Предатели, не успевшие бежать из Херсона, растворились среди мирного населения, - советник мэра

херсон

В освобожденном от российских захватчиков Херсоне уже работают украинские правоохранители, и ни один коллаборант не уйдет от ответственности перед законом.

Об этом сообщил советник мэра Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть информация, что полиция уже работает в городе, работают спецслужбы, они заходят вместе с нашими военными. Я думаю, что такая работа уже ведется, и ни один коллаборант не сможет проскользнуть сквозь пальцы, сквозь ответственность и сквозь закон, и будет каждый наказан, кто способствовал оккупантам и коллаборантам в уничтожении города и кто привел оккупантов на нашу землю", - подчеркнул он.

По словам Головни, еще до освобождения Херсона многие предатели сбежали из города, а сейчас у тех, кто еще остался,  "просто страх, паника, тревога".

"Те из них, кто не успел сбежать, пытаются максимально рассредоточиться и раствориться среди мирного патриотического населения Херсона", – констатировал советник мэра.

