Российских военных, сбежавших из освобожденных ВСУ территорий, активно разыскивают в Донецкой области, - Центр национального сопротивления

Российские военные, бежавшие из освобожденных ВСУ территорий, активно разыскиваются их командирами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По информации от нашего подполья, часть личного состава россиян, разбитая на Харьковщине, скрывается в районе временно оккупированной Горловки. Тех, кого уже удалось найти, передислоцируют на южное направление. Оружие выдают уже на месте, амуницию заставляют покупать за свой счет. Чтобы выжить, у российских солдат один вариант – сдаться в плен", - говорится в сообщении.

