воды, хлеба и лекарств, формируют гуманитарные грузы, - советник мэра

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне пока не хватает воды, лекарств, продуктов питания, но гуманитарные грузы уже начинают поступать в город.

Об этом сообщил советник городского головы Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"О гуманитарной катастрофе. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас критически не хватает в городе прежде все воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе.

Сейчас не хватает лекарств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", – рассказал он.

В то же время, по словам Головни, уже формируются гуманитарные грузы, в том числе из Николаева, и некоторые автомобили с помощью уже прибыли в город.

По подсчетам советника мэра, в настоящее время в Херсоне находится около 70-80 тысяч населения, к началу же полномасштабного вторжения в областном центре проживало 320 тысяч человек.

Читайте также: В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязь