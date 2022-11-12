Предатели, не успевшие бежать из Херсона, растворились среди мирного населения, - советник мэра
В освобожденном от российских захватчиков Херсоне уже работают украинские правоохранители, и ни один коллаборант не уйдет от ответственности перед законом.
Об этом сообщил советник мэра Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть информация, что полиция уже работает в городе, работают спецслужбы, они заходят вместе с нашими военными. Я думаю, что такая работа уже ведется, и ни один коллаборант не сможет проскользнуть сквозь пальцы, сквозь ответственность и сквозь закон, и будет каждый наказан, кто способствовал оккупантам и коллаборантам в уничтожении города и кто привел оккупантов на нашу землю", - подчеркнул он.
По словам Головни, еще до освобождения Херсона многие предатели сбежали из города, а сейчас у тех, кто еще остался, "просто страх, паника, тревога".
"Те из них, кто не успел сбежать, пытаются максимально рассредоточиться и раствориться среди мирного патриотического населения Херсона", – констатировал советник мэра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи зелені запросили їх керувати містом
///
Уникальные кадры отступления рашистов с правого берега Херсона
https://t.me/dneproperatyv/47088
і не помітять, що з'явилося щось в чужій хаті з за парєбріку
Чужих знайти як раз немає проблем.
зараз повірю
Витягайте за патли, за яйця на головну площу.
Бл..ям наголо бошки брить, під ..ам яйця відбиття так, щоб до кінця життя гноєм сцяли
аж ніяк не бачили зрадників вчора з окупантами а сьогодня рядом з собою???