Российских военных, сбежавших из освобожденных ВСУ территорий, активно разыскивают в Донецкой области, - Центр национального сопротивления
Российские военные, бежавшие из освобожденных ВСУ территорий, активно разыскиваются их командирами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"По информации от нашего подполья, часть личного состава россиян, разбитая на Харьковщине, скрывается в районе временно оккупированной Горловки. Тех, кого уже удалось найти, передислоцируют на южное направление. Оружие выдают уже на месте, амуницию заставляют покупать за свой счет. Чтобы выжить, у российских солдат один вариант – сдаться в плен", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 аспм мпри
показать весь комментарий12.11.2022 16:36 Ответить Ссылка
+9 Перехватчик
показать весь комментарий12.11.2022 17:11 Ответить Ссылка
+8 сергей сергей #419483
показать весь комментарий12.11.2022 16:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
@EspresoTV
·
https://twitter.com/EspresoTV/status/1591198349079764993 16 ч
"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол