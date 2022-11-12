В освобожденном Херсоне не хватает воды, хлеба и лекарств, формируют гуманитарные грузы, - советник мэра
В освобожденном от российских оккупантов Херсоне пока не хватает воды, лекарств, продуктов питания, но гуманитарные грузы уже начинают поступать в город.
Об этом сообщил советник городского головы Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"О гуманитарной катастрофе. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас критически не хватает в городе прежде все воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе.
Сейчас не хватает лекарств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", – рассказал он.
В то же время, по словам Головни, уже формируются гуманитарные грузы, в том числе из Николаева, и некоторые автомобили с помощью уже прибыли в город.
По подсчетам советника мэра, в настоящее время в Херсоне находится около 70-80 тысяч населения, к началу же полномасштабного вторжения в областном центре проживало 320 тысяч человек.
я дивилася, як в Херсоні наші виступали проти окупантів
і я не впевнена, що ті, хто тоді виступав наразі живі
просто розруха і занепад - ознака того, де є або побував руській мір
це як лишай - захворіти легко, просто пусти до себе на територію пару пацієнтів НОЛЬ
ЗСУ- легенда нашої нації,жива легенда! Бережи Вас Бог!
Гієни, бійтесь людського гніву. Не всіх вас встигне прикрити Єрмак.
Людини вже мабуть в живих нема. Кого це цікавить? Владу? Бо від партії Порошенко вибрали мера?