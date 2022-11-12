РУС
Российских военных, сбежавших из освобожденных ВСУ территорий, активно разыскивают в Донецкой области, - Центр национального сопротивления

Российские военные, бежавшие из освобожденных ВСУ территорий, активно разыскиваются их командирами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По информации от нашего подполья, часть личного состава россиян, разбитая на Харьковщине, скрывается в районе временно оккупированной Горловки. Тех, кого уже удалось найти, передислоцируют на южное направление. Оружие выдают уже на месте, амуницию заставляют покупать за свой счет. Чтобы выжить, у российских солдат один вариант – сдаться в плен", - говорится в сообщении.

За героическое взятие енота из зоопарка
12.11.2022 16:36 Ответить
Еспресо

@EspresoTV

·

https://twitter.com/EspresoTV/status/1591198349079764993 16 ч

"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

12.11.2022 17:11 Ответить
Рус. Сдафайса.
12.11.2022 16:27 Ответить
Рус. Сдафайса.
12.11.2022 16:27 Ответить
будуть грати у молоду гвардію-скидати в шахти
12.11.2022 16:36 Ответить
За героическое взятие енота из зоопарка
12.11.2022 16:36 Ответить
энот - страшный зверёк. он им по ходу всё так засрёт, шо они с рождения так всё засирать вокруг себя не умеют, хотя ещё те мастера в этом деле )))
12.11.2022 16:45 Ответить
Украинского енотв можно взять только в плен.
12.11.2022 19:27 Ответить
Кацапи , хочете жити , здавайтесь в полон , бо вас кадирівці всіх повбивають😠
12.11.2022 16:37 Ответить
там у них была как бэ черепомойка для крепостных, кжись "ищу тебя" )) пусть забалабесят "ищу тебя по новой" )))))
12.11.2022 16:43 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
12.11.2022 16:54 Ответить
Быстро добежали зайцы. Голова колонны аж на дамбасе очутилась а хвост еще в женских колготках и платьях бегают по херсонщине не могут на левый берег перебраться потому что суровикин взорвал мосты
12.11.2022 16:54 Ответить
Еспресо

@EspresoTV

·

https://twitter.com/EspresoTV/status/1591198349079764993 16 ч

"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

12.11.2022 17:11 Ответить
А де Гадя? Її вже зацілували чи ні?
показать весь комментарий
13.11.2022 02:39 Ответить
 
 